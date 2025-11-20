Así lucen las tribuna vip del Estadio Azteca a cuatro meses de su reapertura para el Mundial 2026 (AP Foto/Fernando Llano)

Inició la cuenta regresiva para que concluyan la remodelación del Estadio Azteca, en marzo de 2026 la Selección Mexicana disputará un partido amistoso para inaugurar las nuevas instalaciones del Coloso de Santa Úrsula. A falta del anuncio oficial, los reportes indican que el Tri se medirá ante Portugal y Cristiano Ronaldo.

Por ello, las obras han acelerado la última etapa de trabajos de obra civil en el recinto deportivo. Y una de los cambios que sobresalen en esta nueva era del Estadio Banorte es que tendrá una nueva sección, la tribuna vip permitirá que la afición esté más cerca de los jugadores y pueda apreciar el momento en el que salen de los vestidores.

Recientemente, en redes sociales se dieron a conocer imágenes de cómo luce esta nueva sección y los avances más recientes de los trabajos de remodelación. Cabe recordar que anteriormente el estadio no estaba diseñado de esta manera, razón por la cual ha tenido esta serie de ajustes que iniciaron desde mayo de 2024.

Esta es la nueva sección del Estadio Banorte para el Mundial 2026

La cuenta de X (Twitter) @MXESTADIOS compartió imágenes de cómo luce la sección vip del Estadio Azteca, se puede apreciar cómo los trabajos avanzan para concluir esta zona, pues por debajo de los asientos están instalados los vestidores de las selecciones que competirán en el Mundial 2026.

Sobresale que la maquinaria pesada sigue laborando en esta sección, pero ya se puede apreciar cómo son los asientos y el pasillo principal por donde saldrán los jugadores a la cancha en cada partido.

Por otra parte, uno de los cambios más notorios es la instalación de nuevas butacas en el Estadio Banorte, que forman parte de un plan para ampliar la capacidad de espectadores. Este proceso ha llamado la atención no solo por el aumento de aforo, sino también por la desaparición del tradicional escudo del club América, equipo de la Liga MX que utilizaba el Coloso de Santa Úrsula como sede antes de la remodelación.

La ausencia de este símbolo marca un giro en la identidad visual del estadio.El diseño y los colores de los nuevos asientos han generado debate entre los aficionados. De acuerdo con la cuenta de redes sociales @MXESTADIOS, las butacas instaladas en la parte alta presentan tonos rojo y blanco, una elección cromática que se aleja de los colores históricos del América.

No obstante, los renders oficiales del proyecto muestran que los asientos en esa sección serán grises y blancos, y especifican que se trata de asientos fijos, no plegables. Las imágenes disponibles confirman la presencia de asientos grises, aunque en ciertas áreas ya se han colocado butacas rojas, lo que evidencia una transición en curso.

¿Cuándo será la reapertura del Estadio Azteca?

El Gobierno de la Ciudad de México ha confirmado que la reapertura oficial del estadio se celebrará el 28 de marzo de 2026. Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó la importancia de este evento para la capital y el país, al declarar: “Recordemos que antes de estos juegos, el 28 de marzo va a ser la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México”.

Para esa fecha, se planea un partido inaugural con la selección mexicana como protagonista, y la FMF contempla la posibilidad de un encuentro amistoso frente a Portugal como parte de los festejos de reapertura.