México

SEP convoca a nueva reunión con la CNTE tras desacuerdo en medio de Mundial 2026, alistan consulta “maestro x maestro”

Mario Delgado aseguró que el gobierno federal cumplirá con los acuerdos y compromisos con los docentes

Guardar
Google icon
Mario Delgado anunció que se realizará una consulta en todas las escuelas para crear la iniciativa de reforma eduvcativa. | Presidencia
Mario Delgado anunció que se realizará una consulta en todas las escuelas para crear la iniciativa de reforma eduvcativa. | Presidencia

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, convocó a una tener una quinta reunión con los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que la negociación de ayer fracasó y el gremio decidió mantener su plantón en el Zócalo de la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal subrayó que el gobierno mantiene una disposición al diálogo, pero lamentó que los docentes ya hayan rechazado una iniciativa que aún no existe formalmente.

PUBLICIDAD

Por ello, anunció que el gobierno federal lanzará una consulta “maestro por maestro” para definir la reforma al sistema USICAM.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Mario DelgadoCNTEmaestrosMundial 2026protestamexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Hay que hacerla de emoción”: Sheinbaum mantiene suspenso sobre dónde verá la inauguración del Mundial 2026 tras apertura del Fan Fest

“Yo creo que va estar todo tranquilo pero siempre hay que tener sus precauciones”, aseguró la mandataria mexicana

“Hay que hacerla de emoción”: Sheinbaum mantiene suspenso sobre dónde verá la inauguración del Mundial 2026 tras apertura del Fan Fest

Joven ingresa a plantel de bachillerato y golpea de gravedad a estudiante en Atlixco: familiares acusan falta de seguridad

En Puebla una riña escolar entre dos estudiantes, una joven y un chico, escaló a los golpes, su novio de ella entró al plantel y lo golpeó, familiares acusan bullying

Joven ingresa a plantel de bachillerato y golpea de gravedad a estudiante en Atlixco: familiares acusan falta de seguridad

“Nosotros estamos tranquilos”: Sheinbaum minimiza críticas al gobierno por protestas durante Mundial y analiza denunciar a ‘bots’

La mandataria sostuvo que muchas tendencias digitales son impulsadas por cuentas vinculadas a la ultraderecha

“Nosotros estamos tranquilos”: Sheinbaum minimiza críticas al gobierno por protestas durante Mundial y analiza denunciar a ‘bots’

Gobierno acusa ‘acarreo’ para protestas de madres buscadoras y justifica bloqueo a marcha en Tlalpan: “No es pueblo contra pueblo”

Rosa Icela Rodríguez afirmó que personas provenientes de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a la movilización y aseguró que se investigará el origen de esos recursos

Gobierno acusa ‘acarreo’ para protestas de madres buscadoras y justifica bloqueo a marcha en Tlalpan: “No es pueblo contra pueblo”

FIFA convierte la comida en un lujo para el juego de México: una cerveza y una hamburguesa superan los 600 pesos

A unas horas del arranque del torneo, la conversación digital ha dejado de centrarse únicamente en el futbol

FIFA convierte la comida en un lujo para el juego de México: una cerveza y una hamburguesa superan los 600 pesos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU acusa a cárteles mexicanos por expansión del gusano barrenador y tráfico ilegal de ganado

EEUU acusa a cárteles mexicanos por expansión del gusano barrenador y tráfico ilegal de ganado

En México han muerto más estadounidenses que en la guerra de Irán en lo que va del año

Guardia Nacional asegura arsenal con fusiles AK-47, municiones y equipo táctico en Sinaloa

Localizan con vida a los 6 influencers de “Bola Costera” desaparecidos en Sinaloa

Detenciones policiacas, narcotráfico y reportes de seguridad minuto a minuto desde el Mundial 2026 en CDMX y México: SSC CDMX cerrará tramo de Calzada de Tlalpan por marcha de la CNTE rumbo al Estadio Ciudad de México

ENTRETENIMIENTO

Christian Martinoli y Luis García explotan contra Alexa Zuart en debate sobre influencers: “Parece fácil”

Christian Martinoli y Luis García explotan contra Alexa Zuart en debate sobre influencers: “Parece fácil”

¿Era Sabrina Carpenter? Video viral en CDMX desata furor y especulaciones en pleno Mundial 2026

Fher Olvera revela cómo será el histórico show de Maná en la inauguración del Mundial 2026

Carlos Rivera le dedica mensaje al Tri y a los mexicanos ante inauguración del Mundial 2026: “Nunca perdemos la fe”

Ventilan que Paco Zea estaría saliendo con Kati Zaragoza, nueva conductora de Sale El Sol que es 25 años menor que él

DEPORTES

FIFA convierte la comida en un lujo para el juego de México: una cerveza y una hamburguesa superan los 600 pesos

FIFA convierte la comida en un lujo para el juego de México: una cerveza y una hamburguesa superan los 600 pesos

Christian Martinoli y Luis García explotan contra Alexa Zuart en debate sobre influencers: “Parece fácil”

Enrique Borja ve a una Selección Mexicana lista para hacer historia en el Mundial 2026

Mundial 2026: ¿A qué hora y dónde ver la inauguración de la Copa del Mundo en México?

México vs Sudáfrica en VIVO: sigue minuto a minuto el debut del Tri en el Mundial 2026