Miguel Herrera sí iría al Mundial 2026: revelan cuál sería su nuevo trabajo tras ser despedido de la selección de Costa Rica

El Piojo Herrera ya tendría una opción para no perderse la Copa Mundial 2026 y vivir de cerca el torneo de la FIFA

Miguel Herrera ya tendría un
Miguel Herrera ya tendría un nuevo trabajo tras ser despedido en Costa Rica (CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kevin Jairaj via REUTERS)

Miguel Herrera fracasó con la selección de Costa Rica al no pasar las eliminatorias de Concacaf para la Copa Mundial 2026, los Ticos se quedaron sin mundial y figuras como Keylor Navas no vivirán esta edición mundialista que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

El Piojo Herrera fue despedido por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) y así concluyó su proyecto mundialista. Pese a que no alcanzó el objetivo de ir al Mundial 2026 como director técnico de los costarricenses, el estratega aún tendría la posibilidad de ir a la Copa Mundial.

En días recientes se filtró el posible nuevo trabajo que tendría Miguel Herrera y lo llevaría a la Copa Mundial. A pesar de que dejó a La Tricolor sin Mundial, el Piojo estaría arreglando su nuevo trabajo que lo llevaría a vivir la pasión mundialista, ya que estaría planeando regresar a la tv deportiva como comentarista.

¿Cuál sería el nuevo trabajo de Miguel Herrera que lo llevaría al Mundial 2026?

¿Cuál sería el nuevo trabajo
¿Cuál sería el nuevo trabajo de Miguel Herrera que lo llevaría al Mundial 2026? (REUTERS/Mayela Lopez)

Surgió el reporte de que Miguel Herrera sí iría al Mundial 2026 pues estaría entre las opciones de una televisora para convertirse en analista deportivo y experto para la cobertura del torneo de la FIFA. Y, la televisora que estaría interesada en hacerse de sus servicios sería TUDN.

La posible incorporación de Miguel Herrera al equipo de analistas de TUDN y Televisa para la cobertura del Mundial 2026 ha cobrado relevancia tras su reciente salida como seleccionador de Costa Rica. El técnico mexicano, conocido por su perfil mediático y su experiencia tanto en los banquillos como en los medios, figura entre los candidatos para sumarse a la mesa de análisis que la televisora prepara para el evento, según revelaciones de David Faitelson que dio para Récord.

Según Faitelson, TUDN y Televisa están conformando un equipo de lujo para la cobertura del Mundial 2026, que tendrá a México como uno de los países anfitriones. David Faitelson reveló que la exitosa mesa de análisis “Los Maestros”, que destacó en Qatar 2022, volverá a la pantalla con figuras de alto perfil. Faitelson confirmó la incorporación del portugués José Mourinho y mencionó que la baraja de talentos aún está abierta, por lo que dejó entrever la posible llegada de Herrera.

Miguel Herrera tiene experiencia como
Miguel Herrera tiene experiencia como comentarista, estuvo en FOX Sports antes de llegar a Costa Rica (X/ @FOXSportsMX)

“Vamos a tener una mesa que fue muy exitosa en el último Mundial que fue ‘Los Maestros’, para eso tenemos a La Volpe, ahí va a estar también Mourinho y habrá que incluir a otros, no sé si a Jaime Lozano, no sé si a Miguel El Piojo Herrera”, señaló Faitelson.

Costa Rica despidió a Miguel Herrera

La situación de Miguel Herrera se definió el 23 de noviembre cuando la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) oficializó su destitución tras el empate ante Honduras que dejó a la selección fuera de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. De acuerdo con información de diario Olé de Argentina, la salida de Herrera y su cuerpo técnico marcó el inicio de una nueva etapa para el fútbol costarricense, que ahora busca un nuevo seleccionador para afrontar las próximas fechas FIFA. Durante su gestión, Herrera dirigió 15 partidos, con un balance de 7 victorias y 3 derrotas, pero no logró cumplir el objetivo de clasificar al equipo al Mundial.

