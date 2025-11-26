México Deportes

Qué dijo Penta Zero Miedo sobre su dolorosa lesión en WWE RAW y cuánto tiempo estaría fuera

El luchador agradeció el apoyo de sus fans y aseguró que volverá más fuerte

El luchador mexicano no pudo
El luchador mexicano no pudo seguir en la contienda ante Solo Sikoa para ser el último rival de John Cena.

Penta Zero Miedo atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera, luego de que una severa lesión en su hombro derecho lo dejara fuera de acción durante su reciente participación en el Torneo The Last Time Is Now, donde buscaba convertirse en el último oponente de John Cena. El accidente ocurrió en su combate ante Solo Sikoa, emitido en RAW, y desde entonces su futuro inmediato tanto en WWE como en AAA ha quedado envuelto en incertidumbre.

El enmascarado de Ecatepec, Estado de México, utilizó sus redes sociales oficiales para dirigirse a sus seguidores y agradecerles las muestras de apoyo tras la lesión que obligó a detener el encuentro de forma repentina. En un mensaje cargado de emoción, el luchador escribió.

Mensaje de Penta Zero Miedo
Mensaje de Penta Zero Miedo tras confirmarse su lesión.
“Gracias a todos los que se han preocupado por mí. Esta lesión puso a prueba mi cuerpo y mi espíritu, pero también despertó la fuerza que siempre me ha guiado. Soy un guerrero mexicano, forjado en la lucha, el honor y el corazón. Y aunque la caída fue dura, me levanté con un fuego más fuerte que nunca. A mi rival, mi más profundo respeto. Gracias por tu profesionalismo y por una batalla limpia y digna. Reconozco tu dedicación y honor. Volveré muy pronto, más fuerte, más preparado y decidido a terminar lo que dejé pendiente. Gracias por estar a mi lado… porque esta guerra aún tiene capítulos por escribir”.
Penta tal vez no cierre
Penta tal vez no cierre bien el año 2025 en la WWE.

La lesión ocurrió durante una huracarrana que Penta ejecutó sobre Solo Sikoa. El aterrizaje fue inesperadamente brusco y provocó un impacto directo en su hombro derecho, lo que llevó al árbitro a detener el combate de inmediato. Minutos después, la preocupación se extendió entre los televidentes y asistentes.

Durante la transmisión posterior a RAW, el periodista Sean Ross Sapp compartió información interna del incidente, aclarando que no se trató de una falla de coordinación ni de un error de ejecución por parte de alguno de los luchadores.

Penta no midió bien la
Penta no midió bien la forma de aplicar la hurracarrana y terminó lesionado. (Captura de pantalla)
“Tuvo una caída muy fea, y afortunadamente el árbitro tomó la decisión correcta al detener el combate”, explicó Sapp, subrayando que tampoco se trató de un elemento planificado dentro de un storyline.
El momento de la caída
El momento de la caída de Penta tras aplicarle la llave a Solo Sikoa. (Captura de pantalla)

Aunque los primeros reportes señalaron que Penta se movía con relativa normalidad en backstage, una señal positiva para su recuperación, tanto médicos como directivos han preferido no adelantar conclusiones. WWE esperará un diagnóstico completo antes de evaluar si el luchador podrá retomar actividades dentro del torneo.

Fuentes internas consideran que lo más realista es que el mexicano quede fuera de programación al menos durante un mes y posiblemente hasta finalizar el 2025. La lesión se da en un momento clave, pues tan solo unos días antes, Penta y Rey Fénix habían regresado como dupla en AAA Alianzas, irrumpiendo en la celebración de Dominik Mysterio y El Grande Americano durante un evento en la Ciudad de México.

El hijo de la leyenda
El hijo de la leyenda de San Diego se ha ganado el repudio de la afición mexicana al retar a Penta y Rey Fénix. (Captura de video AAA)

Ante un público eufórico reunido en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, los Lucha Brothers lanzaron un reto directo para enfrentarse a esta renovada versión de “Los Gringos Locos” en Guerra de Titanes, programado para el 20 de diciembre en la Arena Guadalajara. Sin embargo, el reciente accidente podría dejar ese esperado combate en suspenso.

La lesión de Penta hace
La lesión de Penta hace dudar sobre el reencuentro de los Lucha Brothers. (Captura de pantalla)

AAA aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la participación de Penta en el evento, y WWE tampoco ha informado sobre su estado médico. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los aficionados, quienes esperaban ver a Penta Zero Miedo en uno de los enfrentamientos más anticipados del cierre del año.

Por ahora, la decisión final dependerá del diagnóstico especializado. Aunque las señales iniciales son alentadoras, la posibilidad de que Penta no regrese a los cuadriláteros durante lo que resta de 2025 es una realidad que cada vez toma más fuerza entre los reportes internos.

