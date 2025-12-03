Por qué Alexis Vega provocó el despido de tres personas de Toluca antes de la semifinal contra Rayados (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Toluca se mantiene en la pelea por el título del Apertura 2025 de la Liga MX; sin embargo, se enfrenta a un problema que podría complicar su estrategia para medirse ante los Rayados de Monterrey. Se dio a conocer que Alexis Vega será baja para la semifinal de ida en el Estadio BBVA, por lo que no verá minutos en el primer duelo eliminatorio.

El delantero y estrella del equipo de Antonio Turco Mohamed generó una serie de reacciones entre los aficionados toluqueños, pues Vega se ha vuelto el estandarte y pieza clave para comandar el ataque, así como un líder dentro de la cancha, por lo que su ausencia no solo generó malestar entre sus fans, sino también dentro del equipo de los Diablos.

A horas de que Toluca se mida ante Rayados, se dio a conocer que la directiva despidió a personal del club, y es que el origen de estas decisiones habría sido la recaída que tuvo Vega con sus lesiones, motivo por el cual no jugará en la semifinal de ida.

¿Por qué Alexis Vega provocó el despido de personal de Toluca?

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Monterrey - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - September 24, 2025 Toluca's Alexis Vega looks on REUTERS/Eloisa Sanchez

La directiva y el cuerpo técnico del Toluca decidieron separar a parte de su equipo médico tras la recaída por lesión de Alexis Vega, quien no estará disponible para el partido de ida de la semifinal del torneo Apertura 2025. La ausencia del delantero, figura clave del club y de la Selección Mexicana, se confirmó luego de que sufriera una nueva lesión en el tendón rotuliano de la pierna izquierda, según reportaron fuentes consultadas por ESPN.

Por otra parte, David Faitelson y Marco Cancino de TUDN explicaron que los kinesiólogos que atendieron a Vega no habrían seguido un tratamiento adecuado, por lo que se resintió de su lesión. Cabe recordar que Vega ya había superado un desgarre sufrido el 26 de octubre durante el empate ante Pachuca en la Jornada 15, pero en días recientes volvió a resentirse en los entrenamientos recientes.

El atacante presentó una nueva lesión en el tendón rotuliano, lo que lo marginó de la convocatoria para el primer encuentro de la serie semifinal. Esta temporada, Vega ha enfrentado múltiples problemas físicos, en la jornada inaugural contra Xolos se lesionó la rodilla y, posteriormente, ante Pachuca, experimentó el primer desgarre de su carrera.

Alexis Vega comparte en Instagram parte de su rutina de recuperación física tras su lesión muscular. (Captura de pantalla / @alexisvega.9)

Según lo informado por David Faitelson y Marco Cancino, la directiva y el cuerpo técnico de Toluca optaron por separar de sus funciones a los fisioterapeutas y kinesiólogos responsables del proceso de rehabilitación del jugador.

Aunque la participación de Alexis Vega en la semifinal de vuelta no está completamente descartada, fuentes consultadas por ESPN advierten que su estado físico complica su regreso a las canchas en el corto plazo. El plantel de Toluca, que aspira a disputar su segunda final consecutiva, permanece a la expectativa de la evolución del delantero, cuya recuperación sigue siendo incierta.