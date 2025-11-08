México venció a Brasil en penales y se queda con el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

La Selección Mexicana Sub-17 quedó eliminada en semifinales del Mundial Femenil tras perder 0-1 ante Países Bajos en Rabat. (X / @Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se quedó con el tercer lugar del Mundial tras vencer a Brasil en una emocionante tanda de penales.

El duelo, disputado en Marruecos, sirvió para definir el podio del torneo luego de las eliminaciones de ambos equipos en Semifinales ante Países Bajos.