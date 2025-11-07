México Deportes

¿CR7 en la Comarca Lagunera? Aleco Irarragorri confirma que Portugal analiza concentrarse en Torreón para el Mundial 2026

El presidente de Santos Laguna destacó el interés de selecciones europeas en la Comarca Lagunera

El joven presidente de Santos
El joven presidente de Santos Modelo espera tener al astro portugués en las instalaciones de su equipo: Santos Laguna. (Ilustración: Jesús Aviles)

El nombre de Cristiano Ronaldo podría estar más cerca de México de lo que muchos imaginan. La Selección de Portugal se encuentra analizando la posibilidad de establecer su campamento base en Torreón, Coahuila, durante la Copa del Mundo 2026, luego de que la FIFA otorgara al Territorio Santos Modelo (TSM) la verificación oficial como “Team Base Camp”.

El presidente ejecutivo de Santos Laguna, Aleco Irarragorri, confirmó que el complejo deportivo de la Comarca Lagunera fue aprobado por la FIFA como una de las sedes donde las selecciones nacionales podrán concentrarse y entrenar durante el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El complejo de Santos Laguna
El complejo de Santos Laguna podría albergar a una selección europea durante la Copa del Mundo.

Países Bajos también muestra interés por la Comarca Lagunera

Además de Portugal, la selección de Países Bajos también visitó las instalaciones del TSM con el mismo propósito. Delegados neerlandeses inspeccionaron las canchas, el estadio y las áreas de hospedaje como parte del proceso de selección de su base mundialista.

El presidente de Santos Laguna
El presidente de Santos Laguna destacó el interés de selecciones europeas en la Comarca Lagunera.
“Ya lo somos, estamos verificados por FIFA como team base camp (campamento base de equipos), hemos recibido distintas selecciones. Vino la Selección de Portugal hace un par de semanas. También vino la de Países Bajos, seguimos recibiendo a todas las selecciones que quieran venir a vernos. Ya en diciembre, cuando se seleccionen los bombos de cada Selección, sabremos con más claridad cuál estará aquí durante 30 días, pero es un gran impacto para la región”, explicó Irarragorri desde Torreón.

Según fuentes cercanas al club, representantes de la Federación Portuguesa de Futbol recorrieron las instalaciones del TSM para evaluar su infraestructura y logística. La visita tuvo como objetivo determinar si el complejo cumple con los requerimientos de la selección lusa para concentrarse durante el torneo. Aunque aún no hay confirmación oficial, se especula que Portugal habría mostrado una respuesta positiva, lo que abriría la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo entrenando en el corazón del norte mexicano.

El complejo lagunero fue reconocido
El complejo lagunero fue reconocido por la FIFA como sede oficial de campamentos base.

El Territorio Santos Modelo, inaugurado en 2009, cuenta con canchas de pasto natural y sintético, gimnasio de alto rendimiento, áreas médicas especializadas y zonas de recuperación, elementos que cumplen con los estándares internacionales de la FIFA. A pesar de que Torreón no será sede de partidos, su ubicación estratégica —cercana a Monterrey, una de las ciudades mundialistas— la convierte en una opción ideal para las selecciones europeas.

Una vez que se realice el Sorteo Final del Mundial 2026, en diciembre de 2025, las 48 selecciones participantes elegirán de manera definitiva su campamento base. Será entonces cuando se confirme si Portugal o Países Bajos instalarán su centro de operaciones en la Comarca Lagunera.

Irarragorri destacó que el proyecto TSM 2.0 busca seguir atrayendo eventos internacionales y consolidar a Torreón como epicentro deportivo. “Queremos seguir construyendo ese camino para reactivar TSM 2.0 y traer más eventos cada año”, expresó.

