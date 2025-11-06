México Deportes

Avanza remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial; así lucen las nuevas butacas

El Estadio Banorte inició la última fase de trabajos a pocos meses de que abra las puertas al público

Guardar
Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Estadio Azteca y la colocación de nuevas butacas (X/ @MXESTADIOS)

La remodelación del Estadio Azteca avanza con la instalación de nuevas butacas en la parte alta, un paso relevante en el proceso de modernización que busca dejar el recinto listo para la Copa del Mundo 2026. A tan solo cuatro meses de que se inaugure el Estadio Ciudad de México para la justa mundialista, se filtraron recientes avances que le darán una vista distinta al inmueble.

Imágenes recientes que se viralizaron en redes sociales muestran el progreso en las gradas superiores, mientras el personal de obra mantiene el ritmo para cumplir con la fecha de reapertura prevista para 2026, fecha en la que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) planea un partido amistoso para que la la selección mexicana pueda inaugurar la cancha antes de la Copa Mundial de la FIFA.

De acuerdo con lo que se viralizó en redes, el Estadio Banorte ya cuenta con nuevas butacas, las cuales forman parte de las mejoras que hicieron para ampliar la capacidad de aficionados. Y sobresale que el recinto perdió el emblemático escudo del club América, equipo de la Liga MX que juega como local en el Coloso de Santa Úrsula.

A cuatro meses de la inauguración del Estadio Banorte, avanza la remodelación y colocación de butacas nuevas Crédito: TikTok, new_god11

Así lucen las nuevas butacas del Estadio Azteca

El proceso de colocación de las nuevas butacas ha generado atención por los detalles en colores y diseño. De acuerdo con redes sociales @MXESTADIOS, las butacas instaladas en la parte alta presentan tonos rojo y blanco, una paleta que se aleja de los colores tradicionales del América, equipo que utilizaba el estadio como sede antes de la remodelación.

Sin embargo, los renders oficiales del proyecto muestran que los asientos en esa zona son gris y blanco, y aclaran que se trata de asientos fijos, no plegables. De acuerdo con lo que se puede observar en las imágenes, los asientos nuevos son grises, aunque en algunas secciones empezaron a colocar butacas de color rojo.

aunque el cambio de color es evidente, la estructura de la zona alta no sufrirá modificaciones mayores. En contraste, la parte baja del estadio, especialmente las áreas premium, recibirá asientos plegables y se enfocará en ofrecer mayor lujo a los asistentes.

Así avanza la colocación de
Así avanza la colocación de nuevas butacas del Estadio Azteca (X/ @MXESTADIOS)

El avance de la remodelación no se limita a las gradas. Según redes sociales @MXESTADIOS, los trabajos incluyen la renovación de vestidores, la mejora del drenaje y la ampliación del estacionamiento. En el exterior del recinto y en Circuito Azteca, la presencia de grúas, excavadoras y maquinaria pesada evidencia la magnitud de la obra. La zona de palcos y la tribuna baja concentran los cambios más significativos, mientras que el resto de las áreas progresa de manera gradual para cumplir con los plazos establecidos.

¿Cuándo quedará listo el Estadio Azteca para el Mundial?

En cuanto a los plazos y eventos clave, el Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que la reapertura oficial del estadio tendrá lugar el 28 de marzo de 2026. En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó la relevancia de este acontecimiento para la capital y el país, al afirmar: “Recordemos que antes de estos juegos, el 28 de marzo va a ser la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México”. Para esa fecha, se prevé un partido inaugural protagonizado por la selección mexicana, y existe la expectativa de un encuentro amistoso ante Portugal como parte de los festejos de reapertura, según la FMF.

La culminación de las obras tiene como objetivo que el estadio reciba un partido de exhibición entre México y Portugal, un evento que marcará el inicio de una nueva etapa para el recinto, de acuerdo con redes sociales @MXESTADIOS y la FMF.

Temas Relacionados

Estadio AztecaEstadio BanorteCopa Mundial 2026CDMXmexico-deportes

Más Noticias

Efraín Juárez estaría entre los candidatos para dirigir al Celtic FC

El exjugador mexicano figura entre los finalistas para asumir como técnico del club escocés, con el que ya tuvo paso como futbolista

Efraín Juárez estaría entre los

México confirma duelos ante Dodgers y Diamondbacks rumbo al Clásico Mundial 2026

La novena nacional disputará dos encuentros de preparación ante franquicias de Grandes Ligas el 3 y 4 de marzo de 2026, como parte de su ruta hacia Houston

México confirma duelos ante Dodgers

La reacción de David Faitelson a la playera de la Selección Mexicana que usará en el Mundial 2026

El periodista de TUDN catalogó el diseño de la indumentaria como “espectacular”

La reacción de David Faitelson

Fuerza Regia domina a Diablos Rojos, toma ventaja 2-0 en la Final de la LNBP y va por el título en Monterrey

Con dos exhibiciones contundentes en la capital, el conjunto regiomontano quedó a un paso de consagrarse, el tercer duelo se disputará este viernes en Nuevo León

Fuerza Regia domina a Diablos

¿Quién sí y quién no? Las novedades que perfilan la próxima lista de la Selección Mexicana

La próxima convocatoria del Tri se perfila con movimientos clave, entre regresos, bajas y ajustes rumbo a noviembre

¿Quién sí y quién no?
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No lo callaron y no

“No lo callaron y no lo van a callar”: Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo durante su toma de protesta en Uruapan

Detienen y procesan al rapero Yohan “N”, ligado con la Unión Tepito y buscado por Interpol: fue ubicado en España

FGR solicita nueva orden de aprehensión contra Fernando Farías, señalado por huachicol fiscal

Cae conductor de camión en Sonora que llevaba 16 millones de metanfetamina ocultos en suplemento alimenticio

SSC de la CDMX detiene a Juan “N”, alias “El Gordo”, presunto integrante de los “Malportados”

ENTRETENIMIENTO

Anahí se pone rebelde y

Anahí se pone rebelde y adelanta la navidad: así luce el arbolito de la actriz y cantante

90’s Pop Tour ‘Antro’: este será el próximo concierto en México

El Rey León de Disney tendrá función ‘relajada’ para autistas y neurodivergentes: también habrá descuento especial

Ale Capetillo recibió espectacular joya de parte de su esposo por su cumpleaños 26 a seis meses de casados

31 minutos lanza el primer tráiler de “Calurosa Navidad”: fecha de estreno e invitada sorpresa

DEPORTES

El consejo de Juan Manuel

El consejo de Juan Manuel Márquez a Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford: “Se puede reivindicar”

Efraín Juárez estaría entre los candidatos para dirigir al Celtic FC

México confirma duelos ante Dodgers y Diamondbacks rumbo al Clásico Mundial 2026

La reacción de David Faitelson a la playera de la Selección Mexicana que usará en el Mundial 2026

Fuerza Regia domina a Diablos Rojos, toma ventaja 2-0 en la Final de la LNBP y va por el título en Monterrey