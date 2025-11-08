México Deportes

México venció a Brasil en penales y se queda con el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

El Tri Femenil cerró su participación en Marruecos 2025

Guardar
La Selección Mexicana Sub-17 quedó
La Selección Mexicana Sub-17 quedó eliminada en semifinales del Mundial Femenil tras perder 0-1 ante Países Bajos en Rabat. (X / @Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se quedó con el tercer lugar del Mundial tras vencer a Brasil en una emocionante tanda de penales.

El duelo, disputado en Marruecos, sirvió para definir el podio del torneo luego de las eliminaciones de ambos equipos en Semifinales ante Países Bajos.

Temas Relacionados

Selección Mexicana FemenilMundial Sub-17mexico-deportesmexio-noticias

Más Noticias

Soberano Jr. reaparece en el CMLL con victoria mientras que Austin Aries sufre derrota en su debut en la Arena México

El coahuilense volvió con fuerza tras siete meses de ausencia, mientras que el estadounidense sufrió su primera derrota en el CMLL

Soberano Jr. reaparece en el

Milito se une a la lista de entrenadores que clasificaron directo a Chivas a la Liguilla desde 2020

El técnico argentino logró que Chivas asegurara su pase directo a la Liguilla del Apertura 2025, convirtiéndose en el tercer entrenador en conseguirlo desde 2020

Milito se une a la

Rey Fénix sufre dura derrota en WWE SmackDown ante Talla Tonga y recibe inesperado rescate

El mexicano mostró su espíritu combativo en una batalla llena de emoción y drama ante el público de WWE

Rey Fénix sufre dura derrota

Iván Zamorano recuerda su paso por el América tras hacerlo campeón después de 13 años: “Llegué a un club grande”

“Bam-Bam” confesó que al principio dudó en jugar en México, pero afirmó que su paso por el América fue una de las etapas más felices de su carrera

Iván Zamorano recuerda su paso

Agenda NBA en vivo: Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers y todos los partidos de hoy 8 de noviembre

Este sábado continúan las acciones en el mejor baloncesto del mundo, te compartimos la información actualizados y los partidos que se jugarán hoy

Agenda NBA en vivo: Chicago
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcomantas para el CJNG, empresarios

Narcomantas para el CJNG, empresarios y fuerza estatal sorprenden a Ensenada tras informe de Marina del Pilar

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

Crimen organizado y disputa de inmuebles: las hipótesis del asesinato de la regidora Guadalupe Urban en Oaxaca

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal dijo que a

Christian Nodal dijo que a muchos de sus mariachis les negaron la visa para su gira en EEUU

Guillermo del Toro asegura que fue testigo de un asesinato en un hotel: “No había nadie más ahí”

Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con desgarrador mensaje: así enfrenta la pérdida

Ángela Aguilar intenta probar que no hace playback en concierto de EEUU y redes estallan: “Ella jura”

Ángela Aguilar anuncia boda por la iglesia con Nodal en mayo y redes le advierten: “Ese mes le da tiempo de todo”

DEPORTES

Soberano Jr. reaparece en el

Soberano Jr. reaparece en el CMLL con victoria mientras que Austin Aries sufre derrota en su debut en la Arena México

Milito se une a la lista de entrenadores que clasificaron directo a Chivas a la Liguilla desde 2020

Rey Fénix sufre dura derrota en WWE SmackDown ante Talla Tonga y recibe inesperado rescate

Iván Zamorano recuerda su paso por el América tras hacerlo campeón después de 13 años: “Llegué a un club grande”

Agenda NBA en vivo: Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers y todos los partidos de hoy 8 de noviembre