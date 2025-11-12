México Deportes

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca revela el destino de James Rodríguez con el Club León

El dirigente destacó la grandeza del colombiano y reconoció que fue motivo de orgullo que haya escogido a los Panzas Verdes

Jesús Martínez habló ante medios
Jesús Martínez habló ante medios durante la Investidura 2025 del Salón de la Fama del Futbol, donde se refirió con elogios a la trayectoria internacional de James Rodríguez.

La historia de James Rodríguez con el Club León ha llegado oficialmente a su final. Durante la Investidura 2025 del Salón de la Fama del Futbol, Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, confirmó que el mediocampista colombiano no continuará en las filas de “La Fiera”, cerrando así un capítulo breve pero mediático en la Liga MX.

Terminó su contrato. Le agradecemos muchísimo que haya estado. Es un jugador histórico”, expresó Martínez ante los medios, dejando claro que la relación entre ambas partes concluyó en buenos términos.

El dirigente también aprovechó el momento para elogiar la trayectoria del futbolista cafetero, asegurando que James ocupa un lugar de leyenda en su país, al nivel de los íconos mundiales del deporte.

James Rodríguez no renovará su
James Rodríguez no renovará su contrato con León y volverá a ser agente libre en enero de 2026, a cinco meses del mundial de la FIFA - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Para Colombia es como si fuera Messi en Argentina o Cristiano Ronaldo en Portugal. Estamos contentos de que fue feliz estando acá en México y le deseamos lo mejor”, agregó el presidente de Grupo Pachuca.

Con esta declaración, se pone fin a semanas de rumores sobre una posible renovación, dejando al jugador libre para decidir su siguiente paso profesional.

Fuentes cercanas al entorno del futbolista aseguran que la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos se perfila como su próximo destino. Diversos equipos han mostrado interés en ficharlo, entre ellos Orlando City, Los Angeles FC y Real Salt Lake, escuadras que buscan reforzar su mediocampo con experiencia internacional y una figura mediática capaz de atraer aficionados y patrocinios.

James Rodríguez terminará su etapa
James Rodríguez terminará su etapa con León en partido frente a Puebla, el último de la temporada 2025 - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Aunque también se mencionaron nombres de equipos mexicanos como Tigres, Monterrey, América y Toluca, los reportes indican que James Rodríguez busca un nuevo aire fuera de la Liga MX, en un entorno menos exigente físicamente pero con gran proyección mediática, como el futbol estadounidense.

Durante su paso por León, James mostró destellos de su talento en varios encuentros, aunque las lesiones y la falta de regularidad le impidieron consolidarse como el líder del plantel. Aun así, su presencia generó impacto comercial y mediático para el club, convirtiéndose en uno de los fichajes más sonados en la historia reciente de la liga mexicana.

FOTO DE ARCHIVO. El jugador
FOTO DE ARCHIVO. El jugador colombiano Luis Suárez celebra junto con James Rodríguez el cuarto gol de su equipo en la victoria sobre Venezuela por la eliminatoria Sudamericana clasificatoria al Mundial 2026, en el Estadio Monumental de Maturín, Maturín, Venezuela, 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Con la salida del colombiano, León iniciará una nueva etapa en su proyecto deportivo, mientras el jugador de 34 años analiza cuál será el cierre de su carrera profesional. En cualquier caso, el anuncio de Jesús Martínez marca el punto final a la era James Rodríguez en México, una aventura corta, intensa y llena de expectativas que ahora mira hacia nuevos horizontes.

