Mateo Chávez entra de cambio en la derrota del Az Alkmaar ante Heerenveen

El lateral mexicano disputó 25 minutos en el partido y pese a que no pudo evitar la caída de su equipo, sigue buscando llenarle el ojo a Javier Aguirre con miras al mundial 2026

Tras la pausa por la Fecha FIFA, Mateo Chávez entró de cambio al minuto 65 en el partido contra Heerenveen, donde mostró solidez defensiva con un despeje clave, una recuperación y dos entradas efectivas.

Después del receso por la Fecha FIFA, Mateo Chávez regresó a la actividad con el AZ Alkmaar, entrando de cambio al minuto 65 en el partido ante Heerenveen. Sin embargo, su equipo no pudo evitar la derrota, quedando el marcador final en 3-1 a favor de los locales.

El lateral mexicano Mateo Chávez continúa trabajando para encontrar su mejor forma y elevar su nivel al máximo, donde su objetivo principal es ganarse la confianza del seleccionador mexicano Javier “El Vasco” Aguirre y convertirse en titular durante el Mundial 2026.

En los 25 minutos disputados, el canterano rojiblanco mostró solidez y determinación en su desempeño defensivo, logrando recuperar un balón clave. Además, efectuó un despeje importante que alivió la presión sobre su arco y completó dos entradas cruciales, según datos oficiales de Sofascore.

Cómo se encuentra el Az Alkmaar después de la derrota

El AZ Alkmaar atraviesa un momento complicado tras acumular tres derrotas consecutivas entre la Eredivisie y la Conference League.

El AZ Alkmaar atraviesa una racha complicada tras acumular su tercera derrota consecutiva. Actualmente, el equipo se mantiene en tercera posición con 24 unidades, pero se encuentra a 10 puntos del líder PSV Eindhoven y a cinco del segundo lugar, el Feyenoord, quienes dominan el campeonato.

El AZ Alkmaar suma ya tres derrotas consecutivas, lo que ha generado preocupación en el equipo y sus aficionados. Después de caer 1-3 frente al Crystal Palace en la Conference League y sufrir una dura goleada 1-5 en casa contra el PSV Eindhoven, el club volvió a perder 3-1 contra el Heerenveen.

Estas derrotas han puesto en evidencia la mala racha que atraviesa el equipo, que pese a ubicarse en la tercera posición con 24 puntos, empieza a alejarse de la lucha directa por el título.

Con estos resultados, el AZ Alkmaar debe sumar puntos en las próximas jornadas si quiere mantener vivas sus opciones de clasificar a la próxima UEFA Champions League.

Mateo Chávez sueña con el mundial 2026

El lateral mexicano Mateo Chávez, quien tuvo su primera convocatoria con la Selección Mexicana este año, sueña con ser titular en el Mundial 2026.

El joven futbolista tuvo este año su primera convocatoria a la Selección Mexicana y sueña con formar parte de la lista final para representar a México en el mundial 2026, el cual se llevará a cabo en casa.

“Son experiencias que me van a servir mucho, quiero estar en el Mundial”, afirmó el canterano rojiblanca en una entrevista con la reportera Iliany Aparicio, del diario Récord.

A pesar de que la posición del canterano rojiblanco es una de las más peleadas con jugadores como Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo o Israel Reyes, confía en que su talento y capacidad para sumarse al ataque pueda llevarlo a ser titular durante la próxima Copa del Mundo.

