El ex rival del Camarón Zepeda que está preparando a Jake Paul para su pelea contra Gervonta Davis

Uno de los combates más esperados y polémicos de este 2025 sin duda será el que sostendrán Jake Paul y Gervota Davis. Ambos pugilistas se subirán al ring el próximo 14 de noviembre desde el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

Este duelo ha destacado por su carácter atípico, pues los organizadores han fijado condiciones específicas para disminuir la brecha física: la pelea será a diez asaltos, con intervalos de tres minutos por round y un peso límite de 89 kilogramos (195 libras), que exige a ambos ajustar su preparación y estrategias.

Además, otra de las medidas dispuestas para este encuentro contempla el uso de guantes de 355 gramos (12 libras), lo que representa un factor relevante tanto en protección como en potencia de golpeo. La decisión de pactar este peso, muy por encima de la categoría natural de Davis y aún dentro del rango manejable para Paul, ha sido uno de los temas que más debate genera entre especialistas y aficionados, quienes siguen de cerca cómo la diferencia física podría influir en el rendimiento y resultado del combate.

Pelea de Jake Paul vs. Gervonta "Tank" Davis, transmitido por Netflix (Instagram @jakepaul)

Shakur Stevenson prepara a Jake Paul rumbo a su pelea contra Gervonta Davis

Jake Paul ha sumado a Shakur Stevenson a su equipo de entrenamiento para prepararse de cara a su próxima pelea contra Gervonta Davis. A través de sus redes sociales, el campeón del mundo de del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso ligero presumió su foto haciendo una sesión de sparring junto al youtuber.

“SS x Jake Pau”, escribió Steveson en su cuenta de X (antes Twitter).

La incorporación de Stevenson, reconocido por su experiencia en el ring, añade un elemento de interés a la preparación de Paul. La presencia de un boxeador profesional de alto nivel en el equipo de Paul refuerza su apuesta por optimizar su rendimiento antes del combate.

Cabe recordar que Stevenson se enfrentó ante el mexicano William “Camarón” Zepeda el pasado 12 de julio en el Estadio Louis Armstrong de Queens, Nueva York, donde se impuso de manera unánime luego de que los jueces dieran resultados en sus tarjetas 118-110, 118-110 y 119-110.

Shakur Stevenson se unió al campamento de Jake Paul para ayudarlo a la pelea que sostendrá contra Gervonta Davis (X@ShakurStevenson)

Jake Paul vs Gervonta Davis: una pelea llena de contrastes

A lo largo de sus respectivas carreras, Gervonta Davis y Jake Paul han competido en divisiones de peso marcadamente distintas, lo que resalta la diferencia en sus trayectorias y principales desafíos. Mientras que Paul ha fluctuado en su peso, marcando su registro más alto en 103 kilogramos (227,2 libras) durante su combate frente a Mike Tyson, también ha bajado hasta 83,3 kilogramos (183,75 libras) en su derrota ante Tommy Fury en febrero de 2023. En su encuentro más reciente, en junio, se impuso a Julio César Chávez Jr. pesando 90,5 kilogramos (199,4 libras).

Por otro lado, Davis, quien ostenta un invicto de treinta peleas profesionales con veintiocho triunfos por nocaut y un empate, mantiene su dominio en el peso ligero.En su aparición más reciente ante Lamont Roach Jr., pelea que terminó con un controvertido empate mayoritario, Thank detuvo la balanza en 60,7 kilogramos (133,8 libras). Su carrera transcurre dentro de límites mucho más contenidos, ya que nunca ha combatido en divisiones superiores a los 63,5 kilogramos (140 libras).