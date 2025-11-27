México Deportes

Sheinbaum analiza si viajará a EEUU para el sorteo de grupos de la Copa del Mundo 2026

Los preparativos para la justa en territorio nacional continúan de la mano de los gobernadores de las tres sedes

El evento podría reunir a los tres mandatarios de América del Norte para conocer los últimos detalles de esta clasificación. (Presidencia)

Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum atendió varios temas relacionados con la agenda del Gobierno de México de cara a la Copa del Mundo 2026. Uno de los que más llamó la atención fue su posible participación en la ceremonia de sorteo en donde se darán a conocer los rivales de la Selección Mexicana.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes, 5 de diciembre, a las 10:45 (hora del centro de México) en Estados Unidos y reunirá a varios exponentes del fútbol internacional, además del titular de la FIFA, Gianni Infantino, en donde, a falta de los involucrados en la reclasificación, se acomodará a las 48 selecciones participantes en todos los grupos.

Al tratarse de una ceremonia importante, los medios cuestionaron a la mandataria sobre si acudirá como parte de los protocolos como anfitrión de la justa, ante ello destacó:

“Estamos en esa definición, el 5 (de diciembre) es el sorteo. Estamos viendo si vamos. Sería el Primer Ministro de Canadá, estamos viendo si está comprobado que va el presidente Trump y dependiendo de ello ya asistiría al sorteo. Entonces, ya les informaríamos la siguiente semana”.

La presidenta de México espera que la experiencia del Mundial deje una buena impresión a nivel internacional. (REUTERS/Denis Balibouse)

Rivales de México saldrán del bombo 3

La FIFA confirmó que el rival de México para el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 saldrá del bombo 3 durante el sorteo que se realizará el 7 de diciembre. Esta decisión despeja dudas sobre el procedimiento y señala que la selección mexicana no enfrentará en esa primera fecha a equipos provenientes de Europa, Sudamérica o del bombo 2. La primera fase del Mundial contará con 48 equipos y México compartirá el Grupo A con Canadá y Estados Unidos, aunque estos países abrirán sus grupos en otras ciudades.

El bombo 3 incluye selecciones clasificadas de África, Asia, la Concacaf y la Conmebol, lo que brinda una lista clara de los posibles rivales para el debut de México en el Estadio Azteca. Entre las selecciones que integran este bombo están Ecuador, Marruecos, Corea del Sur, Irán, Japón, Arabia Saudita, Senegal, Nigeria, Camerún y Costa de Marfil, entre otras.

El nuevo formato del torneo contempla una mayor diversidad de equipos, lo que genera expectativas sobre el posible contrincante que enfrentará la selección mexicana en la jornada inaugural.

Grupos confirmados para anfitriones:

  1. Grupo A: México (Estadio Azteca, partido inaugural)
  2. Grupo B: Canadá
  3. Grupo C: Estados Unidos

Selecciones ubicadas en el bombo 3 (posibles rivales de México):

  • Ecuador
  • Marruecos
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Japón
  • Arabia Saudita
  • Senegal
  • Nigeria
  • Camerún
  • Costa de Marfil

Así quedaron los otros bombos

Bombo 1

  • Canadá
  • México
  • EE.UU.
  • España
  • Argentina
  • Francia
  • Inglaterra
  • Brasil
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Alemania

Bombo 2

  • Croacia
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Suiza
  • Japón
  • Senegal
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

Bombo 4

  • Jordania
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curazao
  • Haití
  • Nueva Zelanda
  • 4 Equipos del repechaje de la UEFA
  • 2 Equipos del repechaje internacional

