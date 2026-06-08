Gabinete de Seguridad presume cifra más baja de homicidios dolosos en la administración de Sheinbaum: hubo 28 casos este domingo

Este domingo, Guanajuato concentró cuatro víctimas de homicidio doloso. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

México registró este domingo un total de 28 víctimas de homicidio doloso, la cifra diaria más baja documentada durante la presente administración federal, de acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad.

El reporte detalló que Guanajuato concentró cuatro víctimas de homicidio doloso, la cifra más alta entre las entidades registradas durante el día. Baja California y Sinaloa contabilizaron tres casos cada uno, mientras que el resto se distribuyó en otros estados del país.

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Los datos forman parte del seguimiento diario que realizan las autoridades federales a los delitos de alto impacto, particularmente al homicidio doloso, uno de los indicadores utilizados para medir la incidencia de violencia en territorio nacional.

El balance es elaborado con información proporcionada por fiscalías estatales, procuradurías y autoridades de seguridad de las entidades federativas, que reportan diariamente los casos registrados en sus respectivas jurisdicciones.

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De acuerdo con las cifras oficiales, los 28 homicidios dolosos reportados el 7 de junio representaron el menor número de víctimas registradas en una sola jornada desde el inicio de la actual administración federal.

El Gabinete de Seguridad señaló que las instituciones encargadas de la estrategia nacional mantendrán las acciones coordinadas en materia de prevención, investigación y combate a la delincuencia. Asimismo, indicó que los operativos continuarán desarrollándose de manera permanente en distintas regiones del país.

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(Crédito: X | @GabSeguridadMX)

Las autoridades afirmaron que el objetivo de estas acciones es fortalecer las condiciones de paz y seguridad para la población mediante la colaboración entre dependencias federales, estatales y municipales.

Mayo de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo del sexenio, según el Gobierno federal

Durante el informe de seguridad presentado a finales de mayo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el promedio diario nacional de homicidios dolosos pasó de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 44.3 en mayo de 2026, una reducción preliminar de 49%.

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El Gobierno de México señaló que la disminución se observó en diversas entidades del país y destacó que la tendencia descendente se ha mantenido desde el inicio del sexenio. Previamente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública había reportado que abril de 2026 cerró con un promedio de 52.5 homicidios diarios, el abril más bajo en al menos una década.

El registro de 28 víctimas de homicidio doloso reportado para el 7 de junio se ubicó por debajo de esos promedios nacionales y representó la cifra diaria más baja documentada por el Gabinete de Seguridad durante la presente administración.

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Ocho estados concentraron más de la mitad de los homicidios dolosos registrados en el país

De acuerdo con datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ocho entidades concentraron el 53% de los homicidios dolosos registrados en México durante abril de 2026. Los estados identificados por las autoridades fueron Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Veracruz y Guerrero.

La información oficial señala que la concentración territorial de este delito se mantiene en un número reducido de entidades, mientras que el resto de los estados aporta una proporción menor de los casos registrados a nivel nacional. En el reporte más reciente del SESNSP, correspondiente a mayo de 2026, se contabilizaron mil 318 víctimas de homicidio doloso en todo el país, equivalente a un promedio de 42.5 casos diarios.

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