TV Azteca confirma la transmisión del Mundial 2026 y la incursión de Iker Casillas al equipo de deportes

La leyenda española deleitará a sus fanáticos aztecas con análisis y cobertura de la próxima Copa del Mundo 2026. (Jesús Avilés / Infobae México)

Tras varios rumores de que peligraba la transmisión del Mundial 2026 por las pantallas de TV Azteca, este lunes se dio a conocer que lograron llegar a un acuerdo y los fanáticos del fútbol podrán disfrutar del equipo de Azteca Deportes en la justa. Aunado a ello, Adrián Ortega, director general de contenidos, confirmó la presencia del internacional Iker Casillas como compañero de Martinoli, García, Guerrero, Campos y Zague.

Esta no es la primera vez que el excapitán de la Selección de España toma el micrófono para analizar los encuentros pues es la tercera vez que se integra a una transmisión mundialista, luego de sus experiencias en Rusia y Catar, y recalca su vínculo con la audiencia mexicana y el equipo de Azteca Deportes.

Durante la charla, se pudo registrar el ambiente relajado y cómplice entre el exfutbolista del Real Madrid y el mundialmente famoso Jorge Campos, un factor que, según Casillas, facilita el trabajo en coberturas de larga duración.

El exjugador explicó en entrevista en ‘Venga la Alegría’: “Desde el primer día que vine me encontré un ambiente diferente, un ambiente muy cómico, muy serio también, porque evidentemente es serio, profesional, pero esa parte cómica también yo creo que hace que sea mucho más liviano después de estar tanto tiempo cubriendo un mundial”. En este contexto, la convivencia diaria y el humor entre colegas se convierten en aspectos fundamentales para enfrentar varias semanas de intensa labor televisiva.

El exfutbolista Iker Casillas (REUTERS/Carl Recine)

Dos arqueros de élite en la pantalla

La cercanía entre Casillas y el equipo mexicano, en particular con Campos, quien destacó la trayectoria internacional del español, le permitió elegir nuevamente a nuestro país en su nueva faceta dentro de los medios.

Ante ello, ‘El Brody’ no dudó en subrayar el palmarés de Casillas: “Ganó todo, ganó ligas, ganó como mil, mil quinientas ligas con el Real Madrid, ganó la Copa del Mundo. Ganó la Champions”, enumerando algunos de los principales logros en la carrera del exportero. Al mismo tiempo, Campos hizo una referencia a su propia trayectoria en la selección nacional, enfatizando la competencia amistosa entre ambos: “Bueno, la Copa de Oro, yo, yo gané tres Copas de Oro. Él no la ganó”.

El exfutbolista Iker Casillas ya tiene cierta experiencia frente a las cámaras. (EFE/ Javier Lizon)

Pese a su historial en selección y club, el ambiente frente a las cámaras es completamente distinto, por lo que ya en entrevista para Ventaneando con Paty Chapoy habló sobre la preparación que ha tenido para comentar los partidos fue otro de los puntos relevantes de la conversación.

Casillas reconoció el reto que implica analizar a selecciones de diversos países en un torneo de máxima exigencia: “Ahora habrá que empaparse mucho (...) el tema es de todas las selecciones que van a acudir al Mundial”. Remarcó que la información detallada sobre rivales y grupos comenzará a clarificarse tras el sorteo mundialista, momento en el cual los analistas tendrán aproximadamente seis meses para estudiar el cuadro definitivo y los enfrentamientos.

Azteca Deportes consolida así su equipo con figuras de renombre internacional y con los ya conocidos Christian Martinoli, Luis García, Zague, Carlos Guerrero, Campos y el propio Casillas quien se ha mostrado feliz por su llegada nuevamente a México en una Copa del Mundo que se vivirá diferente pues se hará, en gran parte, en español.