Canelo Álvarez sale del top 10 de los mejores libra por libra de la actualidad tras siete años

Saúl Canelo Álvarez salió del top 10 de mejores libra por libra de la actualidad de la prestigiosa revista de boxeo The Ring, según su última actualización. Y es que cabe señalar que el tapatío ha ido bajando de lugares tras perder sus títulos mundiales.

Álvarez ha sido la cara del boxeo mexicano e internacional en los últimos años, aunque la derrota ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre no solo le costó los cuatro cinturones de los supermedianos (CMB, OMB, AMB y FIB), sino también salir del ranking de los mejores peleadores del mundo, donde había permanecido durante los últimos 7 años.

El tapatío fue superado de manera contundente por el norteamericano en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, y tras 12 rounds intensos, los tres jueces lo vieron perder con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113, todas a favor de Bud Crawford.

Canelo sale del top 10 de los mejores libra por libra de la actualidad

De acuerdo con la última actualización de The Ring, Canelo Álvarez salió del top 10 de los mejores libra por libra. La lista es liderada por Terence Crawford, Oleksandr Usyk y Naoya Inoue, quienes son campeones indiscutidos en sus respectivas categorías.

A diferencia de la última actualización, en esta lista entró Devin Haney, quien consiguió ser campeón mundial en tres divisiones distintas el pasado fin de semana.

¿Cuál es el siguiente paso en la carrera de Canelo Álvarez?

Tras semanas de incertidumbre sobre el futuro en la carrera de Canelo Álvarez, se dio a conocer que el pugilista jalisciense volverá a subirse al ring para tener la revancha contra Terence Crawford. De acuerdo con una publicación en redes sociales de los Prota y Azteca Deportes, Saúl Álvarez buscará hacer una pelea inmediata ante el estadounidense en busca de recuperar su campeonato indiscutido de las 168 libras.

“Saúl ‘Canelo’ Álvarez visitó TV Azteca y dejó claro sobre sus planes para el próximo año. Confirma su objetivo: ir por la revancha ante Terence Crawford", se indicó en la publicación.

Y aunque aún no hay nada oficial, se espera que Álvarez regrese al ring en mayo o septiembre de 2026, según su recuperación, pues cabe recordar que hace algunos días se sometió a una cirugía en el codo.

¿A qué otros rivales podría enfrentar Canelo Álvarez?

Además de contemplar una revancha ante Crawford, el jalisciense baraja como posibilidad un combate con Hamzah Sheeraz. El británico ha manifestado su deseo de medirse con el ex campeón mexicano, a quien calificó como uno de los mejores del boxeo. Sheeraz viene de vencer contundentemente a Edgar Berlanga el pasado 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York, donde noqueó al boricua en el quinto asalto y se afianzó como retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso supermediano.

Por otro lado, el tapatío podría optar por Christian Mbilli, poseedor de un récord invicto de 29 victorias, un empate y que se prepara para una revancha frente a Lester Martínez (19-0-1), tras la igualdad lograda en la cartelera de Canelo vs Crawford.

Cabe señalar que el pugilista mexicano aún tiene dos combates pendientes en su contrato multimillonario con el jeque árabe, Turki Al-Alshikh, quien se ha encargado de orquestar las últimas grandes peleas en el mundo del boxeo.