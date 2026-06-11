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Carlos Rivera le dedica mensaje al Tri y a los mexicanos ante inauguración del Mundial 2026: “Nunca perdemos la fe”

El cantante habló sobre la inauguración, celebró la música nacional y compartió su sentir sobre un momento que calificó como histórico para el país

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Carlos Rivera participó en un espectáculo que celebra la historia musical de México y reúne a numerosos artistas en el escenario.
Carlos Rivera participó en un espectáculo que celebra la historia musical de México y reúne a numerosos artistas en el escenario.

La música y el futbol se cruzaron en una noche especial para Carlos Rivera, quien además de formar parte de un espectáculo dedicado a celebrar la historia musical de México, también fue cuestionado sobre la expectativa que genera el Mundial. Su respuesta no pasó desapercibida y dejó una frase que conectó de inmediato con el sentimiento de miles de aficionados.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el intérprete expresó su entusiasmo por haber participado en un proyecto que reunió a numerosos artistas. “Muy feliz de pertenecer a este proyecto que la verdad fue espectacular ver a tantos artistas compañeros celebrando la música de nuestro país, de la historia”, comentó.

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Rivera también destacó la emoción de haber abierto el espectáculo con una de las canciones más representativas del repertorio nacional. “La verdad es que fue muy bonito abrir con ‘México lindo y querido’. Qué mejor canción para celebrar los momentos que estamos viviendo de nuestro país”, señaló.

Una noche especial entre música, amigos y orgullo nacional

El cantante abrió el show con “México lindo y querido” y la define como una canción representativa del repertorio nacional. EFE/ Ana Báez
El cantante abrió el show con “México lindo y querido” y la define como una canción representativa del repertorio nacional. EFE/ Ana Báez

El cantante reconoció que la experiencia tuvo un significado especial debido a la magnitud de la producción y a la diversidad musical presentada sobre el escenario. Según explicó, el espectáculo integró distintos géneros y formatos, desde orquesta hasta mariachi, banda y cumbia.

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“Es un show que, como vieron, además con orquesta, con grupo, con banda, con cumbia, con todo el mariachi”, expresó el artista, quien aseguró sentirse satisfecho por el resultado obtenido tras las dos presentaciones realizadas.

Además, habló sobre el crecimiento que ha experimentado a lo largo de su trayectoria. “Me siento afortunado siempre y agradezco mucho a Dios cuando se dan oportunidades como esta”, afirmó. También destacó el valor de compartir escenario con colegas que en algún momento fueron referentes para él. “Muchos que primero fueron ídolos y hoy son grandes amigos también”.

Carlos Rivera y la frase que encendió la ilusión mundialista

Carlos Rivera afirmó que el espectáculo integra distintos géneros y formatos, con orquesta, mariachi, banda y cumbia. (Foto: Instagram/@_carlosrivera)
Carlos Rivera afirmó que el espectáculo integra distintos géneros y formatos, con orquesta, mariachi, banda y cumbia. (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

Al ser cuestionado sobre la inauguración y el ambiente que rodea al Mundial, Rivera confesó que le gustaría estar presente para vivir el momento. “Yo creo que voy a ir a echar porras. La verdad es que sí tengo ganas de ver eso porque es histórico, sea lo que sea, como sea, es histórico”, comentó entre risas.

Sin embargo, la declaración que más llamó la atención llegó cuando habló de la Selección Mexicana y de las expectativas de la afición. “Ojalá que gane México, ¿no? Siempre vamos a poner nuestras esperanzas en ellos y nuestra fe”, manifestó ante los medios.

Fue entonces cuando pronunció la frase que rápidamente se convirtió en el centro de la conversación. “Eso nunca... los mexicanos nunca perdemos la fe y entonces ahí la vamos a poner”, declaró, dejando claro que, más allá de los resultados, la esperanza sigue siendo una de las características que identifica a los seguidores del equipo nacional.

Del reality a consolidarse como una de las figuras de la música

El artista expresa su esperanza en la Selección Mexicana y asegura que los mexicanos nunca pierden la fe. - (Foto: Instagram/@_carlosrivera)
El artista expresa su esperanza en la Selección Mexicana y asegura que los mexicanos nunca pierden la fe. - (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

Durante la charla también hubo espacio para mirar hacia atrás y recordar los inicios de su carrera. Al ser cuestionado sobre el camino recorrido desde su participación en un reality musical, Rivera reflexionó sobre la manera en que aquellas experiencias siguen presentes en su vida profesional.

“Siempre están como presentes en ciertas cosas”, explicó el cantante al recordar que varias personas vinculadas a esa etapa continúan formando parte de proyectos actuales. Como ejemplo mencionó a la maestra Guille, encargada de la parte coreográfica del espectáculo.

Con más de dos décadas de trayectoria desde aquellos primeros pasos, el intérprete aseguró que los vínculos construidos en ese periodo permanecen vigentes. “Pasen los años que pasen. Yo ya veintidós años de eso, imagínate”, concluyó, dejando ver la perspectiva de un artista que hoy disfruta una etapa consolidada tanto en lo profesional como en lo personal.

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