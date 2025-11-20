Perro Bermúdez explica la razón por la que regresó a TUDN y salió del retiro para el Mundial 2026

Perro Bermúdez confiesa porqué regresó a TUDN para el Mundial 2026 (X/ @TUDNMEX)

El regreso de Enrique Perro Bermúdez a la narración deportiva ha despertado entusiasmo entre los aficionados al futbol mexicano. Tras anunciar su retiro definitivo después del Mundial de Qatar 2022, el histórico narrador deportivo confirmó que volverá a los micrófonos de TUDN para la cobertura del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, según detalló la cadena de Televisa.

En conversación con para el programa Faitelson sin Censura de TUDN, el Perro Bermúdez compartió las razones que lo llevaron a tomar esta decisión tras un año sabático. Además, confirmó que recibió diversas ofertas de otras compañías para convertirse en la voz estelar de la narración para la Copa Mundial 2026.

Pero, finalmente decidió regresar a los pasillos de la televisora de Chapultepec, cadena en la que ha realizado su carrera en todos estos años. “Sí. Yo ya la verdad no quería narrar otro Mundial, ya no […] Tuve varias ofertas ahora en el año que pasé, porque tuve un año sabático con sueldo al 100%”, explicó el narrador.

¿Por qué el Perro Bermúdez salió del retiro para el Mundial 2026?

Perro Bermúdez, Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen se incorporan a TUDN (X/ @TUDNMEX)

El histórico narrador enfatizó que su regreso no responde a motivos económicos, sino a un profundo vínculo emocional con la empresa donde forjó su carrera: “Me convencieron acá mis amigos y regreso por amor a la camiseta […] decidí volver aquí porque es mi casa”, añadió durante la entrevista con Faitelson.

Durante ese periodo alejado de las transmisiones, Enrique Bermúdez de la Serna recibió propuestas de otras cadenas, pero la insistencia de sus colegas y el afecto de la afición resultaron determinantes en su decisión.

“Finalmente decidí volver aquí porque sabes que es mi casa, y dije:’ Donde arranco, termino’, y es una gran satisfacción. Pocos pueden decir eso, aquí empecé y aquí termino”, rectificó el narrador con frases emblemáticas como “¡Uf, uf y recontra uf!”.

El regreso del Perro Bermúdez representa la continuidad de un legado construido a lo largo de más de cuatro décadas (X/ @enriquebermudez)

El regreso del Perro Bermúdez representa la continuidad de un legado construido a lo largo de más de cuatro décadas. Creador de frases emblemáticas como “Tirititito...”, “¡San bombazo!”, “Fírmala, Gío” y “Lo platicamos, todos”, el narrador alcanzará en 2026 su decimotercera Copa Mundial de la FIFA cubierto.

Para Enrique Bermúdez, regresar a TUDN significa volver al lugar donde comenzó su carrera y cerrar su ciclo profesional en la misma casa, una satisfacción que considera única en el ámbito deportivo.

Así empezó el Perro Bermúdez su carrera en la narración deportiva

Enrique El Perro Bermúdez de la Serna es uno de los narradores deportivos más reconocidos de México y del fútbol latinoamericano. Inició su carrera en los años setenta, trabajando en medios como la XEW y Televisa Radio. Se consolidó como una de las voces más emblemáticas de las transmisiones de fútbol en televisión abierta, especialmente durante su etapa en Televisa, donde relató partidos de la liga mexicana, la selección nacional y múltiples Copas del Mundo.

Bermúdez es célebre por su estilo particular, frases distintivas y apodos para jugadores. Su voz acompañó los partidos más importantes del fútbol mexicano y diversos eventos internacionales. Además de fútbol, ha narrado otros deportes, aunque su legado está estrechamente vinculado al balompié.