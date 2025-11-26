Qué boxeador mexicano podría enfrentar a David Benavidez luego de que Canelo rechazó la pelea

Quién será el próximo rival de David Benavidez (REUTERS/Hamad I Mohammed)

David Benavidez se colocó en el máximo reflector del boxeo mundial tras vencer a Anthony Yarde por la vía del nocaut, el monstruo mexicano demostró sus habilidades arriba del ring, por lo que ya planea su agenda para el 2026. Y es que, tras cerrar el año con una victoria por la vía del cloroformo, adelantó cuál es su siguiente rival.

Luego de que Saúl Canelo Álvarez lo rechazó en repetidas ocasiones cuando aún era campeón unificado de los supermedianos, Benavidez reveló sus nuevas ambiciones en el peso crucero, por lo que adelantó el nombre de su nuevo rival y será un boxeador mexicano.

Tras meses de especulación sobre el posible enfrentamiento de Benavidez con Canelo, el bandera roja tomó la decisión de enfrentarse a un viejo conocido y olvidar el rechazo del tapatío, por lo que ahora irá por un rival mazatleco.

¿Quién será el próximo rival de David Benavidez?

David Benavidez y Gilberto Zurdo Ramírez se enfrentarán el sábado 2 de mayo de 2026 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El boxeo mexicano se alista para un duelo de alto nivel ya que, David Benavidez y Gilberto Zurdo Ramírez se enfrentarán el sábado 2 de mayo de 2026 por los campeonatos mundiales de peso crucero de la AMB y la OMB. De acuerdo con The Ring Magazine ambos pugilistas, figuras destacadas del boxeo internacional, protagonizarán un combate que ha generado gran expectación, especialmente por el proceso de recuperación física del Zurdo Ramírez tras una cirugía de hombro.

La confirmación de la pelea entre Benavidez, actual campeón semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y el Zurdo Ramírez, quien se encuentra en rehabilitación, representa un acontecimiento relevante para el boxeo latinoamericano. Según The Ring Magazine, la fecha pactada para 2026 responde a la necesidad de que el boxeador mexicano complete su recuperación y llegue en óptimas condiciones al combate. La sede exacta del evento aún no ha sido revelada.

Zurdo Ramírez se alista para enfrentarse a Benavidez

Zurdo Ramírez se alista para enfrentarse a Benavidez (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

El estado físico de Gilberto Ramírez ha sido un factor clave en la programación del enfrentamiento. El boxeador mazatleco se sometió a una cirugía de hombro y, de acuerdo con la información publicada por The Ring Magazine, los organizadores han considerado este proceso de rehabilitación para fijar la fecha del combate.

Más allá de la rivalidad deportiva, la relación entre Benavidez y Ramírez añade un matiz especial al combate. Ambos han compartido sesiones de entrenamiento y sparring en el pasado, lo que ha fortalecido una amistad que ahora se pondrá a prueba en el cuadrilátero.

Ramírez manifestó desde principios de 2025 su interés en enfrentarse a Benavidez, destacando la calidad del campeón y la posibilidad de ofrecer un espectáculo memorable. “Por supuesto que la gente quiere ver la pelea (con Benavidez). Es un gran campeón y un boxeador de primera. ¿Por qué no si él también lo desea? Somos amigos y conozco a su familia, pero si el dinero es justo, podemos concretar la pelea”, declaró Ramírez en entrevista con The Ring Magazine.

El propio Zurdo Ramírez ha subrayado la importancia y el atractivo de este enfrentamiento, señalando que, pese a la amistad, ambos están dispuestos a dejarlo todo sobre el ring si las condiciones son adecuadas. La expectativa entre los aficionados crece ante la posibilidad de presenciar un duelo entre compatriotas que han compartido experiencias y respeto mutuo fuera del cuadrilátero.