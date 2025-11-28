Miguel Herrera se defiende tras dejar a Costa Rica sin Mundial 2026: “Juzgan como si fueras un criminal” (Matt Blewett-Imagn Images via REUTERS)

Miguel Herrera arribó a la Ciudad de México después de que fue despedido de la selección de Costa Rica al no alcanzar la clasificación a la Copa Mundial 2026, en su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Piojo Herrera reaccionó al fracaso que vivió con los Ticos.

Después de semanas de silencio, el Piojo Herrera se animó a compartir su postura tras la eliminación de los costarricenses y defendió su trabajo. Ante diversos medios señaló que, es algo con lo que tendrá que aprender a vivir, pero lamentó la serie de críticas que recibió por parte de la prensa, en especial de los reporteros centroamericanos y costarricenses.

Por ello, el Piojo Herrera aseguró que fue un error, pero lamentó que lo señalaran como “un criminal” por no lograr el objetivo de ir a la Copa Mundial 2026. Además, destacó lo siguiente: “Yo siempre he dado la cara en las buenas y en las malas, ¿no? No tengo por qué rehusarme“.

Miguel Herrera lamentó haber dejado a Costa Rica sin Mundial (Captura X/ @FabrizioDC_)

¿Qué dijo Miguel Herrera tras dejar a Costa Rica sin Mundial?

Miguel Herrera enfatizó el nivel de crítica que recibió al no cumplir su palabra de llevar a Costa Rica a la Copa Mundial 2026, pues fue el objetivo principal con el que fue contratado, así que se lanzó contra la prensa local y centroamericana que lo juzgó como “un criminal”.

“Escogí una profesión muy exigente. De repente te pone triste que hoy los compañeros de los medios, y no de México de los medios de allá, se tomen la palabra como juzgadores en lugar de entrevistadores, en lugar de analíticos. Juzgan como si uno fuera un criminal, como si estuvieras en la silla de la inquisición”, sentenció.

Por otra parte, señaló el estratega es que es una experiencia dolorosa y regresó a México con ese sentimiento; sin embargo, resaltó que debe seguir adelante. “Regreso con dolor, con derrota, la verdad es que... con la responsabilidad de no haber conseguido el objetivo que buscamos. Y bueno, triste, adolorido, enojado el día del partido, pero bueno, a darle vuelta a la página”, sentenció.

Piojo Herrera acepta que es culpable de que Costa Rica no vaya al Mundial 2026 (REUTERS/Mayela Lopez)

Piojo Herrera acepta que es culpable de que Costa Rica no vaya al Mundial 2026

Y es que, cuando le cuestionaron sobre el nivel de responsabilidad con el que carga tras dejar a los Ticos sin Copa Mundial, aceptó los errores y precisó que no cumplió con su trabajo. Pero, insistió que es momento de seguir adelante para regresar a las canchas.

“Sí, asumo mi responsabilidad, como lo dije desde el principio. Yo soy el responsable de toda esta situación, porque para eso me llevaron y hoy no lo conseguimos. Pero, por supuesto, el hambre de volver a regresar a retomar las canchas no se me va a quitar. Tengo muchas ganas, tengo muchos deseos de volver a hacer las cosas bien”, enfatizó.

Por último, recalcó lo doloroso que fue esta eliminatoria, así que expresó el sentimiento con el que carga al salir de Costa Rica. Aunque recalcó que regresará a las canchas pese a tener ofertas en algunas televisoras deportivas.

“Reitero, es un revés muy fuerte, muy doloroso, que me deja enseñanza, que me deja mucho aprendizaje... Dejar triste a un país me causa más tristeza a mí, pero bueno, hay que darle vuelta a la página, ¿no? Y desafortunadamente hoy tengo que vivir con eso, con lo que he aprendido en este viaje y regresar con mucha más fuerza".