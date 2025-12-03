México Deportes

Por qué Alexis Vega provocó el despido de tres personas de Toluca antes de la semifinal contra Rayados

El tendrá que enfrentar la ausencia de su figura ofensiva, lo que obliga a replantear la estrategia para el duelo ante Monterrey

Guardar
Por qué Alexis Vega provocó
Por qué Alexis Vega provocó el despido de tres personas de Toluca antes de la semifinal contra Rayados (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Toluca se mantiene en la pelea por el título del Apertura 2025 de la Liga MX; sin embargo, se enfrenta a un problema que podría complicar su estrategia para medirse ante los Rayados de Monterrey. Se dio a conocer que Alexis Vega será baja para la semifinal de ida en el Estadio BBVA, por lo que no verá minutos en el primer duelo eliminatorio.

El delantero y estrella del equipo de Antonio Turco Mohamed generó una serie de reacciones entre los aficionados toluqueños, pues Vega se ha vuelto el estandarte y pieza clave para comandar el ataque, así como un líder dentro de la cancha, por lo que su ausencia no solo generó malestar entre sus fans, sino también dentro del equipo de los Diablos.

A horas de que Toluca se mida ante Rayados, se dio a conocer que la directiva despidió a personal del club, y es que el origen de estas decisiones habría sido la recaída que tuvo Vega con sus lesiones, motivo por el cual no jugará en la semifinal de ida.

¿Por qué Alexis Vega provocó el despido de personal de Toluca?

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Monterrey - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - September 24, 2025 Toluca's Alexis Vega looks on REUTERS/Eloisa Sanchez

La directiva y el cuerpo técnico del Toluca decidieron separar a parte de su equipo médico tras la recaída por lesión de Alexis Vega, quien no estará disponible para el partido de ida de la semifinal del torneo Apertura 2025. La ausencia del delantero, figura clave del club y de la Selección Mexicana, se confirmó luego de que sufriera una nueva lesión en el tendón rotuliano de la pierna izquierda, según reportaron fuentes consultadas por ESPN.

Por otra parte, David Faitelson y Marco Cancino de TUDN explicaron que los kinesiólogos que atendieron a Vega no habrían seguido un tratamiento adecuado, por lo que se resintió de su lesión. Cabe recordar que Vega ya había superado un desgarre sufrido el 26 de octubre durante el empate ante Pachuca en la Jornada 15, pero en días recientes volvió a resentirse en los entrenamientos recientes.

El atacante presentó una nueva lesión en el tendón rotuliano, lo que lo marginó de la convocatoria para el primer encuentro de la serie semifinal. Esta temporada, Vega ha enfrentado múltiples problemas físicos, en la jornada inaugural contra Xolos se lesionó la rodilla y, posteriormente, ante Pachuca, experimentó el primer desgarre de su carrera.

Alexis Vega comparte en Instagram
Alexis Vega comparte en Instagram parte de su rutina de recuperación física tras su lesión muscular. (Captura de pantalla / @alexisvega.9)

Según lo informado por David Faitelson y Marco Cancino, la directiva y el cuerpo técnico de Toluca optaron por separar de sus funciones a los fisioterapeutas y kinesiólogos responsables del proceso de rehabilitación del jugador.

Aunque la participación de Alexis Vega en la semifinal de vuelta no está completamente descartada, fuentes consultadas por ESPN advierten que su estado físico complica su regreso a las canchas en el corto plazo. El plantel de Toluca, que aspira a disputar su segunda final consecutiva, permanece a la expectativa de la evolución del delantero, cuya recuperación sigue siendo incierta.

Temas Relacionados

Alexis VegaTolucalesiónLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Cruz Azul vs Tigres: cómo llegan ambos equipos a la semifinal de ida en el Olímpico Universitario

La Máquina Celeste y los Felinos buscarán este miércoles dar el primer paso que los lleve a la gran Final del Apertura 2025

Cruz Azul vs Tigres: cómo

La IA predice el resultado entre Cruz Azul y Tigres en la ida de semifinales de la Liga MX

El análisis anticipa un triunfo ajustado para los celestes, donde la solidez defensiva será clave frente al poder ofensivo de los regiomontanos en el Estadio Olímpico Universitario

La IA predice el resultado

Duilio Davino explica qué espera la FMF de la Selección Mexicana en los partidos ante Portugal y Bélgica

El Coloso de Santa Úrsula reabrirá sus puertas con un partido histórico, recibirá a una de las máximas figuras del futbol mundial

Duilio Davino explica qué espera

Reportan que Alberto Lati saldría de Fox Sports México por supuestos recortes masivos

El comentarista deportivo se ha convertido en una de las figuras más importantes de la tv mexicana por sus análisis

Reportan que Alberto Lati saldría

¿Cuál es el salario de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul, jugador que podría irse a Chivas la próxima temporada?

El atacante de 33 años podría llegar al cuadro tapatío para el Clausura 2026

¿Cuál es el salario de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Buques, aeronaves privadas y submarinos:

Buques, aeronaves privadas y submarinos: los vehículos que usaba Joaquín Guzmán López para el trasiego de drogas

Defensa captura a “El 04″, líder de una célula de Los Cabrera Sarabia en Chihuahua

Asesinan a dos criminales durante enfrentamiento en Villaflores, Chiapas

Procesan a sujeto implicado en el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional en Celaya, Guanajuato

Intentó meter más de medio kilo de marihuana al Reclusorio Oriente y terminó detenida

ENTRETENIMIENTO

Itatí Cantoral hace guiño a

Itatí Cantoral hace guiño a su interpretación de ‘La Guadalupana’ durante el musical Mentiras

Desalojan a Paulina Rubio de su casa en Miami por falta de pago: “Tiene muchas deudas”

Toy Story sigue triunfando en México a través de Disney+, ¿Cuáles son las películas más vistas?

José José: a 6 años de su muerte, revelan una verdad desconocida por la que su voz se fue deteriorando

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas y medalla hoy 2 de diciembre

DEPORTES

Cruz Azul vs Tigres: cómo

Cruz Azul vs Tigres: cómo llegan ambos equipos a la semifinal de ida en el Olímpico Universitario

La IA predice el resultado entre Cruz Azul y Tigres en la ida de semifinales de la Liga MX

Duilio Davino explica qué espera la FMF de la Selección Mexicana en los partidos ante Portugal y Bélgica

Reportan que Alberto Lati saldría de Fox Sports México por supuestos recortes masivos

¿Cuál es el salario de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul, jugador que podría irse a Chivas la próxima temporada?