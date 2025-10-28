Armando González revive al ‘Chicharito’ de 2010: Carlos Salcido los compara

Armando ‘Hormiga’ González se consolida en Chivas y despierta comparaciones con Javier ‘Chicharito’ Hernández. (REUTERS/Henry Romero)

Las esperanzas de Chivas en el Apertura 2025 han recibido un impulso gracias a Armando ‘Hormiga’ González, cuyo olfato goleador ha marcado la diferencia en las primeras jornadas del torneo.

El joven delantero se consolidó definitivamente en el Clásico Tapatío al firmar un hat trick que acaparó la atención de aficionados y medios.

Su momento ha generado comparaciones con otros históricos del club, especialmente con Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien destacó con Chivas antes de llegar a la Selección Mexicana y disputar la Copa del Mundo 2010.

Carlos Salcido, exseleccionado nacional, señaló el paralelismo entre ambos jugadores en cuanto a la racha goleadora que los llevó a ganarse el apoyo del cuerpo técnico, durante la presentación de embajadores de la sede de Guadalajara para la próxima Copa del Mundo.

Con 10 goles en 15 jornadas, Armando González ha ganado confianza y se perfila como posible candidato a integrarse a la Selección Mexicana, en la búsqueda de un tercer delantero que acompañe a Raúl Jiménez y Santiago Giménez en las próximas convocatorias.

Comparaciones con ‘Chicharito’ Hernández

Al respecto, Carlos Salcido comentó: “Parecido, como lo estoy viendo en este torneo. Pareciera que era un chico que venía a aprender de la gente que tiene adelante como ‘Chicharito’ Hernández, como Alan Pulido, pareciera que él iba a tomar ese tiempo y forma, y termina siendo el protagonista. Es un proceso”.

En 2010, el ‘Chicharito’ Hernández se destacó como goleador de Chivas en el Torneo Bicentenario, llamando la atención de Javier Aguirre, entonces entrenador de la Selección Mexicana, lo que le permitió asistir a la Copa del Mundo como parte del equipo nacional.

Salcido añadió sobre González: “No puedo decir si lo tienen que llevar, no soy entrenador y no vale mi opinión, pero estoy sorprendido por el trabajo que está haciendo Armando”.

Ramón Morales resalta su capacidad

Exjugadores y referentes del club destacan el momento que atraviesa Armando González en el Apertura 2025. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Por su parte, Ramón Morales, exjugador del rebaño, destacó que Armando González ha demostrado que tiene las condiciones para pelear por un lugar en la Selección Mexicana.

“Va bien, tiene capacidad porque lo ha demostrado, pero los otros tienen trayectoria, son más completos, es una buena prueba para Javier Aguirre y su cuerpo técnico”, dijo Morales sobre una posible convocatoria.

El exfutbolista añadió: “La obligación de todo jugador mexicano, que saben que están en las puertas de un Mundial, es dar lo mejor de sí, a veces te voltean a ver, a veces no, pero creo que todos deben de buscar y luchar por esa oportunidad, hasta que salga la lista”.