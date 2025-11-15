México Deportes

La madre de Lucca Vuoso, argentino nacionalizado mexicano, enfrenta críticas por el triunfo de la Tricolor en el Mundial Sub-17

Marcela Ramos respondió con contundencia a aficionados argentinos que atacaron a su hijo tras la eliminación albiceleste

Guardar
Marcela Ramos respondió con contundencia
Marcela Ramos respondió con contundencia a aficionados argentinos que atacaron a su hijo tras la eliminación albiceleste.

La Selección Mexicana Sub-17 continúa generando conversación dentro y fuera de la cancha luego de avanzar a los Octavos de Final del Mundial, tras un encuentro dramático ante Argentina el pasado viernes 14 de noviembre.

El combinado nacional juvenil logró imponerse en una tanda de penales que terminó 5-4, después de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario. Sin embargo, el resultado no solo dejó emociones deportivas, sino también un fuerte cruce en redes que protagonizó Marcela Ramos, madre de Lucca Vuoso, uno de los elementos del equipo mexicano.

Ramos ha sido una de las voces más activas en apoyo al grupo dirigido por el cuerpo técnico mexicano, y su postura se volvió viral tras las reacciones de aficionados argentinos que, molestos por la eliminación, arremetieron contra ella y su hijo. Entre los ataques, algunos usuarios calificaron a Vuoso como “becado”, lo que provocó la inmediata respuesta de la madre del futbolista.

A través de sus redes sociales, Ramos se dirigió directamente a quienes la criticaron:

Marcela Ramos, madre de Lucca
Marcela Ramos, madre de Lucca Vuoso, se encargó de apoyar a los seleccionados desde la tribuna. En este caso, principalmente a su hijo y a Luis Gamboa. Crédito: X/ @Marsherams81
“Holis, vi muchos comentarios de argentinos ardiendo por lo que yo puse apoyando a mi hijo, pero bueno, me chupa a un huevo, mi hijo va a representar a México, él nació en México y yo lo voy a apoyar porque es mi sangre”, expresó sin filtro.

Lejos de frenarse ahí, la madre del seleccionado mexicano intensificó su mensaje hacia el sector de aficionados que se burló de su postura.

“Me chupa un huevo lo que estén diciendo los argentinos, porque les encanta bardear, les encanta decir cosas, pero quédense tranquilos, porque a mí también me gusta hablar y me gusta decir cosas y no me voy a callar la boca”, agregó. Sus palabras rápidamente se difundieron.

Ramos también aprovechó para recordar antecedentes entre ambas selecciones juveniles, subrayando que algunos seguidores sudamericanos suelen lanzar comentarios antes de los encuentros.

“Nada más no me gusta hablar antes de un partido, porque ustedes sí hablan antes de los partidos y así pasó en la Sub-20 y perdieron una Final. Entonces, yo cierro el culo, cosa que ustedes no hacen, yo lo cierro, yo no digo nada, todavía el partido no empezó”, expresó.

Finalmente, la madre del jugador subrayó que los ataques hacia los jóvenes futbolistas no deben normalizarse y defendió el esfuerzo detrás del proceso de formación de los seleccionados.

(X / @miseleccionsubs)
(X / @miseleccionsubs)
(X / @miseleccionsubs)
(X / @miseleccionsubs)
“Me caga que se metan con mi hijo y sus compañeros, porque solo los padres sabemos, lo que cuesta estar ahí”, concluyó.

Tras superar a Argentina, México se prepara para un nuevo desafío en su camino mundialista. El próximo martes 18 de noviembre, el equipo nacional juvenil se medirá ante Portugal en los Octavos de Final, un duelo que promete alta exigencia y que podría definir la continuidad del conjunto tricolor en el torneo.

Temas Relacionados

Lucca VuosoMarcela RamosSelección MexicanaSelección Mexicana Sub-17Mundial Sub-17mexico-deportes

Más Noticias

Aleco Irarragorri reitera acercamientos de Portugal para entrenar con Cristiano Ronaldo en Santos Laguna

El TSM surge como opción para recibir a CR7 durante la Copa del Mundo

Aleco Irarragorri reitera acercamientos de

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai: cuándo, dónde y a qué hora ver pelea en vivo por el campeonato de la OMB

El pugilista tapatío defenderá por primera vez en México su cinturón mundial de la Organización Mundial de Boxeo

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

El estratega argentino llega tras dirigir en Chipre, con experiencia internacional y enfoque juvenil, para impulsar a la cantera hidalguense

Los Tuzos del Pachuca anuncian

Leyenda asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos: “Perdió sus peleas más importantes”

El tapatío ha recibido múltiples cuestionamientos tras perder su campeonato indiscutido de las 168 libras

Leyenda asegura que Canelo Álvarez

Otra vez Placide: el portero que frenó a Hugo Sánchez y ahora a Miguel Herrera

El guardameta haitiano fue figura en dos momentos clave de Concacaf, dejó fuera a México rumbo a Pekín 2008 y complicó a Costa Rica en 2025

Otra vez Placide: el portero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Luis R Conríquez en el

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

Asesinan a Efrén Adame, líder sindical de la CTM en Guerrero

Madres buscadoras localizan 2 cuerpos enterrados en predio de Jalisco, presunto responsable confesó y fue detenido

Tania Valdez Cuellar, alcaldesa de Hidalgo, denuncia amenazas tras ser acusada de presuntos vínculos delictivos

ENTRETENIMIENTO

“Lo bueno es que es

“Lo bueno es que es con la misma”: así bromeó Christian Nodal sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar

Angélica Vale rompe el silencio tras rumores de infidelidad por su divorcio y advierte: “No me quedaré callada”

¡Lo vuelve a hacer! Nodal agradece en concierto a sus fans por el Latin Grammy y se ‘olvida’ de Ángela Aguilar

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: Lolita Cortés pide votos para Teo

“¿Listo para la boda de tu hija?“: así enfrentó Pepe Aguilar la pregunta que nadie quería hacerle sobre Ángela y Nodal

DEPORTES

Aleco Irarragorri reitera acercamientos de

Aleco Irarragorri reitera acercamientos de Portugal para entrenar con Cristiano Ronaldo en Santos Laguna

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 15 de noviembre

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai: cuándo, dónde y a qué hora ver pelea en vivo por el campeonato de la OMB

La peculiar cábala que inspiró a Luis Gamboa en su doblete ante Argentina Sub-17

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador