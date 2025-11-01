‘Chicharito’ Hernández en nueva polémica por comentarios sobre la masculinidad y lo que considera “manipulación”

El delantero de Chivas compartió un mensaje en Instagram que generó reacciones divididas entre sus seguidores. (Jovani Pérez / Infobae México)

El delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a generar controversia en redes sociales, luego de publicar una serie de reflexiones sobre la masculinidad a través de su cuenta de Instagram.

El futbolista de Chivas, que en el presente torneo Apertura 2025 ha tenido poca actividad en la Liga MX, volvió a despertar reacciones divididas entre sus seguidores, quienes debatieron sus declaraciones.

En esta ocasión, el atacante habló sobre la integridad masculina y la manipulación, generando debate tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. Algunos usuarios respaldaron su mensaje, mientras que otros lo criticaron, cuestionando su rendimiento en el campo y recordando comentarios previos que también causaron polémica.

A lo largo del semestre, Hernández ha sido noticia por sus declaraciones fuera de las canchas más que por su desempeño con el equipo rojiblanco, donde las lesiones han limitado su participación.

Reflexiones que dividen opiniones

Las declaraciones del atacante rojiblanco sobre el papel del hombre y la mujer provocaron críticas de diversos sectores. (Captura de pantalla)

En su más reciente publicación de Instagram, el jugador dijo: “Entonces, la masculinidad incomoda porque un hombre íntegro no se dobla ante la manipulación... interesante”. La frase provocó una ola de comentarios y volvió a colocar al delantero en el centro de la conversación pública.

No es la primera vez que el exjugador del Manchester United y Real Madrid causa polémica por sus posturas. En meses anteriores, fue sancionado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y de manera interna por Chivas tras emitir opiniones sobre las mujeres.

En aquella ocasión, Hernández expresó: “Entonces quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal… interesante“.

Sus declaraciones continuaron con otro mensaje dirigido a las mujeres: “No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas”.

Estas palabras generaron críticas de jugadoras de la Liga MX Femenil y de diversas organizaciones que consideraron su postura como inapropiada.

Su presente con Chivas

“Chicharito” ha tenido un semestre complicado con Chivas, marcado por lesiones y comentarios controvertidos. (REUTERS/Henry Romero)

Dentro del terreno de juego, Javier Hernández ha tenido un papel limitado con el Guadalajara durante el Apertura 2025.

Las lesiones le han impedido tener continuidad, acumulando apenas cuatro partidos disputados, con 107 minutos en total y sin registrar goles.

Mientras tanto, el joven delantero Armando González ha tomado protagonismo en la ofensiva rojiblanca, sumando diez anotaciones hasta el momento, cifra que lo coloca como una de las piezas clave del equipo en la recta final del torneo.