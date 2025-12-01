“Nadie va a opacar su gran recorrido”, Gabriel Milito respalda a Chicharito por penal fallado

El estratega argentino defendió a Javier Hernández por su penal errado ante Cruz Azul. (Historia Chivas)

Gabriel Milito, director técnico de Chivas, salió en defensa de Javier “El Chicharito” Hernández tras la eliminación del Guadalajara en los cuartos de final de la Liga MX ante Cruz Azul, destacando que el penal fallado no define su valor ni quita la gran trayectoria que ha tenido como futbolista.

“Sí alguien tiene la experiencia para asumir la responsabilidad y patear un penal es Javier, eso es incuestionable para mí. En los penales erra el que patea, por su jerarquía me pareció que era el indicado para patear un penalti crucial, lo falló y es parte del juego”, declaró en la conferencia de prensa posterior al juego.

El máximo goleador en la historia de la selección mexicana tuvo la oportunidad de clasificar a Chivas a las semifinales al minuto 85. Asumió la responsabilidad de ejecutar el penal, pero su disparo salió con demasiada fuerza y se elevó por encima del arco, poniendo fin a la temporada del conjunto tapatío.

Gabriel Milito defiende a Chicharito en conferencia de prensa

Gabriel Milito reconoció la superioridad de Chivas en la eliminatoria y destacó la valentía de Javier Hernández, alentando a la afición a mantener la confianza para superar este difícil momento y seguir adelante con orgullo.(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Gabriel Milito, en conferencia de prensa, destacó la trayectoria de Javier Hernández y mencionó que el sentimiento hacia él no cambiará por un penal errado: “Javier tiene una carrera impresionante; lo que ha logrado a lo largo de su trayectoria habla por sí solo. Hoy le tocó vivir la desafortunada acción de fallar un penal, pero eso no cambia mi sentir hacia él”, afirmó el entrenador.​

“Ni su trayectoria ni el reconocimiento hacia su calidad, tanto dentro como fuera del campo, se ven afectados por un solo error. Este es un momento para digerir, aprender y crecer. Los golpes duros sirven para fortalecerse y volver a intentarlo”, agregó.

Gabriel Milito, estratega de Chivas, analizó el partido y aseguró que su equipo fue claramente superior en la eliminatoria ante Cruz Azul. “Hicimos un gran partido, con un resultado injusto; tuvimos la clasificación en la mano, se nos escapó. En la eliminatoria fuimos superiores, por eso el dolor tan grande”, expresó en conferencia de prensa.​

El entrenador argentino reconoció la ilusión compartida por todo el plantel y la afición de avanzar a semifinales. “Todos soñábamos y teníamos la ilusión. Creíamos que acá podríamos superarlos y ganarles. El desarrollo del partido fue muy bueno”, destacó, lamentando cómo se dio la eliminación.​

Finalmente, Milito llamó a la hinchada a mantener la confianza pese al resultado. “No es lo mismo quedar derrotado con una goleada y no haber estado a la altura, a tener la sensación de que la eliminatoria pudo caer de nuestro lado. Por eso entiendo el dolor de la gente, pero con el orgullo de haber representado bien a una institución tan grande. A nuestra gente le digo que siga confiando para que el año próximo superemos lo de ahora”, concluyó.