México

Gabinete de Seguridad presume cifra más baja de homicidios dolosos en la administración de Sheinbaum: hubo 28 casos este domingo

El reporte diario ubicó a Guanajuato, Baja California y Sinaloa entre las entidades con más víctimas durante el 7 de junio

Guardar
Google icon
Este domingo, Guanajuato concentró cuatro víctimas de homicidio doloso. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
Este domingo, Guanajuato concentró cuatro víctimas de homicidio doloso. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

México registró este domingo un total de 28 víctimas de homicidio doloso, la cifra diaria más baja documentada durante la presente administración federal, de acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad.

El reporte detalló que Guanajuato concentró cuatro víctimas de homicidio doloso, la cifra más alta entre las entidades registradas durante el día. Baja California y Sinaloa contabilizaron tres casos cada uno, mientras que el resto se distribuyó en otros estados del país.

PUBLICIDAD

Los datos forman parte del seguimiento diario que realizan las autoridades federales a los delitos de alto impacto, particularmente al homicidio doloso, uno de los indicadores utilizados para medir la incidencia de violencia en territorio nacional.

El balance es elaborado con información proporcionada por fiscalías estatales, procuradurías y autoridades de seguridad de las entidades federativas, que reportan diariamente los casos registrados en sus respectivas jurisdicciones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las cifras oficiales, los 28 homicidios dolosos reportados el 7 de junio representaron el menor número de víctimas registradas en una sola jornada desde el inicio de la actual administración federal.

El Gabinete de Seguridad señaló que las instituciones encargadas de la estrategia nacional mantendrán las acciones coordinadas en materia de prevención, investigación y combate a la delincuencia. Asimismo, indicó que los operativos continuarán desarrollándose de manera permanente en distintas regiones del país.

(Crédito: X | @GabSeguridadMX)
(Crédito: X | @GabSeguridadMX)

Las autoridades afirmaron que el objetivo de estas acciones es fortalecer las condiciones de paz y seguridad para la población mediante la colaboración entre dependencias federales, estatales y municipales.

Mayo de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo del sexenio, según el Gobierno federal

Durante el informe de seguridad presentado a finales de mayo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el promedio diario nacional de homicidios dolosos pasó de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 44.3 en mayo de 2026, una reducción preliminar de 49%.

El Gobierno de México señaló que la disminución se observó en diversas entidades del país y destacó que la tendencia descendente se ha mantenido desde el inicio del sexenio. Previamente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública había reportado que abril de 2026 cerró con un promedio de 52.5 homicidios diarios, el abril más bajo en al menos una década.

El registro de 28 víctimas de homicidio doloso reportado para el 7 de junio se ubicó por debajo de esos promedios nacionales y representó la cifra diaria más baja documentada por el Gabinete de Seguridad durante la presente administración.

Ocho estados concentraron más de la mitad de los homicidios dolosos registrados en el país

De acuerdo con datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ocho entidades concentraron el 53% de los homicidios dolosos registrados en México durante abril de 2026. Los estados identificados por las autoridades fueron Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Veracruz y Guerrero.

La información oficial señala que la concentración territorial de este delito se mantiene en un número reducido de entidades, mientras que el resto de los estados aporta una proporción menor de los casos registrados a nivel nacional. En el reporte más reciente del SESNSP, correspondiente a mayo de 2026, se contabilizaron mil 318 víctimas de homicidio doloso en todo el país, equivalente a un promedio de 42.5 casos diarios.

Temas Relacionados

HomicidioGabinete de SeguridadClaudia SheinbaumGuanajuatomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morena CDMX crítica vallas en Nuevo León por Mundial 2026: “Son obras desechables y clasistas”

Mientras una bancada denuncia barreras colocadas para esconder pobreza, la otra cuestiona intervenciones en la capital y advierte que inconformidades de maestros, transportistas y colectivos seguirán durante la competencia deportiva

Morena CDMX crítica vallas en Nuevo León por Mundial 2026: “Son obras desechables y clasistas”

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 8 de junio: buen avance en Av. Cuauhtémoc

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 8 de junio: buen avance en Av. Cuauhtémoc

Alfredo Adame reta otra vez a Sergio Mayer y anuncia su nuevo reality con Roberto Palazuelos y Cuauhtémoc Blanco

El conductor prepara un nuevo proyecto en su residencia con invitados del espectáculo, mientras reaviva una confrontación que vuelve a colocar los reflectores sobre una vieja rivalidad

Alfredo Adame reta otra vez a Sergio Mayer y anuncia su nuevo reality con Roberto Palazuelos y Cuauhtémoc Blanco

Director técnico de Sudáfrica se muestra feliz por la preparación realizada en Pachuca: “Quedé muy contento”

El equipo sudafricano realizará toda su estadía de la Copa Mundial de la FIFA en territorio hidalguense

Director técnico de Sudáfrica se muestra feliz por la preparación realizada en Pachuca: “Quedé muy contento”

Triglicéridos altos y colesterol en la sangre: cómo regularlos sin dietas y ejercicios extremos

Los especialistas descartan la necesidad de dietas restrictivas o rutinas extenuantes para lograr una regulación efectiva

Triglicéridos altos y colesterol en la sangre: cómo regularlos sin dietas y ejercicios extremos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de junio: Gabinete de Seguridad registra 28 homicidios dolosos en un día, la cifra más baja de la actual administración

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de junio: Gabinete de Seguridad registra 28 homicidios dolosos en un día, la cifra más baja de la actual administración

Detiene a cuatro presuntos narcomenudistas y posibles extorsionadores en Chalco, Edomex

Aseguran camiones y más de 17 mil litros de huachicol en Puebla

Sentencian a “El Topo”, presunto líder de célula de la Familia michoacana en Puebla

Emojis, corridos y promesas de lujo: el manual del CJNG para reclutar jóvenes en TikTok

ENTRETENIMIENTO

Polémica por “La niña futbolista” rebasa YouTube y convierte a Julieta Venegas en blanco de memes

Polémica por “La niña futbolista” rebasa YouTube y convierte a Julieta Venegas en blanco de memes

Alfredo Adame reta otra vez a Sergio Mayer y anuncia su nuevo reality con Roberto Palazuelos y Cuauhtémoc Blanco

Apio Quijano ventiló lujosa casa del alcalde de Metepec: autos deportivos, cine, sala de juegos y más

Nuevo documental de Paco Stanley: Mario Bezares pide que los testimonios lleguen a la fiscalía

Tras críticas, el productor del documental de Paco Stanley responde a su hijo Paul

DEPORTES

Director técnico de Sudáfrica se muestra feliz por la preparación realizada en Pachuca: “Quedé muy contento”

Director técnico de Sudáfrica se muestra feliz por la preparación realizada en Pachuca: “Quedé muy contento”

Alcaldía Tlalpan emitirá tarjetones de acceso a vecinos del Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026

Es oficial, Guillermo Almada es el nuevo entrenador del América

Cómo llegar al FIFA Fan Fest CDMX en transporte público: rutas y costos que debes saber en este Mundial 2026

La reacción de Javier Aguirre que generó dudas a días del debut del Tri en el Mundial 2026