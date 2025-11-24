México Deportes

Mia Villalpando: la campeona de Tigres que llevó a México al podio sub 17

La jugadora anunció que dejará al conjunto felino para continuar con sus estudios e integrarse al equipo de Universidad de California en Estados Unidos

Guardar
Mía Villalpando celebra un
Mía Villalpando celebra un ciclo lleno de éxitos tras contribuir al tercer lugar histórico de México en el Mundial Sub 17 y ganar el título del Apertura 2025 con Tigres Amazonas. (Instagram: Mia Villalpando)

Mía Villalpando vive uno de los momentos más dulces en su corta carrera como futbolista tras vivir unas últimas tres semanas de locura, donde fue parte indispensable del plantel que consiguió el tercer lugar en el mundial sub 17 con México y esta semana se proclamó campeona de la Liga Mx Femenil con las Amazonas.

Apenas dos meses después de su debut con Tigres, la joven de 17 años dice adiós al conjunto felino tras aceptar una beca de la Universidad de California (UCLA) para continuar con sus estudios y su carrera como futbolista en territorio estadounidense.

Con ello, Villalpando se integra a un selecto grupo de futbolistas que han optado por emigrar de la Liga MX Femenil para continuar su formación académica y deportiva en el fútbol colegial de Estados Unidos.

Temporada debut con Tigres Femenil

Mía Villalpando debutó con Tigres
Mía Villalpando debutó con Tigres Femenil el 12 de septiembre, participando en 17 minutos del partido contra Pumas que terminó en goleada 5-1. (Instagram: Mia Villalpando)

El viernes 12 de septiembre, Mia Villalpando tuvo sus primeros 17 minutos en la Liga MX Femenil durante el partido entre Tigres y Pumas, que terminó con una goleada de 5-1 a favor de las felinas. Esta fue su primera aparición en el máximo circuito femenil, marcando el inicio de su camino profesional.

En la jornada siguiente, entró de cambio al minuto 84 en el encuentro contra Juárez, en un partido que terminó sin anotaciones.

Su primera titularidad llegó en la jornada 13 cuando las Amazonas golearon por 9-0 a las Panzas Verdes de León, consolidándose como una pieza clave para el equipo felino.

Incluso, durante los cuartos de final de ida en el Estadio Olímpico Universitario ante Cruz Azul, Mia Villalpando ingresó al minuto 80, reflejando la confianza que el cuerpo técnico tiene en su crecimiento, perfilándose como una de las promesas con mayor proyección en el fútbol femenil mexicano.

Un mundial femenil histórico para México

Mía Villalpando fue clave en
Mía Villalpando fue clave en la defensa mexicana durante el Mundial Femenil Sub 17 en Marruecos, ayudando a que el equipo solo recibiera cuatro goles y aportando ofensivamente con incursiones desde la línea defensiva. (Instagram: Mia Villalpando)

Mía Villalpando fue pieza fundamental para que la selección mexicana lograra el tercer lugar histórico en el Mundial Femenil Sub 17 celebrado en Marruecos. Su capacidad defensiva fue clave para que México solo recibiera cuatro goles durante todo el torneo, dos de ellos en el partido inaugural contra Corea del Norte.

La futbolista de UCLA destacó no solo por su eficacia en la marca, sino también por su habilidad para sumarse al ataque desde la defensa, generando prolongadas incursiones que aportaron dinamismo al conjunto tricolor.

Durante la fase de grupos, la selección mexicana mostró un desempeño destacado, avanzando con determinación a instancias decisivas. En los cuartos de final, lograron superar a Italia en una tanda de penales, donde la guardameta Valentina Murrieta fue pieza importante al detener dos penas máximas en el tiempo reglamentario y uno más en la tanda de penales.

Temas Relacionados

Mia VillalpandoTigres femenilUCLAMundial sub 17 femenilLiga Mx Femenilmexico-deportes

Más Noticias

Brenda Sánchez gana la medalla de bronce y México rompe récord histórico de medallas en los Juegos Sordolímpicos

La regiomontana sufrió la pérdida de su padre cuando tenía tres años y tuvo que mudarse con otra familia, quienes le enseñaron el amor por el taekwondo

Brenda Sánchez gana la medalla

Alex Aguinaga ‘arremete’ contra Gilberto Mora y lo compara con Carlos Vela: " Es impresionante, es un descarado"

La leyenda de la Selección Ecuatoriana destacó la forma en la que el juvenil mexicano se para dentro del terreno de juego

Alex Aguinaga ‘arremete’ contra Gilberto

¡Un fuera de serie! Faitelson asegura que Jorge Campos era igual de impresionante que Shohei Ohtani

El japonés, campeón con los Dodgers de Los Ángeles, se ha convertido en uno de los deportistas más importantes de lo que va del siglo XXI

¡Un fuera de serie! Faitelson

Leyenda del Manchester United revela admiración por Cuauhtémoc Blanco: “Me encantaba verlo, era muy especial”

El exdelantero de la Premier League rememoró la creatividad y el legado de una de las figuras más emblemáticas del balompié nacional

Leyenda del Manchester United revela

Todos los partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

Todos los partidos de los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Baby’O y ‘La Barbie’: cuando

Baby’O y ‘La Barbie’: cuando la fiesta se convirtió en el temor de Acapulco

Asesinato de Rodrigo Isidro: caen cuatro policías de Tabasco acusados en el crimen del joven universitario

Fuerzas federales realizan cateos en varios estados y detienen a 15 presuntos delincuentes con armas y drogas

Asesinato de Carlos Manzo: quiénes son y qué se sabe de los implicados clave

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

J Balvin confirma gira en

J Balvin confirma gira en México para el 2026 tras su éxito en el Flow Fest: sedes, fechas y todo lo que debes saber

Ángela Aguilar se burla en vivo con tema de Rocío Dúrcal: “Se la dedico a mis haters”

Junior H cambia fecha de su concierto por el partido entre América y Rayados

Sheinbaum responde a quienes insinúan que su gobierno compró la corona de Fátima Bosch en Miss Universo

Procesan en México a dos implicados por el asesinato del cantante argentino Fede Dorcaz

DEPORTES

Brenda Sánchez gana la medalla

Brenda Sánchez gana la medalla de bronce y México rompe récord histórico de medallas en los Juegos Sordolímpicos

Alex Aguinaga ‘arremete’ contra Gilberto Mora y lo compara con Carlos Vela: " Es impresionante, es un descarado"

Junior H cambia fecha de su concierto por el partido entre América y Rayados

¡Un fuera de serie! Faitelson asegura que Jorge Campos era igual de impresionante que Shohei Ohtani

Leyenda del Manchester United revela admiración por Cuauhtémoc Blanco: “Me encantaba verlo, era muy especial”