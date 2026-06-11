Sabrina Carpenter desata furor por su posible presencia en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

La estrella pop, conocida por su reciente aparición en Paseo de la Reforma, saluda a la cámara con un gesto de corazón, previo al partido inaugural en el Estadio Ciudad de México. (Instagram: Sabrina Carpenter)

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 sumó un ingrediente inesperado: la presencia de Sabrina Carpenter en la Ciudad de México. La cantante y actriz estadounidense fue captada caminando por Paseo de la Reforma, uno de los puntos más emblemáticos de la capital, apenas horas antes de la inauguración del torneo, lo que provocó una ola de especulaciones entre sus seguidores.

Las imágenes de la estrella pop comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde varios fanáticos compartieron fotografías y videos de su encuentro con la estrella pop. La aparición tomó por sorpresa a sus admiradores debido a que la artista no había anunciado públicamente ningún viaje a México ni compartido detalles de una visita programada.

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¿Estará presente en la inauguración?

La coincidencia con el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 alimentó de inmediato diversas teorías. Algunos usuarios sugirieron que Carpenter podría formar parte de alguna actividad relacionada con la inauguración del torneo, mientras otros especularon con una posible participación en eventos paralelos organizados alrededor de la máxima fiesta del futbol.

Hasta el momento no existe confirmación oficial que vincule a la cantante con la ceremonia inaugural ni con alguno de los espectáculos musicales programados para el comienzo del campeonato. Sin embargo, reportes de la prensa internacional señalan que Carpenter realizó una campaña publicitaria en la capital mexicana.

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Sabrina Carpenter, junto a un acompañante disfrazado de hot dog, realiza una campaña publicitaria en la capital mexicana. (X: Iñaki)

Una visita rodeada de misterio

La falta de información sobre los motivos de su estancia ha dado pie a múltiples versiones. Otra posibilidad que entusiasma a sus seguidores es que la visita esté relacionada con futuros anuncios musicales.

Algunos fanáticos consideran que su presencia podría anticipar nuevas fechas de conciertos en México o incluso una próxima gira por América Latina.

Mientras tanto, la cantante se ha mantenido discreta respecto a su agenda, lo que ha contribuido a incrementar el interés en cada imagen o reporte relacionado con su paso por la capital mexicana.

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La expectativa crece en paralelo al ambiente mundialista que se vive en la ciudad, donde miles de aficionados se preparan para las actividades de inauguración y los eventos especiales organizados alrededor del torneo.

(Instagram: @Sabrinacarpenter)

Sabrina Carpenter, una de las estrellas más influyentes del pop

Nacida en Pensilvania, Sabrina Carpenter inició su carrera artística desde temprana edad y alcanzó reconocimiento internacional gracias a la serie juvenil Girl Meets World, producida por Disney Channel entre 2014 y 2017.

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Posteriormente, consolidó su presencia en la industria del entretenimiento con participaciones en películas y producciones para plataformas de streaming como Work It y Clouds. Sin embargo, su crecimiento más notable llegó en el ámbito musical.

La artista ganó impulso internacional con el álbum Emails I Can’t Send y fortaleció su popularidad al integrarse como acto de apertura de varias fechas de The Eras Tour, la exitosa gira mundial de Taylor Swift.

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Su consolidación como fenómeno global llegó con Short n’ Sweet, proyecto que impulsó éxitos como “Espresso”, “Please Please Please” y “Feather”, canciones que dominaron listas de popularidad y plataformas digitales durante los últimos años.

Gracias a su propuesta musical, estilo visual y fuerte presencia en redes sociales, Carpenter se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la nueva generación del pop internacional.

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Por ahora, su inesperada aparición en la Ciudad de México mantiene abiertas todas las posibilidades y añade un componente extra de expectativa a una semana marcada por el inicio del Mundial 2026.