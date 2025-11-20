Checo Pérez se olvida del América y presume cariño por un nuevo equipo en Liga MX (X/ @LigaBBVAMX)

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez se alista para regresar a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026, desde que confirmó su segunda etapa en el automovilismo internacional, la afición ha generado expectativas sobre su retorno al máximo circuito de velocidad.

En medio de esta euforia, Checo Pérez apareció en redes sociales con una camiseta de un club de la Liga MX que generó controversia. Y es que, el tapatío es conocido por su amor al club América, ya que en repetidas ocasiones ha mostrado su apoyo al conjunto azulcrema.

Sin embargo, Checo posó con un jersey totalmente distinto lo que generó controversial entre sus seguidores. Cabe recordar que actualmente el piloto está preparándose con Cadillac para retomar sus actividades, así que ha tenido la oportunidad de realizar algunas visitas a distintos puntos de México.

Checo Pérez aparece con jersey de Atlas y desata polémica

Checo Pérez apareció con el jersey de Atlas FC (X/ @AtlasFC)

Fue por medio de redes sociales que la cuenta oficial de Atlas FC compartió una imagen en la que presumió de la visita de Checo Pérez, y aseguró que el ex piloto de Red Bull Racing está en “su casa”.

"¡Esta tarde tuvimos visita de lujo en Academia AGA! Recibimos @SChecoPerez en las instalaciones de los Zorros y obviamente se fue con su playera Rojinegra ¡Bienvenido a tu tierra y a tu casa, Checo!“, fue el mensaje que compartió el conjunto rojinegro en sus canales oficiales. Además, acompañó la publicación con la imagen de Sergio Pérez y la camiseta que le regalaron con el dorsal ”11″ y su nombre.

De inmediato, la publicación generó una ola de reacciones. "Para los americanistas esto se sintió como una infidelidad", “Esa no es tu casa”, “Sergio es americanista!!!. y ”Ya anda viendo las instalaciones de su nuevo negocio, se viene lo bueno", fueron parte de los comentarios que surgieron.

(X/ @AtlasFC)

Checo Pérez promete revolucionar la Fórmula 1 con Cadillac

El regreso de Sergio Checo Pérez a la Fórmula 1 en 2026 con la escudería Cadillac promete alterar el panorama del automovilismo internacional. Tras un año alejado de las pistas y luego de su polémica salida de Red Bull Racing en 2024, el piloto tapatío anticipa que su retorno marcará un antes y un después en la máxima categoría del automovilismo, según declaró a F1 en una entrevista con Lawrence Barretto.

El mexicano subrayó que el punto de partida de Cadillac en la Fórmula 1 no le resulta relevante, pero sí la capacidad de generar impacto desde el primer momento. “Para mí, el punto de partida es un tanto irrelevante”, expresó, restando importancia a las condiciones iniciales y poniendo el acento en la evolución y el progreso del equipo.

El piloto de F1 siempre ha demostrado su fanatismo por los azulcremas. (Club América)

La ambición de Checo Pérez se refleja en su objetivo de sorprender a la competencia y al público desde el inicio de la temporada 2026. “Lo más importante es la rapidez con la que podamos progresar. Quiero impulsar al equipo desde el primer día, creo que podremos sorprender a mucha gente. Ese es nuestro objetivo, tener un gran impacto en la Fórmula 1 desde el principio”, compartió.