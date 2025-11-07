Estos son las metas que tiene David Benavidez antes de enfrentar a Canelo Álvarez: “Si puede pasar todavía”

David Benavidez le contesta a Canelo Álvarez luego de que lo llamara "Superman" (Crédito: AP)

La posibilidad de concretar un enfrentamiento entre Saúl Canelo Álvarez y David Benavidez continúa vigente, de acuerdo con las declaraciones recientes del “Bandera Roja”. El boxeador explicó en una entrevista que el combate aún podría llevarse a cabo, manteniendo viva la expectativa entre los seguidores que han esperado por este duelo durante los últimos años.

Benavidez ostentó durante un periodo prolongado la condición de retador mandatorio de Álvarez en la división de los supermedianos, categoría definida por el límite de 76,2 kilogramos (168 libras), bajo la jurisdicción del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). No obstante, el propio Canelo optó por evitar ese enfrentamiento, eligiendo diferentes caminos para su carrera profesional.

El hecho de permanecer sin concretar la contienda contra Saúl Álvarez motivó al “Monstruo Mexicano” a subir de categoría. Así, Benavidez migró hacia la división de 79,4 kilogramos (175 libras), donde consiguió alzarse con el título mundial del CMB en abril de 2025, después de la renuncia de Dmitry Bivol al cinturón.

Las metas de David Benavidez antes de enfrentar a Canelo Álvarez

En sus más recientes declaraciones, David Benavidez compartió que no pierde de vista el anhelo de enfrentar a Canelo Álvarez, aunque antes ha fijado prioridades en otros rivales de peso en el mundo del boxeo. Durante una conversación con ESPN a través del periodista Salvador Rodríguez, el boxeador expuso que su hoja de ruta inmediata apunta primero a desafíos concretos: Anthony Yarde, Zurdo Ramírez y Artur Beterbiev están en la mira antes de pensar en un cruce con el campeón mexicano.

“Si yo subo y le gano a Zurdo y ganó dos títulos ahí en esa división (peso crucero). La pelea contra Canelo va a ser hasta más grande. Yo creo que hasta que se retire Canelo, toda la gente va a querer ver esa pelea. Creo que en el futuro puede pasar la pelea todavía, pero como les dije, estoy enfocado aquí en las cosas que tengo frente de mi, Anthony Yarde, Zurdo Ramírez, Artur Beterbiev. Pero después que le gane a todos esos peleadores, esta pelea contra Canelo será más grande”, comentó el Bandera Roja.

Benavidez aprovechó para presumir sus dos títulos interinos y mandarle un contundente mensaje al campeón mexicano, “Canelo” Álvarez (Instagram | David Benavidez | Canelo Álvarez)

¿Qué sigue para Canelo Álvarez y David Benavidez?

La agenda internacional del boxeo se renueva con la próxima defensa del cinturón mundial semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), fijada para el 22 de noviembre en Riad, Arabia Saudita, bajo el marco del evento The Ring. El Monstruo Mexicano encara el reto de conservar su título por primera vez, enfrentándose a Anthony Yarde, contrincante de alto perfil que buscará destronarlo en esta esperada velada.

Mientras tanto, el futuro profesional de Saúl Álvarez permanece en suspenso. Tras su más reciente encuentro en el cuadrilátero, Álvarez anunció su decisión de tomar un receso: “Me tomaré un tiempo para estar con mi familia”, expresó con firmeza luego de concluir la pelea. Esta pausa ha generado incertidumbre entre sus seguidores y analistas sobre el camino que elegirá para la siguiente etapa de su trayectoria.

Sin embargo, incluso durante este descanso, la especulación sobre los potenciales rivales del pugilista tapatío no se detiene. Entre los nombres que más circulan en el ambiente boxístico figuran Hamzah Sheeraz, Christian Mbilli e incluso el destacado Terence Crawford, todos ellos mencionados como posibles rivales en lo que sería el regreso de Álvarez a los encordados. La expectativa crece en torno al momento en que el multicampeón defina sus próximos pasos en la élite del boxeo.