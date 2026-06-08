Morena CDMX crítica vallas en Nuevo León por Mundial 2026: “Son obras desechables y clasistas”

Vallas con mensajes de Morena contra la 'limpieza social de MC' y a favor de la dignidad del pueblo, colocadas en Monterrey en el contexto de los preparativos para el Mundial 2026. (Diputadas y Diputados Morena de la Ciudad de México)

La difusión de videos en redes sociales que muestran imágenes de vallas con textos en distintos idiomas, instaladas frente a domicilios en condiciones vulnerables, generó críticas por parte de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México durante la conferencia de prensa “La Chilangera” realizada el 7 de junio. Los legisladores expresaron su rechazo a la colocación de estas estructuras en el marco de los preparativos para el Mundial 2026.

Paulo Emilio García, legislador de Morena, acusó a Movimiento Ciudadano (MC), partido al que pertenece el gobernador de la entidad, Samuel García, de instalar “estructuras que no tienen ningún valor, ninguna utilidad pública para nadie”. Según García, el único propósito de estas vallas consiste en “esconder las zonas populares, de esconder la gente que vive de manera humilde, de manera sencilla, a los ojos de los turistas”. El legislador enfatizó que este tipo de acciones busca ocultar la realidad social ante la llegada de visitantes internacionales durante el evento deportivo.

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Una vista aérea muestra los preparativos para un evento de Morena en la Ciudad de México, con una gran bandera del partido ondeando junto a un balón gigante de la Copa Mundial de la FIFA y un escenario con asientos listos para los asistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

García afirmó que, mientras en la Ciudad de México las obras como el Cablebús, el Trolebús y el jardín flotante permanecen y benefician a las familias, en Nuevo León las vallas “no son obras desechables como esas, esas, este, lonas, esas, eh, cosas que pusieron. Pues una vez que acabe el Mundial lo van a tirar a la basura, ¿no? Pero eso sí, la intención clasista va a quedar para siempre, ¿no?”.

El diputado también cuestionó la postura de la MC en la capital, al señalar: “Acá se ponen a criticar de manera muy airada el tema de las obras, el tema de la turistificación, los he visto hasta en sus videos usar esta frase, y donde gobiernan, esconden y humillan a la gente más sencilla”.

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MC critica a megraobras en la CDMX por el Mundial 2026

La bancada naranja en el Congreso capitalino ha criticado las obras de la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, ejemplo de ello, es la diputada Paty Urriza, quien a través de sus redes sociales durante semanas ha documentado cómo se han realizado obras como la Calzada Flotante, remodelaciones dentro del Metro y la ciclovía, señalando las malas condiciones de los trabajadores en las construcciones, así como las afectaciones para los residentes de la metrópoli.

La diputada Paty Urriza de Movimiento Ciudadano aparece en diversas ubicaciones de la Ciudad de México. Se observan escenarios urbanos con tiendas de campaña, campamentos improvisados y puestos de venta. El material documenta la presencia de protestas y se vincula con los preparativos de un evento deportivo internacional. La narración se centra en las desigualdades sociales y las condiciones en la ciudad durante este periodo.

Urriza, el día de ayer, volvió a subir un video, en este criticó que el gobierno capitalino asegura que la CDMX está lista para recibir a los aficionados de todo el mundo, mientras que distintos grupos sociales se encuentran descontentos, como la Coordinación de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien ayer anunció que su huelga permanecerá al menos hasta el próximo 11 de junio, fecha de la inauguración del Mundial 2026.

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“El gobierno dice que estamos listos para recibir al mundo, pero si se bajaran un ratito de sus tarimas se darían cuenta realmente de cómo está la ciudad. Campamentos ocupando calles completas y un Zócalo prácticamente blindado para proteger su festival mundialista, mientras a unos metros miles de personas luchas por sus derechos”, expresó la emecista.

La legisladora mencionó la polémica pintura morada y los ajolotes, sello particular de la administración de Brugada en la “ciudad las desigualdades no se pueden tapar con pintura”.

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Urriza afirmó que: “Transportistas, maestros, colectivos de búsqueda y trabajadores nos han dicho que las protestas seguirán incluso durante el Mundial. No por que quieran arruinar la fiesta, sino porque llevan años sin que el gobierno en turno les dé respuestas. Honestamente, prefiero que el Mundial nos encuentre así, para que el gobierno se dé cuenta que detrás de cada fachada pintada sigue las mismas desigualdades, las exigencias de los grupos y las mismas personas queriendo ser escuchadas”.