México Deportes

Canelo Álvarez sale del top 10 de los mejores libra por libra de la actualidad tras siete años

El tapatío perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras el pasado 13 de septiembre

Guardar
Terence Crawford venció a Canelo
Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

Saúl Canelo Álvarez salió del top 10 de mejores libra por libra de la actualidad de la prestigiosa revista de boxeo The Ring, según su última actualización. Y es que cabe señalar que el tapatío ha ido bajando de lugares tras perder sus títulos mundiales.

Álvarez ha sido la cara del boxeo mexicano e internacional en los últimos años, aunque la derrota ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre no solo le costó los cuatro cinturones de los supermedianos (CMB, OMB, AMB y FIB), sino también salir del ranking de los mejores peleadores del mundo, donde había permanecido durante los últimos 7 años.

El tapatío fue superado de manera contundente por el norteamericano en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, y tras 12 rounds intensos, los tres jueces lo vieron perder con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113, todas a favor de Bud Crawford.

Gennadiy “GGG” Golovkin y Canelo
Gennadiy “GGG” Golovkin y Canelo Álvarez se enfrentaron tres veces (REUTERS)

Canelo sale del top 10 de los mejores libra por libra de la actualidad

De acuerdo con la última actualización de The Ring, Canelo Álvarez salió del top 10 de los mejores libra por libra. La lista es liderada por Terence Crawford, Oleksandr Usyk y Naoya Inoue, quienes son campeones indiscutidos en sus respectivas categorías.

  1. Terence Crawford
  2. Oleksandr Usyk
  3. Naoya Inoue
  4. Jesse Bam Rodríguez
  5. Dmitry Bivol
  6. Artur Beterbiev
  7. Junto Nakatani
  8. Shakur Stevenson
  9. David Benavidez
  10. Devin Haney

A diferencia de la última actualización, en esta lista entró Devin Haney, quien consiguió ser campeón mundial en tres divisiones distintas el pasado fin de semana.

Canelo Álvarez salió del top
Canelo Álvarez salió del top 10 de mejores libra por libra de la actualidad (X@ringmagazine)

¿Cuál es el siguiente paso en la carrera de Canelo Álvarez?

Tras semanas de incertidumbre sobre el futuro en la carrera de Canelo Álvarez, se dio a conocer que el pugilista jalisciense volverá a subirse al ring para tener la revancha contra Terence Crawford. De acuerdo con una publicación en redes sociales de los Prota y Azteca Deportes, Saúl Álvarez buscará hacer una pelea inmediata ante el estadounidense en busca de recuperar su campeonato indiscutido de las 168 libras.

“Saúl CaneloÁlvarez visitó TV Azteca y dejó claro sobre sus planes para el próximo año. Confirma su objetivo: ir por la revancha ante Terence Crawford", se indicó en la publicación.

Y aunque aún no hay nada oficial, se espera que Álvarez regrese al ring en mayo o septiembre de 2026, según su recuperación, pues cabe recordar que hace algunos días se sometió a una cirugía en el codo.

Canelo y Eddy Reynoso ya están en Arabia Saudita para su pelea contra William Scull, fueron recibidos por Turki Al-Sheikh Crédito: IG/ turkialalshik

¿A qué otros rivales podría enfrentar Canelo Álvarez?

Además de contemplar una revancha ante Crawford, el jalisciense baraja como posibilidad un combate con Hamzah Sheeraz. El británico ha manifestado su deseo de medirse con el ex campeón mexicano, a quien calificó como uno de los mejores del boxeo. Sheeraz viene de vencer contundentemente a Edgar Berlanga el pasado 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York, donde noqueó al boricua en el quinto asalto y se afianzó como retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso supermediano.

Por otro lado, el tapatío podría optar por Christian Mbilli, poseedor de un récord invicto de 29 victorias, un empate y que se prepara para una revancha frente a Lester Martínez (19-0-1), tras la igualdad lograda en la cartelera de Canelo vs Crawford.

Cabe señalar que el pugilista mexicano aún tiene dos combates pendientes en su contrato multimillonario con el jeque árabe, Turki Al-Alshikh, quien se ha encargado de orquestar las últimas grandes peleas en el mundo del boxeo.

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezSaúl ÁlvarezBoxeoSaúl "Canelo" ÁlvarezLibra por libraRanking de boxeomexico-deportes

Más Noticias

Faitelson protagoniza discusión con Lilly Téllez en X: “¿Y estos son los que quieren gobernarnos?”

El periodista deportivo se lanzó contra la senadora panista y cuestionó su juicio moral

Faitelson protagoniza discusión con Lilly

¿Podrá Gilberto Mora disputar la ida de cuartos con Xolos pese al horario?

El horario inédito de Tijuana vs Tigres abre un debate que involucra al juvenil fronterizo

¿Podrá Gilberto Mora disputar la

¿Qué predice la IA para Juárez vs Toluca en la ida de cuartos de final de la Liga MX?

Modelos predictivos revelan ventajas tácticas, riesgos defensivos y figuras que podrían destacar

¿Qué predice la IA para

Místico, Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario van por La Leyenda Azul; Claudio Castagnoli regresa a la Arena México

La Arena México recibirá la final del clásico torneo y la defensa por el titulo mundial pesado del CMLL

Místico, Soberano Jr. y Bárbaro

Tijuana vs Tigres: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025

La diferencia de horarios ha generado confusión entre los aficionados de ambos clubes

Tijuana vs Tigres: cuándo, a
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Plan Michoacán ha dejado

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

Del “Tio Lako” a “El Mencho”: los narcocorridos que narran el poder criminal del “R1″ en el CJNG de Michoacán

Cae “El Rayo”, presunto líder del CJNG en Quintana Roo

Ataque armado en presunto “picadero” de Tlaxcala deja tres muertos y dos personas heridas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: sigue en

La Granja VIP: sigue en vivo la tarde de hoy 25 de noviembre

Gabriela Michel murió tras infarto y fatal golpe en la cabeza, revela Ana María Alvarado

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify México

Travis Barker, baterista de Blink-182, se une a Fuerza Regida

Vadhir acompaña a su hermana Aislinn Derbez tras la muerte de su madre, Gabriela Michel

DEPORTES

Faitelson protagoniza discusión con Lilly

Faitelson protagoniza discusión con Lilly Téllez en X: “¿Y estos son los que quieren gobernarnos?”

¿Podrá Gilberto Mora disputar la ida de cuartos con Xolos pese al horario?

¿Qué predice la IA para Juárez vs Toluca en la ida de cuartos de final de la Liga MX?

Místico, Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario van por La Leyenda Azul; Claudio Castagnoli regresa a la Arena México

Tijuana vs Tigres: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025