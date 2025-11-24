Mia Villalpando: la campeona de Tigres que llevó a México al podio sub 17

Mía Villalpando celebra un ciclo lleno de éxitos tras contribuir al tercer lugar histórico de México en el Mundial Sub 17 y ganar el título del Apertura 2025 con Tigres Amazonas. (Instagram: Mia Villalpando)

Mía Villalpando vive uno de los momentos más dulces en su corta carrera como futbolista tras vivir unas últimas tres semanas de locura, donde fue parte indispensable del plantel que consiguió el tercer lugar en el mundial sub 17 con México y esta semana se proclamó campeona de la Liga Mx Femenil con las Amazonas.

Apenas dos meses después de su debut con Tigres, la joven de 17 años dice adiós al conjunto felino tras aceptar una beca de la Universidad de California (UCLA) para continuar con sus estudios y su carrera como futbolista en territorio estadounidense.

Con ello, Villalpando se integra a un selecto grupo de futbolistas que han optado por emigrar de la Liga MX Femenil para continuar su formación académica y deportiva en el fútbol colegial de Estados Unidos.

Temporada debut con Tigres Femenil

Mía Villalpando debutó con Tigres Femenil el 12 de septiembre, participando en 17 minutos del partido contra Pumas que terminó en goleada 5-1. (Instagram: Mia Villalpando)

El viernes 12 de septiembre, Mia Villalpando tuvo sus primeros 17 minutos en la Liga MX Femenil durante el partido entre Tigres y Pumas, que terminó con una goleada de 5-1 a favor de las felinas. Esta fue su primera aparición en el máximo circuito femenil, marcando el inicio de su camino profesional.

En la jornada siguiente, entró de cambio al minuto 84 en el encuentro contra Juárez, en un partido que terminó sin anotaciones.

Su primera titularidad llegó en la jornada 13 cuando las Amazonas golearon por 9-0 a las Panzas Verdes de León, consolidándose como una pieza clave para el equipo felino.

Incluso, durante los cuartos de final de ida en el Estadio Olímpico Universitario ante Cruz Azul, Mia Villalpando ingresó al minuto 80, reflejando la confianza que el cuerpo técnico tiene en su crecimiento, perfilándose como una de las promesas con mayor proyección en el fútbol femenil mexicano.

Un mundial femenil histórico para México

Mía Villalpando fue clave en la defensa mexicana durante el Mundial Femenil Sub 17 en Marruecos, ayudando a que el equipo solo recibiera cuatro goles y aportando ofensivamente con incursiones desde la línea defensiva. (Instagram: Mia Villalpando)

Mía Villalpando fue pieza fundamental para que la selección mexicana lograra el tercer lugar histórico en el Mundial Femenil Sub 17 celebrado en Marruecos. Su capacidad defensiva fue clave para que México solo recibiera cuatro goles durante todo el torneo, dos de ellos en el partido inaugural contra Corea del Norte.

La futbolista de UCLA destacó no solo por su eficacia en la marca, sino también por su habilidad para sumarse al ataque desde la defensa, generando prolongadas incursiones que aportaron dinamismo al conjunto tricolor.

Durante la fase de grupos, la selección mexicana mostró un desempeño destacado, avanzando con determinación a instancias decisivas. En los cuartos de final, lograron superar a Italia en una tanda de penales, donde la guardameta Valentina Murrieta fue pieza importante al detener dos penas máximas en el tiempo reglamentario y uno más en la tanda de penales.