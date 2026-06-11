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Guardia Nacional asegura arsenal con fusiles AK-47, municiones y equipo táctico en Sinaloa

Elementos de la Guardia Nacional encontraron una unidad abandonada con fusiles, cargadores, municiones, placas balísticas y artefactos para bloquear persecuciones

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Elementos de la Guardia Nacional aseguraron una camioneta abandonada con armas largas, municiones y equipo táctico en Sinaloa. (SSPC)
Elementos de la Guardia Nacional aseguraron una camioneta abandonada con armas largas, municiones y equipo táctico en Sinaloa. (SSPC)

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un vehículo abandonado en Sinaloa que transportaba un importante cargamento de armamento, municiones y equipo táctico, como parte de los operativos de vigilancia y combate a la delincuencia implementados dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad.

De acuerdo con el reporte del gabinete de seguridad del gobierno de México correspondiente al 9 de junio, los agentes federales localizaron una unidad motriz en aparente estado de abandono. Al realizar una inspección preventiva, encontraron en su interior un arsenal compuesto por armas largas, cargadores, cartuchos útiles y diversos objetos utilizados en actividades operativas de grupos armados.

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El aseguramiento incluyó cinco armas largas, 25 cargadores, 570 cartuchos útiles, siete chalecos tácticos, 12 placas balísticas y dos contenedores con ponchallantas. El material fue localizado principalmente en la caja de una camioneta tipo pickup, donde se encontraba acomodado junto con equipo de protección y accesorios para transportar municiones.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran parte del armamento decomisado, entre el que destacan varios fusiles tipo AK-47, conocidos popularmente en México como “cuernos de chivo”. Estas armas son reconocidas por su capacidad de fuego y por ser utilizadas comúnmente en enfrentamientos armados debido a su resistencia, alcance y facilidad de operación.

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Hallan fusiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Los fusiles asegurados forman parte del grupo de armas catalogadas como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en México. Debido a sus características técnicas y poder de fuego, su posesión, almacenamiento o transporte sin autorización representa un delito federal.

Autoridades federales investigan el origen del armamento asegurado y su posible vínculo con grupos delictivos. (SSPC)
Autoridades federales investigan el origen del armamento asegurado y su posible vínculo con grupos delictivos. (SSPC)

Junto con las armas fueron encontrados numerosos cargadores metálicos curvos compatibles con fusiles AK, así como cintas con cartuchos preparados para facilitar una recarga rápida durante situaciones de combate.

El aseguramiento de este tipo de armamento suele ser considerado relevante para las autoridades debido a que puede estar relacionado con células delictivas que buscan mantener capacidad de respuesta frente a operativos de seguridad o disputas territoriales.

Además de los rifles y municiones, los elementos federales localizaron siete chalecos tácticos y 12 placas balísticas. Estas piezas son utilizadas para reforzar la protección personal durante enfrentamientos, ya que pueden colocarse dentro de chalecos especiales para reducir el impacto de ciertos proyectiles.

El equipo táctico encontrado también incluía portacargadores y prendas diseñadas para transportar municiones y herramientas durante desplazamientos en zonas donde se desarrollan operaciones de alto riesgo.

Aseguran ponchallantas para inhibir persecuciones

Otro de los elementos que llamó la atención durante el decomiso fueron dos contenedores con ponchallantas, artefactos metálicos utilizados para dañar neumáticos de vehículos.

Parte del arsenal decomisado incluye fusiles tipo AK-47, cargadores, chalecos tácticos y placas balísticas. (SSC)
Parte del arsenal decomisado incluye fusiles tipo AK-47, cargadores, chalecos tácticos y placas balísticas. (SSC)

Las autoridades han señalado en distintos operativos que grupos criminales recurren a estos objetos para intentar retrasar la llegada de corporaciones de seguridad. Al ser arrojados sobre caminos o carreteras, pueden provocar perforaciones inmediatas en las llantas de patrullas, vehículos particulares o unidades utilizadas durante persecuciones.

Este tipo de dispositivos ha sido localizado en diversos aseguramientos realizados contra organizaciones delictivas, debido a que son empleados como una medida para bloquear accesos, dificultar seguimientos o facilitar la huida de integrantes de grupos armados.

El informe federal no detalló el municipio exacto donde ocurrió el hallazgo, pero confirmó que forma parte de las acciones desplegadas en Sinaloa mediante labores de vigilancia, inteligencia y coordinación entre autoridades federales y estatales.

El vehículo y todo el material asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales federales, quienes realizarán los peritajes correspondientes para determinar la procedencia del armamento, identificar posibles huellas o indicios y establecer si existe relación con alguna organización criminal que opere en la región.

Las investigaciones continuarán para esclarecer cómo llegó el arsenal hasta el punto donde fue localizado y si estaba destinado a alguna actividad ilícita.

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