Los veteranos del Tri en el Mundial 2026: jugadores con experiencia mundialista que vuelven a ir

Guillermo Ochoa apunta para ser el jugador más experimentado de México en lo que sería su sexta participación dentro de la Copa del Mundo. (REUTERS/David Gray)

A falta de conocer la convocatoria oficial de México para el Mundial 2026, ya comienzan a surgir nombres que podrían aportar jerarquía y experiencia al equipo.

La presencia de elementos que ya han disputado una Copa del Mundo suele ser un factor determinante en el desarrollo del grupo, pues su conocimiento de la competencia y su capacidad para manejar la presión pueden resultar valiosos para orientar y acompañar a quienes vivirán su debut en el máximo escenario del futbol internacional.

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Jugadores con mayor experiencia en la Selección Mexicana

(AP Foto/Eakin Howard)

A continuación, te presentamos aquellos jugadores del tricolor con más recorrido que tienen la oportunidad de regresar a la justa mundialista en 2026:

Guillermo Ochoa

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Guillermo Ochoa aspira a hacer historia al buscar convertirse, junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, como los únicos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo. Su experiencia bajo los tres palos es amplia, respaldada por una extensa trayectoria en el futbol europeo y una medalla olímpica.

Muchos aficionados recuerdan su destacada actuación ante Brasil en el Mundial de 2014, una de las presentaciones más recordadas de su carrera, por lo que ya sabe brillar en este tipo de escenarios.

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La experiencia acumulada por Ochoa resulta valiosa para los porteros que podrían acompañarlo en la convocatoria, como Raúl Rangel y Carlos Acevedo, buscando servir como ejemplo para el resto de generaciones.

Raúl Jiménez

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La trayectoria de Raúl Jiménez es un ejemplo de perseverancia. Tras el grave golpe en la cabeza que sufrió en un choque con David Luiz, episodio que puso en riesgo su vida y su carrera, el delantero supo sobreponerse y mantener su objetivo de seguir compitiendo al más alto nivel.

Tras ese duro capítulo, busca disputar su cuarto Mundial, luego de haber debutado en Brasil 2014, pero aún no ha conseguido anotar un gol en esta competencia.

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Actualmente, Jiménez atraviesa un gran momento con el Fulham, donde ha establecido marcas históricas para futbolistas latinoamericanos en la Premier League, lo cual lo coloca como una de las principales opciones para liderar el ataque de la selección mexicana en la próxima Copa del Mundo.

Edson Álvarez

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(Daniel Jefferson-Imagn Images)

Pese a una lesión reciente que lo mantuvo alejado de las canchas, la presencia de Edson Álvarez resulta fundamental para la selección mexicana. Su aporte en el mediocampo es clave, y además ofrece versatilidad, ya que puede desempeñarse como defensa central.

A esto se suma su liderazgo dentro del terreno de juego, ya que actualmente porta el gafete de capitán y es una de las voces de mando del equipo.

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Tras haber participado en los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, Álvarez busca estar presente en su tercera Copa del Mundo, consolidándose como uno de los referentes indiscutibles del plantel.

Jesús Gallardo

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Al igual que Edson, Gallardo va por su tercera Copa del Mundo y lo hará viviendo un gran momento con el Toluca, siendo parte del actual bicampeón del futbol mexicano.

El lateral es recordado por su destacada actuación ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018, donde resultó fundamental para conseguir la victoria. Su desempeño se caracterizó por la solidez defensiva y la capacidad para sumarse al ataque cuando fue necesario, mostrando sacrificio y disciplina táctica frente a los constantes embates del rival.

Una larga lista de jugadores que participaron en el 2022

Varios futbolistas aspiran a disputar su segundo Mundial tras haber formado parte del plantel mexicano en Qatar 2022, donde la selección quedó eliminada en la fase de grupos. Estos jugadores buscan una oportunidad para reivindicarse y dejar atrás ese episodio. Entre ellos se encuentran Alexis Vega, Roberto Alvarado, César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Luis Chávez, Orbelín Pineda y Luis Romo.