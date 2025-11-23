Jennifer Hermoso busca su primer campeonato en la Liga Mx Femenil

Jennifer Hermoso, jugadora de Tigres Femenil, busca coronar su carrera con su primer título en la Liga MX Femenil tras disputar dos finales previas sin éxito. (AP Foto/John Cowpland, Archivo)

Jennifer Hermoso, jugadora de Tigres, está en la búsqueda de su primer título en la Liga MX Femenil. A pesar de contar con un extenso palmarés internacional y ser campeona del mundo con España, el título en México se le ha negado tras perder en las dos finales que ha disputado en la liga local.

Su primera oportunidad llegó en el Clausura 2023 con Pachuca, donde el equipo cayó ante América, mientras que la segunda fue en el Apertura 2024 con Tigres, cuando perdieron en penales frente a Rayadas.

“Es mi tercera final, jugué una con Pachuca, también contra América, pero ninguna había sido en casa. Le tengo un cariño enorme a Tuzas, fueron las que me trajeron a México, siempre lo agradeceré, pero después de dos años aquí, me contagiaron su garra. Desde que pisé Monterrey pensé en ganar con Tigres. Esta final es distinta porque es en casa, con nuestra gente y con el poder del Volcán. Aquí las finales se ganan, espero que la tercera sea la vencida”, declaró la jugadora española en la conferencia de prensa previo a la gran final.

Jennifer Hermoso y su anhelo de ser campeona en México

La gente, el estadio, nuestra casa, tienen que ayudarnos, pero en una final gana el que juega mejor fútbol, el que entrega más garra y corazón”, expresó en conferencia de prensa.(REUTERS/Marcelo Del Pozo)

La futbolista española expresó con claridad su deseo de ser campeona en la Liga MX Femenil: “Desde que llegué, siempre quise ganar un título en México. Estoy donde quiero estar, donde nos sentimos grandes. La gente, el estadio, nuestra casa, tienen que ayudarnos, pero en una final gana el que juega mejor fútbol, el que entrega más garra y corazón”, comentó en conferencia de prensa.

Sobre la próxima final, la futbolista compartió que le gustaría regresar a España con un título para poder festejar con su familia, pero agregó que el esfuerzo colectivo y el respaldo de la afición serán fundamentales para alcanzar el objetivo

Respecto al juego de ida, señaló que “nunca se puede dar por vencida a Tigres”, recordando cómo en ese partido, cuando todo parecía perdido, las Amazonas demostraron coraje para sobreponerse a un 0-3 en contra y empatar el marcador.

Palmarés en la trayectoria de la futbolista española

Jennifer Hermoso, destacada futbolista española de Tigres Femenil, ha forjado una carrera impresionante desde sus inicios en Atlético de Madrid hasta su éxito en clubes europeos y su actual paso en México. (AP Foto/Jorge Mendoza)

Jennifer Hermoso, nacida el 9 de mayo de 1990 en Madrid, comenzó su trayectoria futbolística desde muy joven en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. A lo largo de su carrera en Europa, ha militado en clubes de alto nivel como el Rayo Vallecano, Tyresö FF de Suecia, FC Barcelona, Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid.

En España fue donde alcanzó sus mayores logros, al ganar una Champions League con el Barcelona en 2021, hecho que la llevó a ser nominada al Balón de Oro y terminar en segundo lugar de dichas votaciones en aquel año

Durante su etapa en el fútbol español, Jennifer Hermoso se destacó como una goleadora excepcional, conquistando un total de siete títulos de liga y cinco Copas de la Reina. Su talento la llevó a ganar el trofeo Pichichi, otorgado a la máxima anotadora de la liga española, en cinco ocasiones entre 2015 y 2021, siendo superada en una ocasión por Charlyn Corral, su actual compañera en las Tuzas.

En el Clausura 2023 de la Liga MX Femenil, su segundo torneo con las Tuzas, la española fue subcampeona de goleo con 18 tantos, quedando por detrás nuevamente de Charlyn Corral, quien hizo 20 anotaciones. En aquella temporada, las Tuzas del Pachuca cayeron en la gran final ante América.

En el Torneo Apertura 2024, las Amazonas de Tigres partieron con una ventaja de dos goles en el marcador global tras ganar 1-0 en el partido de ida frente a Rayadas. Todo parecía controlado para el equipo felino, pero el drama comenzaría en la segunda mitad del encuentro de vuelta jugado en el Gigante de Acero.

A pesar de ir 0-2 en contra (0-3 en el marcador global), el equipo dirigido por Amelia Valverde nunca bajó los brazos y sobre el desenlace del encuentro, un gol de Katty Martínez mandó la eliminatoria a tanda de penales, donde las Rayadas se proclamaron campeonas.

Después de estos dos desafortunados sucesos, Hermoso espera finalmente coronarse frente a su afición este domingo.