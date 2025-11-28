Pitbull Cruz revela qué boxeadores quieren su cabeza: “Mi trabajo es el que habla por mí”

Isaac Pitbull Cruz regresa al ring en diciembre (IG/ @isaacpitbullcruz)

El campeón mexicano, Isaac “Pitbull” Cruz, se prepara para defender por primera vez su cinturón mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso superligero ante Lamont Roach. El pugilista capitalino y el estadounidense medirán sus fuerzas el próximo 6 de diciembre desde el Frost Bank Center en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Este combate parece ser uno de los retos más importantes para el campeón de la Magdalena Contreras, ya que Roach viene de empatar contra Gervonta Davis, uno de los peleadores que derrotó al mexicano.

Pitbull Cruz revela qué boxeadores quieren su cabeza

En conferencia virtual, Pitbull Cruz mencionó cuáles son los peleadores que quieren su cabeza y aseguró que boxeadores como Ryan García, Teófimo López o Subriel Matías desean derrotarlo.

“Estamos muy conscientes (del impacto que genera su estilo en otros boxeadores), sabemos de lo que habla nuestra calidad de boxeo arriba del ring y que no nada más porque lo diga la gente. Sino que en reiteradas ocasiones peleadores de la talla de Ryan García, de Teófimo López, de Subriel Matías (han dicho que) quieren la cabeza del Pitbull Cruz”, comentó el campeón interino.

Pitbull Cruz defenderá su título interino por primera vez (Instagram | wbcboxing)

Pitbull Cruz: en la búsqueda de su segundo campeonato mundial

La última ocasión en que Isaac “Pitbull” Cruz conquistó un campeonato mundial fue en marzo de 2024, al derrotar al cubano Rolando Romero por nocaut técnico en el octavo asalto. En esa noche, el capitalino obtuvo el cinturón superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Con 27 años, su récord suma 28 victorias (18 por la vía del nocaut), 3 derrotas y 1 empate. El estilo combativo y ofensivo de Cruz lo ha instalado entre los púgiles más prominentes de México y le ha ganado el respaldo de la afición local.

¿Cómo llegará el Pitbull Cruz a su pelea contra Lamont Roach?

La reciente actuación de Isaac Cruz en el cuadrilátero se consolidó con el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), después de que derrotara a Omar Salcido el 19 de julio en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Durante diez asaltos, el púgil mexicano, conocido como “Pitbull”, dominó la pelea y los jueces manifestaron unanimidad en sus tarjetas: 99-89, 99-89 y 100-88.

Usuarios de Instagram elogian el enfoque familiar y humilde de Pitbull Cruz tras su victoria. Crédito: Leiva

Mientras tanto, Lamont Roach vivió su última experiencia sobre el ring el 1 de marzo, en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, donde se enfrentó a Gervonta Davis por el título mundial ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Aquella velada se resolvió con un empate mayoritario, reflejado por dos jueces que otorgaron calificaciones de 114-114.

Ambos boxeadores llegan a sus siguientes compromisos cargando recientes actuaciones reñidas y títulos en la mira, situación que marca expectativas altas en la categoría ligera.