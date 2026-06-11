SEP convoca a nueva reunión con la CNTE tras desacuerdo en medio de Mundial 2026, alistan consulta “maestro x maestro”

Mario Delgado anunció que se realizará una consulta en todas las escuelas para crear la iniciativa de reforma eduvcativa. | Presidencia

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, convocó a una tener una quinta reunión con los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que la negociación de ayer fracasó y el gremio decidió mantener su plantón en el Zócalo de la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal subrayó que el gobierno mantiene una disposición al diálogo, pero lamentó que los docentes ya hayan rechazado una iniciativa que aún no existe formalmente.

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Por ello, anunció que el gobierno federal lanzará una consulta “maestro por maestro” para definir la reforma al sistema USICAM.

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