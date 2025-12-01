Por qué Armando ´La Hormiga´ González no jugó en los cuartos de final de vuelta frente a Cruz Azul

Armando González se perdió el juego ante Cruz Azul, a pesar de formar parte del once titular inicial. (X @Chivas)

Aunque estaba contemplado como titular por el técnico Gabriel Milito y realizó los calentamientos previos en el Estadio Olímpico Universitario , Armando ´La Hormiga´ González presentó una molestia muscular que lo obligó a perderse el compromiso y ni siquiera fue a la banca.

El delantero, quien ya había salido lesionado en el partido de ida, arrastraba una molestia en el aductor desde días previos que limitó su participación incluso en los entrenamientos.

En la conferencia de prensa posterior al juego de ida, Milito explicó que la sustitución fue una medida preventiva para evitar una lesión mayor y para cuidar la integridad del jugador, quien es pieza fundamental en la ofensiva rojiblanca.

Confianza plena en Cade Cowell

El mexico-estadounidense abrió el marcador para los rojiblancos. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La lesión de última hora de Armando “La Hormiga” González obligó a Gabriel Milito a realizar un ajuste táctico clave en el esquema rojiblanco para el duelo de vuelta ante Cruz Azul.

El estratega argentino optó por el méxico estadounidense Cade Cowell en lugar de un nueve nominal como Teun Wilke o Javier “El Chicharito ” Hernández, apostando por la velocidad y desequilibrio del joven atacante en la banda.

La confianza depositada en Cade Cowell rindió frutos desde el inicio del encuentro. Apenas al minuto 8, el joven mexico-estadounidense aprovechó un centro de Roberto “ El Piojo” Alvarado para conectar un potente remate de primera, que abrió el marcador y le dio una alegría temprana a la afición rojiblanca en el Estadio Olímpico Universitario.

Sin embargo, la alegría inicial de Chivas duró poco, pues apenas seis minutos después del gol de Cade Cowell, Cruz Azul respondió con un contragolpe letal que culminó Gabriel “El Toro” Fernández para empatar el marcador.

Al minuto 34, Bryan “El Cotorro” González logró adelantar nuevamente al conjunto tapatío después de una gran definición por parte del ex jugador de Pachuca, poniendo momentáneamente el Guadalajara a la siguiente ronda.

Sin embargo, para la segunda mitad, Gabriel Milito optó por modificaciones que priorizaron la contención sobre la presión ofensiva. Esta decisión táctica hizo que Chivas cediera terreno en el medio campo, permitiendo que Cruz Azul creciera en confianza y volumen de juego.

Jeremy Márquez, con un zurdazo preciso desde fuera del área, concretó el 2-2 al 67´, empatando el global y poniendo a los cementeros momentáneamente en la siguiente ronda.

Cuando todo parecía consumado para el Rebaño Sagrado, un penal a favor de Chivas al minuto 85 reavivó la ilusión de una remontada épica. Javier “Chicharito” Hernández, capitán y hombre de jerarquía, asumió la responsabilidad desde los once pasos, pero su disparo se elevó por encima del arco de Andrés Gudiño, desperdiciando la oportunidad de oro para redimirse ante la afición.

En tiempo de compensación, Carlos Rodríguez marcó el gol que selló el 3-2 global para Cruz Azul, eliminando a Chivas y dándole el boleto a la máquina en semifinales.