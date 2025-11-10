México Deportes

TV Azteca confirma la transmisión del Mundial 2026 y la incursión de Iker Casillas al equipo de deportes

La duda surgió luego de que la televisora no adquiriera los derechos de la pasada Copa Oro y trasladaron su contenido a plataformas digitales

Guardar
La leyenda española deleitará a
La leyenda española deleitará a sus fanáticos aztecas con análisis y cobertura de la próxima Copa del Mundo 2026. (Jesús Avilés / Infobae México)

Tras varios rumores de que peligraba la transmisión del Mundial 2026 por las pantallas de TV Azteca, este lunes se dio a conocer que lograron llegar a un acuerdo y los fanáticos del fútbol podrán disfrutar del equipo de Azteca Deportes en la justa. Aunado a ello, Adrián Ortega, director general de contenidos, confirmó la presencia del internacional Iker Casillas como compañero de Martinoli, García, Guerrero, Campos y Zague.

Esta no es la primera vez que el excapitán de la Selección de España toma el micrófono para analizar los encuentros pues es la tercera vez que se integra a una transmisión mundialista, luego de sus experiencias en Rusia y Catar, y recalca su vínculo con la audiencia mexicana y el equipo de Azteca Deportes.

Durante la charla, se pudo registrar el ambiente relajado y cómplice entre el exfutbolista del Real Madrid y el mundialmente famoso Jorge Campos, un factor que, según Casillas, facilita el trabajo en coberturas de larga duración.

El exjugador explicó en entrevista en ‘Venga la Alegría’: “Desde el primer día que vine me encontré un ambiente diferente, un ambiente muy cómico, muy serio también, porque evidentemente es serio, profesional, pero esa parte cómica también yo creo que hace que sea mucho más liviano después de estar tanto tiempo cubriendo un mundial”. En este contexto, la convivencia diaria y el humor entre colegas se convierten en aspectos fundamentales para enfrentar varias semanas de intensa labor televisiva.

El exfutbolista Iker Casillas (REUTERS/Carl
El exfutbolista Iker Casillas (REUTERS/Carl Recine)

Dos arqueros de élite en la pantalla

La cercanía entre Casillas y el equipo mexicano, en particular con Campos, quien destacó la trayectoria internacional del español, le permitió elegir nuevamente a nuestro país en su nueva faceta dentro de los medios.

Ante ello, ‘El Brody’ no dudó en subrayar el palmarés de Casillas: “Ganó todo, ganó ligas, ganó como mil, mil quinientas ligas con el Real Madrid, ganó la Copa del Mundo. Ganó la Champions”, enumerando algunos de los principales logros en la carrera del exportero. Al mismo tiempo, Campos hizo una referencia a su propia trayectoria en la selección nacional, enfatizando la competencia amistosa entre ambos: “Bueno, la Copa de Oro, yo, yo gané tres Copas de Oro. Él no la ganó”.

El exfutbolista Iker Casillas ya
El exfutbolista Iker Casillas ya tiene cierta experiencia frente a las cámaras. (EFE/ Javier Lizon)

Pese a su historial en selección y club, el ambiente frente a las cámaras es completamente distinto, por lo que ya en entrevista para Ventaneando con Paty Chapoy habló sobre la preparación que ha tenido para comentar los partidos fue otro de los puntos relevantes de la conversación.

Casillas reconoció el reto que implica analizar a selecciones de diversos países en un torneo de máxima exigencia: “Ahora habrá que empaparse mucho (...) el tema es de todas las selecciones que van a acudir al Mundial”. Remarcó que la información detallada sobre rivales y grupos comenzará a clarificarse tras el sorteo mundialista, momento en el cual los analistas tendrán aproximadamente seis meses para estudiar el cuadro definitivo y los enfrentamientos.

Azteca Deportes consolida así su equipo con figuras de renombre internacional y con los ya conocidos Christian Martinoli, Luis García, Zague, Carlos Guerrero, Campos y el propio Casillas quien se ha mostrado feliz por su llegada nuevamente a México en una Copa del Mundo que se vivirá diferente pues se hará, en gran parte, en español.

Temas Relacionados

Iker CasillasTV AztecaAzteca DeportesMundial 2026Copa del MundoChristian Martinolimexico-deportes

Más Noticias

Pumas confirma que José Juan Macías sufrió rotura de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo tomará su recuperación?

El club Universidad Nacional confirmó la baja de “JJ” de cara al Play In del Apertura 2025

Pumas confirma que José Juan

Play-In Liga MX: la IA anticipa quién entra a Liguilla

Cuatro clubes disputan los últimos pases rumbo a la fase final del torneo, datos recientes revelan quién tiene ventaja en cada cruce

Play-In Liga MX: la IA

Liga Femenil MX: Clásico Nacional y un debutante así quedaron los horarios en las semifinales del Apertura 2025

La inesperada eliminación de las campeonas y la expectativa por el enfrentamiento entre rojiblancas y águilas le da un toque emocionante a la antesala de la final

Liga Femenil MX: Clásico Nacional

Triple campeón de goleo en la Liga MX: un joven mexicano, un diablo histórico y un debut de ensueño

Armando “La Hormiga” González, de Chivas; Paulinho, de Toluca; y Joao Pedro, del Atlético de San Luis comparten en campeonato de goleo del Apertura 2025

Triple campeón de goleo en

Así quedó la tabla general, la liguilla y el play in tras la última jornada de la Liga MX

Tras finalizar la más reciente jornada, así quedó la clasificación del Apertura 2025

Así quedó la tabla general,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Piden 14 años de prisión

Piden 14 años de prisión contra “El Guacho”, yerno del Mencho y exmiembro de alto rango del CJNG

Caen 20 presuntos criminales del CJNG en Tabasco: entre ellos 4 policías municipales y “El Toto”, jefe de plaza regional

Cae célula dedicada al robo de casa habitación y narcomenudeo en Azcapotzalco, CDMX

Doble crimen sacude Sinaloa: en una hora se registraron dos asesinatos en la misma colonia

Caen “El Toro” y “El Torito” de Los Rusos, célula delictiva afín a La Mayiza en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Esta es la alianza entre

Esta es la alianza entre Travis Barker de Blink-182 y el Dr. Simi

Ventaneando confirma sanciones contra Lolita Cortés por abandonar La Granja VIP

Revelan condición en divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón que apunta a existencia de otra pareja

Quién es Jorge Figueroa, directivo de Miss Universo México señalado de detonar conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

Angélica Vale quiere que su divorcio sea como el de Lucero y Mijares: “Sin escándalos, sin daño a los hijos”

DEPORTES

Pumas confirma que José Juan

Pumas confirma que José Juan Macías sufrió rotura de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo tomará su recuperación?

Quién es Diego Mejía, el técnico mexicano que fue campeón en la Canadian Premier League

Play-In Liga MX: la IA anticipa quién entra a Liguilla

Liga Femenil MX: Clásico Nacional y un debutante así quedaron los horarios en las semifinales del Apertura 2025

Triple campeón de goleo en la Liga MX: un joven mexicano, un diablo histórico y un debut de ensueño