La madre de Lucca Vuoso, argentino nacionalizado mexicano, enfrenta críticas por el triunfo de la Tricolor en el Mundial Sub-17

Marcela Ramos respondió con contundencia a aficionados argentinos que atacaron a su hijo tras la eliminación albiceleste.

La Selección Mexicana Sub-17 continúa generando conversación dentro y fuera de la cancha luego de avanzar a los Octavos de Final del Mundial, tras un encuentro dramático ante Argentina el pasado viernes 14 de noviembre.

El combinado nacional juvenil logró imponerse en una tanda de penales que terminó 5-4, después de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario. Sin embargo, el resultado no solo dejó emociones deportivas, sino también un fuerte cruce en redes que protagonizó Marcela Ramos, madre de Lucca Vuoso, uno de los elementos del equipo mexicano.

Ramos ha sido una de las voces más activas en apoyo al grupo dirigido por el cuerpo técnico mexicano, y su postura se volvió viral tras las reacciones de aficionados argentinos que, molestos por la eliminación, arremetieron contra ella y su hijo. Entre los ataques, algunos usuarios calificaron a Vuoso como “becado”, lo que provocó la inmediata respuesta de la madre del futbolista.

A través de sus redes sociales, Ramos se dirigió directamente a quienes la criticaron:

“Holis, vi muchos comentarios de argentinos ardiendo por lo que yo puse apoyando a mi hijo, pero bueno, me chupa a un huevo, mi hijo va a representar a México, él nació en México y yo lo voy a apoyar porque es mi sangre”, expresó sin filtro.

Lejos de frenarse ahí, la madre del seleccionado mexicano intensificó su mensaje hacia el sector de aficionados que se burló de su postura.

“Me chupa un huevo lo que estén diciendo los argentinos, porque les encanta bardear, les encanta decir cosas, pero quédense tranquilos, porque a mí también me gusta hablar y me gusta decir cosas y no me voy a callar la boca”, agregó. Sus palabras rápidamente se difundieron.

Ramos también aprovechó para recordar antecedentes entre ambas selecciones juveniles, subrayando que algunos seguidores sudamericanos suelen lanzar comentarios antes de los encuentros.

“Nada más no me gusta hablar antes de un partido, porque ustedes sí hablan antes de los partidos y así pasó en la Sub-20 y perdieron una Final. Entonces, yo cierro el culo, cosa que ustedes no hacen, yo lo cierro, yo no digo nada, todavía el partido no empezó”, expresó.

Finalmente, la madre del jugador subrayó que los ataques hacia los jóvenes futbolistas no deben normalizarse y defendió el esfuerzo detrás del proceso de formación de los seleccionados.

“Me caga que se metan con mi hijo y sus compañeros, porque solo los padres sabemos, lo que cuesta estar ahí”, concluyó.

Tras superar a Argentina, México se prepara para un nuevo desafío en su camino mundialista. El próximo martes 18 de noviembre, el equipo nacional juvenil se medirá ante Portugal en los Octavos de Final, un duelo que promete alta exigencia y que podría definir la continuidad del conjunto tricolor en el torneo.