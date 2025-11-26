Inteligencia Artificial revela quién será el campeón del Apertura 2025 de la Liga MX

El algoritmo examinó rachas, funcionamiento colectivo y estadísticas históricas para marcar tendencias rumbo al campeonato mexicano. (Ilustración: Jesús AViles)

A pocas horas de que arranque la fase definitiva del Torneo de Apertura 2025, el futbol mexicano volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que una herramienta de inteligencia artificial generara un pronóstico completo sobre el posible rumbo de la Liguilla.

Con miles de aficionados atentos al inicio de los cuartos de final este jueves 28 de noviembre, la predicción se volvió viral por la claridad de sus análisis y el detalle de sus argumentos.

(Jesús Avilés / Infobae México)

Los duelos que definirán el primer paso hacia el título serán Toluca vs Juárez, América vs Monterrey, Cruz Azul vs Chivas y Tigres vs Xolos. Frente a estos cruces, el modelo de IA evaluó factores como el rendimiento reciente, el estado de forma, la localía y diversas estadísticas de plataformas especializadas.

La Inteligencia Artificial de Copilot pronostica un triunfo de Tigres 2-1 sobre Xolos en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

En el primer enfrentamiento, la inteligencia artificial destacó la regularidad de Toluca, equipo que mantuvo una de las ofensivas más poderosas del certamen y que, al cerrar la serie en su estadio, partiría como favorito para avanzar a semifinales. Sobre el choque entre América y Monterrey, el algoritmo lo calificó como el duelo más parejo de la fase; sin embargo, subrayó que los capitalinos mostraron un ataque superior y un funcionamiento más sólido.

Todo listo para el arranque de la Liguilla; el duelo será visible por televisión abierta y plataformas premium.

En cuanto al cruce entre Cruz Azul y Chivas, el sistema apuntó que el Rebaño llega con un notable impulso futbolístico, suficiente para inclinar la serie a su favor, incluso sin condición de local en el partido de vuelta.

(Infobae México: Jesúe Abraham Aviles Ortiz)

Finalmente, al analizar la llave Tigres vs Xolos, la IA remarcó la experiencia, la jerarquía y la plantilla del cuadro felino, junto a la fortaleza que representa jugar en el Volcán.

Alexis Vega festeja con el trofeo de campeón tras ganar al América la final del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 25 de mayo de 2025. REUTERS/Henry Romero

Más allá del análisis de cada eliminatoria, la inteligencia artificial dio un paso adicional al revelar a su candidato al título. Tras considerar la regularidad, la calidad del plantel, el desempeño ofensivo y la dificultad del camino, el sistema concluyó que el equipo con mayores probabilidades de coronarse campeón del Apertura 2025 sería Toluca.