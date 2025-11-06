Parte médico del América: quiénes vuelven y quiénes siguen en duda frente al Toluca

Alejandro Zendejas regresó a los entrenamientos con el América y apunta a reaparecer ante Toluca. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Club América afrontará uno de los compromisos más importantes de la fase regular del Apertura 2025. Este fin de semana, las Águilas recibirán al Toluca en un duelo decisivo por los primeros lugares de la tabla general.

El encuentro, correspondiente a la Jornada 17, llega en un momento clave para ambos equipos que buscan cerrar la fase regular con ventaja rumbo a la Liguilla.

De cara a este enfrentamiento, el técnico André Jardine recibió noticias alentadoras desde el cuerpo médico. El plantel azulcrema recupera a varios futbolistas que habían estado ausentes por lesión, lo que amplía las opciones ofensivas del estratega brasileño.

Las reincorporaciones se suman al regreso de jugadores que ya vieron minutos en la jornada anterior ante León, fortaleciendo la plantilla en un cierre de torneo exigente.

El conjunto americanista buscará aprovechar la localía y la recuperación de elementos clave para mantener su ritmo competitivo y confirmar su posición como uno de los candidatos al título del futbol mexicano.

Refuerzos ofensivos para el cierre de temporada

Henry Martín continúa con trabajo diferenciado y su participación frente a Toluca sigue en duda. (Reuters)

Entre las principales novedades se encuentra el regreso de Alejandro Zendejas, quien ya se entrena al parejo del grupo y está disponible para aportar profundidad por las bandas.

El capitán Henry Martín también se reincorporó a las prácticas, aunque continúa realizando algunos ejercicios diferenciados, por lo que su participación ante Toluca todavía está en duda.

Otro jugador que vuelve a disposición es José Raúl “La Pantera” Zúñiga, quien trabaja para recuperar ritmo competitivo, aunque no se espera que inicie como titular.

Estas incorporaciones complementan el regreso de Erick Sánchez, Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, quienes participaron como titulares frente a León en la jornada pasada, demostrando una mejora significativa en el estado físico general del equipo.

Dudas y ausencias para el duelo ante Toluca

Isaías Violante sigue en duda. (Troy Taormina-Imagn Images)

A pesar de las buenas noticias, el cuerpo técnico mantiene la incertidumbre sobre la disponibilidad de Isaías Violante, único elemento que continúa en duda. Su presencia dependerá de la evolución que muestre en los últimos entrenamientos previos al partido.

En materia disciplinaria, el América llegará con plantel completo, sin jugadores suspendidos por acumulación de tarjetas ni por expulsión, lo que permitirá a Jardine contar con la mayoría de sus efectivos para encarar uno de los duelos más esperados de la jornada.