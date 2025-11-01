México Deportes

El ex rival del Camarón Zepeda que está preparando a Jake Paul para su pelea contra Gervonta Davis

El enfrentamiento entre ambos pugilistas estadounidenses ha dado mucho de qué hablar debido a varios factores contrastantes

Guardar

Uno de los combates más esperados y polémicos de este 2025 sin duda será el que sostendrán Jake Paul y Gervota Davis. Ambos pugilistas se subirán al ring el próximo 14 de noviembre desde el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

Este duelo ha destacado por su carácter atípico, pues los organizadores han fijado condiciones específicas para disminuir la brecha física: la pelea será a diez asaltos, con intervalos de tres minutos por round y un peso límite de 89 kilogramos (195 libras), que exige a ambos ajustar su preparación y estrategias.

Además, otra de las medidas dispuestas para este encuentro contempla el uso de guantes de 355 gramos (12 libras), lo que representa un factor relevante tanto en protección como en potencia de golpeo. La decisión de pactar este peso, muy por encima de la categoría natural de Davis y aún dentro del rango manejable para Paul, ha sido uno de los temas que más debate genera entre especialistas y aficionados, quienes siguen de cerca cómo la diferencia física podría influir en el rendimiento y resultado del combate.

Pelea de Jake Paul vs.
Pelea de Jake Paul vs. Gervonta "Tank" Davis, transmitido por Netflix (Instagram @jakepaul)

Shakur Stevenson prepara a Jake Paul rumbo a su pelea contra Gervonta Davis

Jake Paul ha sumado a Shakur Stevenson a su equipo de entrenamiento para prepararse de cara a su próxima pelea contra Gervonta Davis. A través de sus redes sociales, el campeón del mundo de del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso ligero presumió su foto haciendo una sesión de sparring junto al youtuber.

“SS x Jake Pau”, escribió Steveson en su cuenta de X (antes Twitter).

La incorporación de Stevenson, reconocido por su experiencia en el ring, añade un elemento de interés a la preparación de Paul. La presencia de un boxeador profesional de alto nivel en el equipo de Paul refuerza su apuesta por optimizar su rendimiento antes del combate.

Cabe recordar que Stevenson se enfrentó ante el mexicano William “Camarón” Zepeda el pasado 12 de julio en el Estadio Louis Armstrong de Queens, Nueva York, donde se impuso de manera unánime luego de que los jueces dieran resultados en sus tarjetas 118-110, 118-110 y 119-110.

Shakur Stevenson se unió al
Shakur Stevenson se unió al campamento de Jake Paul para ayudarlo a la pelea que sostendrá contra Gervonta Davis (X@ShakurStevenson)

Jake Paul vs Gervonta Davis: una pelea llena de contrastes

A lo largo de sus respectivas carreras, Gervonta Davis y Jake Paul han competido en divisiones de peso marcadamente distintas, lo que resalta la diferencia en sus trayectorias y principales desafíos. Mientras que Paul ha fluctuado en su peso, marcando su registro más alto en 103 kilogramos (227,2 libras) durante su combate frente a Mike Tyson, también ha bajado hasta 83,3 kilogramos (183,75 libras) en su derrota ante Tommy Fury en febrero de 2023. En su encuentro más reciente, en junio, se impuso a Julio César Chávez Jr. pesando 90,5 kilogramos (199,4 libras).

Por otro lado, Davis, quien ostenta un invicto de treinta peleas profesionales con veintiocho triunfos por nocaut y un empate, mantiene su dominio en el peso ligero.En su aparición más reciente ante Lamont Roach Jr., pelea que terminó con un controvertido empate mayoritario, Thank detuvo la balanza en 60,7 kilogramos (133,8 libras). Su carrera transcurre dentro de límites mucho más contenidos, ya que nunca ha combatido en divisiones superiores a los 63,5 kilogramos (140 libras).

Temas Relacionados

Jake PaulGervonta DavisWilliam ZepedaWilliam "Camarón" ZepedaShakur StgevensonBoxeomexico-deportes

Más Noticias

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio Barrera revela a los tres mejores peleadores de la actualidad

El ex campeón mexicano confesó cuáles son los tres mejores libra por libra del momento

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio

La mascota del Mundial Sub-17, Boma, tiene un look inspirado en un ex DT de México

Con gafas, actitud relajada y estilo tropical, el personaje oficial transmite legado futbolero, energía juvenil y mensaje cultural

La mascota del Mundial Sub-17,

Juan Manuel Márquez confiesa ante qué rival le gustaría ver pelear a Canelo Álvarez el próximo año

“El Dinamita” aseguró que es el combate que siempre se ha pedido, aunque ve difícil que suceda

Juan Manuel Márquez confiesa ante

Explotan tras la salida de Aaron Ramsey de Pumas a dos jornadas del final del Apertura 2025: “De las peores contrataciones”

El mediocampista galés llegó a un acuerdo con el club mexicano para no continuar más

Explotan tras la salida de

Creatividad y espíritu festivo: Así celebró Chivas el Halloween con disfraces inolvidables

Personajes como Blanca Nieves, Ryu y un gato con sombrero protagonizaron la jornada más divertida del plantel, entre guiños pop y humor colectivo

Creatividad y espíritu festivo: Así
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Jalisco asegura armamento,

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Desmantelan narcocampamento y aseguran explosivos presuntamente pertenecientes al CJNG en Michoacán

Vetan y multan a Junior H tras cantar narcocorridos en Zapopan, Jalisco, pese a prohibición

Marina suspenderá búsqueda activa de presunto náufrago de narcolancha atacada por EEUU

Detienen a seis policías activos de Tabasco por presuntos vínculos con La Barredora

ENTRETENIMIENTO

Tras supuesta censura, Rey Grupero

Tras supuesta censura, Rey Grupero es acusado de buscar ligar a Sandra Itzel en un reality

La Granja VIP: Omahi o Enrique Mayagoitia serán nominados esta noche

Las 10 películas que arrasan en Netflix México y no te puedes perder el fin de semana

Emmanuel Lubezki aparece en el documental de Juan Gabriel y así reaccionaron usuarios de redes

La agente encubierta: conoce la serie de suspenso que arrasa en Netflix México esta semana

DEPORTES

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio Barrera revela a los tres mejores peleadores de la actualidad

La mascota del Mundial Sub-17, Boma, tiene un look inspirado en un ex DT de México

Juan Manuel Márquez confiesa ante qué rival le gustaría ver pelear a Canelo Álvarez el próximo año

Explotan tras la salida de Aaron Ramsey de Pumas a dos jornadas del final del Apertura 2025: “De las peores contrataciones”

Creatividad y espíritu festivo: Así celebró Chivas el Halloween con disfraces inolvidables