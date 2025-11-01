México Deportes

‘Chicharito’ Hernández en nueva polémica por comentarios sobre la masculinidad y lo que considera “manipulación”

No es la primera vez que el atacante causa polémica; en meses anteriores fue sancionado por la FMF y por Chivas por comentarios sobre las mujeres

Guardar
El delantero de Chivas compartió
El delantero de Chivas compartió un mensaje en Instagram que generó reacciones divididas entre sus seguidores. (Jovani Pérez / Infobae México)

El delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a generar controversia en redes sociales, luego de publicar una serie de reflexiones sobre la masculinidad a través de su cuenta de Instagram.

El futbolista de Chivas, que en el presente torneo Apertura 2025 ha tenido poca actividad en la Liga MX, volvió a despertar reacciones divididas entre sus seguidores, quienes debatieron sus declaraciones.

En esta ocasión, el atacante habló sobre la integridad masculina y la manipulación, generando debate tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. Algunos usuarios respaldaron su mensaje, mientras que otros lo criticaron, cuestionando su rendimiento en el campo y recordando comentarios previos que también causaron polémica.

A lo largo del semestre, Hernández ha sido noticia por sus declaraciones fuera de las canchas más que por su desempeño con el equipo rojiblanco, donde las lesiones han limitado su participación.

Reflexiones que dividen opiniones

Las declaraciones del atacante rojiblanco
Las declaraciones del atacante rojiblanco sobre el papel del hombre y la mujer provocaron críticas de diversos sectores. (Captura de pantalla)

En su más reciente publicación de Instagram, el jugador dijo: “Entonces, la masculinidad incomoda porque un hombre íntegro no se dobla ante la manipulación... interesante”. La frase provocó una ola de comentarios y volvió a colocar al delantero en el centro de la conversación pública.

No es la primera vez que el exjugador del Manchester United y Real Madrid causa polémica por sus posturas. En meses anteriores, fue sancionado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y de manera interna por Chivas tras emitir opiniones sobre las mujeres.

En aquella ocasión, Hernández expresó: “Entonces quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal… interesante“.

Sus declaraciones continuaron con otro mensaje dirigido a las mujeres: “No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas”.

Estas palabras generaron críticas de jugadoras de la Liga MX Femenil y de diversas organizaciones que consideraron su postura como inapropiada.

Su presente con Chivas

“Chicharito” ha tenido un semestre
“Chicharito” ha tenido un semestre complicado con Chivas, marcado por lesiones y comentarios controvertidos. (REUTERS/Henry Romero)

Dentro del terreno de juego, Javier Hernández ha tenido un papel limitado con el Guadalajara durante el Apertura 2025.

Las lesiones le han impedido tener continuidad, acumulando apenas cuatro partidos disputados, con 107 minutos en total y sin registrar goles.

Mientras tanto, el joven delantero Armando González ha tomado protagonismo en la ofensiva rojiblanca, sumando diez anotaciones hasta el momento, cifra que lo coloca como una de las piezas clave del equipo en la recta final del torneo.

Temas Relacionados

Chicharito HernándezApertura 2025Liga MXFederación Mexicana de FutbolFutbol mexicanomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio Barrera revela a los tres mejores peleadores de la actualidad

El ex campeón mexicano confesó cuáles son los tres mejores libra por libra del momento

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio

El ex rival del Camarón Zepeda que está preparando a Jake Paul para su pelea contra Gervonta Davis

El enfrentamiento entre ambos pugilistas estadounidenses ha dado mucho de qué hablar debido a varios factores contrastantes

El ex rival del Camarón

La mascota del Mundial Sub-17, Boma, tiene un look inspirado en un ex DT de México

Con gafas, actitud relajada y estilo tropical, el personaje oficial transmite legado futbolero, energía juvenil y mensaje cultural

La mascota del Mundial Sub-17,

Juan Manuel Márquez confiesa ante qué rival le gustaría ver pelear a Canelo Álvarez el próximo año

“El Dinamita” aseguró que es el combate que siempre se ha pedido, aunque ve difícil que suceda

Juan Manuel Márquez confiesa ante

Explotan tras la salida de Aaron Ramsey de Pumas a dos jornadas del final del Apertura 2025: “De las peores contrataciones”

El mediocampista galés llegó a un acuerdo con el club mexicano para no continuar más

Explotan tras la salida de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Jalisco asegura armamento,

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Desmantelan narcocampamento y aseguran explosivos presuntamente pertenecientes al CJNG en Michoacán

Vetan y multan a Junior H tras cantar narcocorridos en Zapopan, Jalisco, pese a prohibición

Marina suspenderá búsqueda activa de presunto náufrago de narcolancha atacada por EEUU

Detienen a seis policías activos de Tabasco por presuntos vínculos con La Barredora

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 1 de noviembre: Los peones se quedan dormidos otra vez

Adrián Marcelo llama ‘enferma mental’ a Manola Díez y fans de La Granja VIP explotan: “¿No te mordiste la lengua?"

¡Eugenio Derbez disfrazado de Donald Trump! Así sorprendió en Halloween y desató risas en redes

Quién es el tercer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Sergio Mayer Mori desafía en vivo a Adal Ramones en La Granja VIP y causa doble nominación

DEPORTES

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio Barrera revela a los tres mejores peleadores de la actualidad

El ex rival del Camarón Zepeda que está preparando a Jake Paul para su pelea contra Gervonta Davis

La mascota del Mundial Sub-17, Boma, tiene un look inspirado en un ex DT de México

Juan Manuel Márquez confiesa ante qué rival le gustaría ver pelear a Canelo Álvarez el próximo año

Explotan tras la salida de Aaron Ramsey de Pumas a dos jornadas del final del Apertura 2025: “De las peores contrataciones”