Pitbull Cruz responde a una posible pelea contra Jake Paul: “La diferencia de peso es un factor”

Isaac Pitbull Cruz regresa al ring en diciembre (IG/ @isaacpitbullcruz)

El campeón mexicano Isaac “Pitbull” Cruz se pronunció respecto a la posibilidad de medirse en el ring con el youtuber Jake Paul, quien actualmente intenta abrirse paso en el boxeo profesional.

Actualmente, Cruz se prepara para la primera defensa de su título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso superligero, pautada para el 6 de diciembre ante Lamont Roach. Por su parte, Jake Paul ya tiene fecha para su próxima pelea profesional, fijada para el 19 de diciembre, cuando subirá al ring frente al ex campeón mundial de peso pesado, Anthony Joshua.

Pitbull Cruz responde a una posible pelea contra Jake Paul

Consultado sobre la posibilidad de coincidir en el ring con Paul, Pitbull Cruz enfatizó la diferencia de trayectorias y niveles entre ambos atletas y subrayó que su enfoque principal permanece en los desafíos que presenta su categoría actual.

En entrevista con el portal Upper Box, Cruz aseguró que la diferencia de peso entre él y Jake Paul podría ser una limitante, además, agregó que la integridad física está de por medio. Durante la misma charla, el pugilista capitalino enfatizó el impacto que representaría un golpe del youtuber hacia él.

“La diferencia de peso es un factor muy grande. Creo que sería una limitante para poder agarrar esa pelea. Pues por mucho que sea exhibición, la integridad física es la que está de por medio. Al final del día un golpe, digamos mío hacia Jake Paúl, él no sentiría el poder; pero un golpe de él yo sí lo resentiría bastante porque serían prácticamente 60 libras más”, comentó el campeón interino del CMB.

Pitbull Cruz defenderá su título interino por primera vez (Instagram | wbcboxing)

Jake Paul y su combate contra Julio César Chávez Jr.

Cabe recordar que Jake Paul venció a Julio César Chávez Junior por decisión unánime el pasado 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, California. El youtuber rompió todo pronóstico al imponerse de manera contundente ante el “Hijo de la Leyenda”,y tras doce rounds los tres jueces le dieron la victoria con tarjetas 99-91, 97-93 y 98-92.

Anterior a este enfrentamiento, Jake Paul buscó subirse al ring con Saúl “Canelo” Álvarez; sin embargo, el pugilista tapatío decidió tomar otras opciones como fue Terence Crawford.

Pitbull Cruz: un referente del pugilismo nacional actualmente

Con solo 27 años, Isaac “Pitbull” Cruz acumula un récord profesional de 28 triunfos, 18 de ellos por nocaut, junto a 3 derrotas y 1 empate, consolidándose como una de las figuras más sobresalientes del boxeo mexicano y ganándose la preferencia del público gracias a su estilo fajador y ofensivo.

Es oficial la pelea de Pitbull Cruz vs Lamont Roach (X/ @premierboxing)

Su momento consagratorio llegó en marzo de 2024, cuando superó al cubano Rolando Romero por nocaut técnico en el octavo round, lo que le permitió al púgil capitalino conquistar el cetro superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).