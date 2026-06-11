Christian Martinoli y Luis García explotan contra Alexa Zuart: en debate sobre influencers: “Parece fácil” (RS)

La estrategia de cobertura de TV Azteca para el arranque del Mundial 2026 provocó tensión entre comentaristas y creadores de contenido en las vísperas del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México este 11 de junio.

En una transmisión previa, Christian Martinoli y Luis García confrontaron a la comediante e influencer Alexa Zuart sobre la percepción del trabajo periodístico y el papel de los influencers en la cobertura deportiva, lo que detonó un debate público por la integración de ambos perfiles en la pantalla.

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“¿Crees que es fácil lo que hacemos?”: el desencuentro en vivo

Durante el espacio de análisis previo al Mundial, Luis García lanzó una pregunta directa a Alexa Zuart: “O sea, ¿crees que es fácil lo que hacemos? Parece fácil”. Zuart, con tono relajado, respondió: “No, con todo respeto”. La conversación subió de tono cuando la creadora de contenido ironizó con frases como: “Están ahí como de: ‘Tanto que te lo pedí’ y: ‘Carajo, carajo’. O sea, tampoco siento no está tan complicado”.

Durante el espacio de análisis previo al Mundial, Luis García lanzó una pregunta directa a Alexa Zuart: “O sea, ¿crees que es fácil lo que hacemos? Parece fácil” (RS)

Christian Martinoli intervino para señalar: “Básicamente, tampoco ser influencer como que guau, guau”. Zuart replicó: “No. Sí cuesta trabajo. Imagínate llegar a un lugar y decir: ¿Puedo entrar a comer gratis? Se necesita tiempo como para asimilar. Sí, creatividad y más cosas. Oye, no es cualquier cosa comprarte un teléfono bueno, ir a pedir un crédito, tampoco es cualquier cosa”.

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El intercambio reflejó el choque de perspectivas entre quienes provienen del ámbito tradicional del periodismo deportivo y quienes construyen audiencias en plataformas digitales.

Alineación mixta: analistas, comediantes e influencers en la pantalla de TV Azteca

En la antesala del Mundial, TV Azteca apostó por una barra que combina a su equipo clásico de analistas con figuras del entretenimiento y la comedia. El grupo principal lo encabezan Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, “Zague” y David Medrano, sumando la presencia de analistas internacionales como Iker Casillas y Jorge Valdano.

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El segmento de comedia y redes sociales incluye a El Capi Pérez, Los Mascabrothers, Facundo, Alexa Zuart y “La Bea”. Esta mezcla busca atraer tanto a los aficionados de siempre como al público joven que sigue a los creadores de contenido en internet.

La decisión de incluir personalidades con trayectorias ajenas al periodismo deportivo ha generado críticas entre televidentes que perciben una pérdida de seriedad en la cobertura. Al mismo tiempo, la televisora apuesta por un modelo de entretenimiento masivo que trascienda la cancha.

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TV Azteca se convirtió en el favorito para ver el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Twitter/ @FarsantesG)

Polémica por la cobertura y reacción de la audiencia

La integración de influencers y comediantes en la transmisión del Mundial 2026 divide opiniones entre los aficionados. Una parte del público defiende el carisma y la experiencia de los comentaristas principales, mientras que otra manifiesta descontento por lo que consideran contenido superficial y privilegios para los creadores de internet.

Durante el debate, Luis García enfatizó la exigencia del trabajo en televisión deportiva, mientras Alexa Zuart argumentó que el trabajo de influencer requiere creatividad, inversión y adaptación constante. La discusión quedó marcada por la cita de Martinoli: “Básicamente, tampoco ser influencer como que guau, guau”, y la respuesta de Zuart: “Sí cuesta trabajo. Oye, no es cualquier cosa comprarte un teléfono bueno, ir a pedir un crédito”.

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El diálogo evidenció la brecha generacional y profesional al interior del equipo de TV Azteca, justo cuando la televisora enfrenta el reto de mantener la atención en un entorno mediático cada vez más fragmentado.

32 partidos gratis y apuesta por el entretenimiento

En medio de la polémica por su modelo de cobertura, TV Azteca confirmó la transmisión gratuita de 32 partidos en televisión abierta a través de Azteca 7 y plataformas digitales. El paquete incluye todos los encuentros de la Selección Mexicana, el partido inaugural y la final.

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Desde hoy y hasta el 19 de julio, 18 puntos distribuidos en las 16 alcaldías capitalinas transmiten gratis los partidos del Mundial 2026. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La televisora del Ajusco busca consolidar una oferta que una la tradición de sus comentaristas con la frescura de los influencers y comediantes. Esta fórmula, que para algunos resta seriedad, representa para otros una vía para conectar con nuevas audiencias y competir en la era de las plataformas digitales.