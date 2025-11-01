Tijuana inmortaliza a Alejandro Kirk con un impresionante mural previo al Juego 7 de la Serie Mundial 2025

El mural de Kirk bajo un puente de Tijuana simboliza orgullo mexicano en la MLB

Este sábado 1 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día de los Muertos, el beisbolista mexicano Alejandro Kirk podría inscribirse en la prestigiosa lista de peloteros aztecas en ganar la Serie Mundial de las Grandes Ligas. La posibilidad de un triunfo histórico de los Toronto Blue Jays ha despertado la admiración de sus compatriotas, quienes en su natal Tijuana, Baja California, lo han reconocido con un homenaje único: un mural pintado en su honor.

La obra, realizada por el reconocido artista urbano Mode Orozco, muestra a Kirk vistiendo la camiseta y gorra de los Blue Jays, con su apellido destacado en grandes letras azules sobre un muro rojo ubicado debajo de un puente de la ciudad. Este mural no solo celebra su talento en el diamante, sino que también busca inspirar a futuras generaciones de peloteros mexicanos.

El catcher mexicano de los Toronto Blue Jays fue inmortalizado en su ciudad natal a pocos días de disputar el encuentro decisivo.

Kirk expresó su alegría al conocer el tributo. “Tuvo la oportunidad de verlo”, comentó el pelotero. “Muy feliz con todo el apoyo. Es algo hermoso”. El gesto demuestra la conexión que mantiene con su tierra natal y cómo su desempeño en la MLB ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un referente del deporte mexicano.

¿Alejandro Kirk jugará el juego 7 de la Serie Mundial?

Oct 31, 2025; Toronto, Ontario, CAN; Toronto Blue Jays catcher Alejandro Kirk (30) walks to first after being hit by a pitch against the Los Angeles Dodgers in the ninth during game six of the 2025 MLB World Series at Rogers Centre. Mandatory Credit: John E. Sokolowski-Imagn Images

Durante el Juego 6 de la Serie Mundial, Kirk sufrió un golpe de una pelota que viajaba a 84 millas por hora, lo que generó preocupación entre sus compañeros y aficionados. Sin embargo, los estudios médicos revelaron que no hubo fracturas ni lesiones graves, por lo que el catcher estará disponible para el encuentro decisivo de este sábado. “Todo bien, salieron negativos los rayos X y vamos a estar listos para mañana. Siempre pensé que no era de gravedad”, afirmó el pelotero.

A Roki Sasaki pitch hits Alejandro Kirk and Myles Straw comes in to run for him pic.twitter.com/SbOKDXdpjJ — Sportsnet (@Sportsnet) November 1, 2025

A lo largo de la postemporada, Alejandro Kirk se ha consolidado como una pieza clave para los Toronto Blue Jays, aportando seguridad defensiva y liderazgo en momentos cruciales. Su disponibilidad para el Juego 7 representa una excelente noticia para el equipo canadiense, que busca poner fin a su sequía de títulos que se remonta a 1993.

Oct 29, 2025; Los Angeles, California, USA; Toronto Blue Jays pitcher Trey Yesavage (39) celebrates with Toronto Blue Jays catcher Alejandro Kirk (30) in the dugout after the seventh inning against the Los Angeles Dodgers during game five of the 2025 MLB World Series at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

Para los aficionados mexicanos que deseen seguir este esperado encuentro, la transmisión del séptimo juego de la Serie Mundial 2025 comenzará a las 18:00 horas, tiempo del Centro de México, y estará disponible a través de ESPN, Fox Sports, Disney + e Imagen TV. Los seguidores podrán disfrutar cada jugada, cada lanzamiento y el desempeño de Kirk desde la comodidad de sus hogares, viviendo la emoción del Clásico de Otoño en tiempo real.

Con el mural en Tijuana como símbolo de orgullo nacional y la expectativa de una definición histórica en Toronto, Alejandro Kirk se prepara para un momento que podría consolidar su legado en la historia del béisbol mexicano. Más allá de los resultados, el homenaje artístico y el reconocimiento popular subrayan la importancia de su trayectoria y la pasión que despierta entre los aficionados del país.