Checo Pérez revela imágenes vistiendo por primera vez los colores de Cadillac

Checo Pérez posó con el traje negro que utilizó en sus primeras pruebas con Cadillac en Imola. (Jesúe Aviles Ortiz / Infobae México)

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez compartió a través de su cuenta de Instagram un par de imágenes en las que se muestra vistiendo por primera vez los colores de Cadillac, escudería con la cual hará su tan esperado regreso a la Fórmula 1 el próximo año.

Las fotografías fueron publicadas tras las pruebas privadas realizadas los días 13 y 14 de noviembre en el circuito de Imola, Italia, donde Pérez volvió a subirse a un monoplaza después de casi un año de ausencia.

(Instagram / @schecoperez)

Durante estas practicas, el tapatío manejó un Ferrari SF-23 completamente negro, bajo el programa TPC (Testing Previous Car), que permite a las escuderías sin autos propios probar monoplazas de temporadas anteriores.

Esta es la primera vez que el tapatío corre en un circuito desde el Gran Premio de Abu Dhabi 2024, su última carrera con Red Bull antes de su salida del equipo.

Debido a que Cadillac aún no ha revelado el diseño oficial de sus monoplazas ni de sus uniformes, ‘Checo’ utilizó un traje de seguridad Nomex negro, que combina con los colores emblematicos del equipo estadounidense.

En la publicación, el piloto acompañó las imágenes con un mensaje simple pero contundente: “Vamos”.

¿Qué es el Nomex y para qué sirve?

(Instagram / @schecoperez)

El Nomex es una fibra sintética resistente al fuego que se emplea en la confección de trajes de pilotos de Fórmula 1. Su principal función es proteger frente a altas temperaturas y posibles incendios, evitando quemaduras graves durante accidentes.

Además, el material es ligero y flexible, lo que permite movilidad y comodidad dentro del cockpit, garantizando la seguridad del piloto en condiciones extremas.

Durante las pruebas con Ferrari, Pérez utilizó un traje completamente negro mientras pilotaba el SF-23, adaptado temporalmente para Cadillac, lo que permitió mantener la estética uniforme con los colores del monoplaza.

El proyecto Cadillac rumbo a la F1

Cadillac dará su salto a la Fórmula 1 en 2026, y Checo Pérez formará parte del equipo junto a Valtteri Bottas. (Cadillac)

‘Checo’ Pérez compartirá equipo con el finlandés Valtteri Bottas, quien no participó en los ensayos debido a su compromiso vigente como piloto de reserva de Mercedes.

Cadillac será la undécima escudería en la parrilla de la máxima categoría a partir de la temporada 2026, cuyo inicio está programado para el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.