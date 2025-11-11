México Deportes

El mensaje que Efraín Juárez dedicó a José Juan Macías tras confirmarse su grave lesión que lo alejará de las canchas

El técnico universitario se solidarizó con el delantero que estará fuera de actividad por nueve meses

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pumas UNAM - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - November 8, 2025 Pumas UNAM coach Efrain Juarez applauds fans after the match REUTERS/Henry Romero

Pumas alcanzó el objetivo de clasificarse al Play In del Apertura 2025 de la Liga MX; sin embargo, afrontará el partido ante Pachuca sin José Juan Macías, su delantero titular que empezó a figurar en partidos importantes del conjunto universitario.

Este lunes 10 de noviembre, el club Universidad Nacional confirmó que el canterano de Chivas sufrió una rotura de ligamento de la rodilla izquierda, por lo que será baja del plantel alrededor de nueve meses. Y es que, debido a la serie de lesiones que arrastra JJ Macías, esta recaída pondría en riesgo su carrera como futbolista.

Tras darse a conocer el diagnóstico, Efraín Juárez, director técnico, se solidarizó con su jugador y le dedicó un emotivo mensaje, en el que le expresó todo su apoyo en esta difícil situación que afronta.

Este fue el mensaje que Efraín Juárez dedicó a José Juan Macías

El mensaje de Efraín Juárez
El mensaje de Efraín Juárez a Macías (IG/ @coach.efrainjuarez)

El estratega universitario se solidarizó con Macías, así que le expresó su confianza en que saldrá adelante nuevamente. También, Efraín Juárez lo animó a pensar que todo saldrá bien y que su recuperación le permitirá seguir jugando, este fue el mensaje de Efraín Juárez a JJ Macías:

“Tu cuerpo sanará, tu corazón sanará, tu mente también lo hará. La felicidad volverá para que sigas brillando”.

La confirmación de la grave lesión de rodilla sufrida por José Juan Macías ha sacudido la actualidad del Club Universidad Nacional, justo cuando el equipo se preparaba para disputar el Play In del Apertura 2025. El diagnóstico médico, difundido por la institución este lunes, revela que el delantero estará fuera de las canchas durante un periodo estimado de nueve meses, lo que lo marginará no solo de la fase final del actual torneo, sino también de toda la campaña del Clausura 2026, previa a la Copa Mundial 2026.

José Juan Macías sufrió rotura
José Juan Macías sufrió rotura de ligamento cruzado (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El comunicado oficial de Pumas detalla que, tras las evaluaciones médicas realizadas, Macías presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior, acompañada de lesiones en el ligamento colateral medial y el menisco medial de la rodilla izquierda. El club informó que el futbolista será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, y que la duración de su recuperación dependerá de la evolución clínica tras la operación.La institución universitaria precisó en su boletín: “Después de efectuarse las evaluaciones médicas respectivas, el jugador presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial”.

Este parte médico implica que el atacante no podrá reincorporarse a la actividad competitiva hasta, al menos, julio de 2026, lo que representa una baja sensible para el plantel dirigido por Efraín Juárez.

