América vs Chivas Femenil: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la semifinal de vuelta del Apertura 2025

Las Águilas tomaron ventaja en la semifinal con goles de Camberos y Rodríguez, dejando a Guadalajara obligado a una remontada complicada

El América Femenil dio un golpe de autoridad en el partido de Ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025, luego de imponerse a las Chivas en el Estadio Akron con un marcador que las acerca a una nueva final bajo la dirección de Ángel Villacampa.

Los tantos de Scarlett Camberos y Kimberly Rodríguez marcaron el rumbo del encuentro, en el que el Guadalajara mostró pocas respuestas para evitar la derrota. Con este resultado, el equipo rojiblanco está obligado a ganar por tres goles en el compromiso de vuelta si quiere mantenerse con vida en la competencia.

El duelo definitivo se disputará este domingo 16 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. La transmisión estará disponible por televisión abierta a través de Canal 9 y, en plataformas digitales, mediante Vix Premium y el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil. Se espera una alta presencia de aficionados azulcremas debido al momento que vive el equipo y a la relevancia del encuentro.

Tras el triunfo en territorio tapatío, Ángel Villacampa ofreció una conferencia de prensa en la que dejó declaraciones que rápidamente se viralizaron. El técnico abrió su participación con una frase que llamó la atención por su mensaje directo: “El muerto no está muerto hasta que no viene el forense y lo certifica”, subrayando que, pese a la ventaja, la eliminatoria aún no está sentenciada. Para reforzar ese enfoque, insistió en que su equipo debe encarar el siguiente duelo sin confiarse y con la misma intensidad mostrada en la Ida. En sus palabras, América debe jugar el partido “como si el marcador fuera 0-0”.

El ambiente se tensó cuando Villacampa lanzó un comentario que diversos sectores interpretaron como una respuesta indirecta a Antonio Contreras, técnico de Chivas, quien días atrás había hablado sobre la identidad rojiblanca en la Ciudad de México. Sin mencionar nombres, el entrenador azulcrema expresó: “Nosotras tenemos que focalizar en nuestros objetivos, no decir pendejadas al micrófono ni nada”, frase que generó reacciones inmediatas y alimentó la rivalidad entre ambas instituciones de cara al encuentro definitivo.

Pensando en el duelo del domingo, Villacampa advirtió que su equipo deberá mantener la concentración total si desea asegurar su presencia en otra final. El técnico español aseguró haber sido testigo de resultados inesperados en el fútbol y se mostró firme en su postura de evitar cualquier exceso de confianza.

“Hasta que no esté el cuadrito del América en la final, no estaremos en la final. He visto cosas muy raras, muy extrañas, y no daremos nada por hecho. Parece que tienes algo y no tienes nada. Eso es una llamada de atención”, señaló.
Con el marcador a su favor, el América llegará a la vuelta con un panorama alentador, aunque consciente de que aún falta un paso por dar. Chivas, por su parte, buscará una remontada histórica para mantenerse en la pelea. El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario que determine si las Águilas avanzan a una final más o si el Guadalajara logra lo impensado.

