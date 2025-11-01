Apertura 2025 entra en su punto más caliente con Cruz Azul en la cima: resultados de la Jornada 16 hasta ahora

Cruz Azul se coloca como líder del Apertura 2025. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La recta final del torneo Apertura 2025 entró en su penúltimo capítulo con varios equipos jugándose el pase a la Liguilla y otros buscando mantenerse en zona de Play In.

La fecha 16 comenzó con resultados que movieron la tabla general y dejaron abierta la pelea por los últimos boletos, en una jornada que cerrará con el duelo entre Pachuca y Chivas, donde el perdedor podría complicar sus aspiraciones.

Cruz Azul reafirmó su condición de candidato al título con una victoria contundente ante Puebla, mientras que Necaxa y Juárez lograron triunfos que los mantienen con vida en la competencia.

En tanto, el Clásico Regio entre Rayados y Tigres promete ser el foco de atención del fin de semana, con ambos clubes disputando posiciones de privilegio.

El cierre del torneo se vislumbra parejo, con márgenes mínimos entre los equipos que buscan amarrar su clasificación directa y aquellos que intentan evitar la repesca.

Necaxa revive sus aspiraciones ante Santos

Necaxa goleó a Santos en Aguascalientes y sigue en la pelea por el Play In. (REUTERS/Cristian De Marchena)

En Aguascalientes, Necaxa encontró una noche inspirada y superó 4-1 a Santos Laguna, resultado que lo mantiene en la lucha por el Play In.

Los dirigidos por Fernando Gago impusieron condiciones desde el inicio y aprovecharon los errores defensivos del rival para asegurar una victoria clave.

Un autogol de Bruno Amione al minuto 5 abrió el marcador, seguido por un cabezazo de Díber Cambindo que amplió la ventaja.

Aunque Haret Ortega descontó para los laguneros, Tomás Badaloni y Kevin Rosero firmaron la goleada, dejando a los Rayos con 16 puntos, a solo uno de Santos, que se quedó con 17.

Cruz Azul consolida su liderato

Cruz Azul sueña con volver a levantar la copa. (REUTERS/Henry Romero)

Cruz Azul mantiene el paso firme y se afianzó en la cima del torneo tras vencer 3-0 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

El equipo de Nicolás Larcamón aprovechó la profundidad de su plantel para rotar jugadores sin perder efectividad ni ritmo.

Mateusz Bogusz abrió el marcador al 33’ con una definición ajustada, mientras que Jeremy Márquez amplió la ventaja en la segunda mitad con un disparo desviado por un defensor.

El marcador se cerró con un remate de Omar Campos al 84’, confirmando la superioridad celeste. Con este resultado, La Máquina se mantiene como líder general, mientras Puebla continúa en el fondo de la tabla y con el riesgo de descender.

Juárez sorprende en la recta final

(Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

En el Estadio Alfonso Lastras, FC Juárez dio la campanada al remontar y vencer 2-1 a Atlético de San Luis.

Los locales se adelantaron con un cabezazo de Sebastián Pérez Bouquet al 61’, pero los Bravos reaccionaron con contundencia en los últimos minutos. Rodrigo Aguirre empató al 86’ y Avilés Hurtado selló el triunfo en tiempo añadido.

La victoria permite a Juárez mantenerse con opciones de clasificar a la Liguilla o al menos asegurar un lugar en el Play In, mientras que San Luis perdió una oportunidad clave para afianzarse en zona de clasificación.

Lo que falta en la Jornada 16

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Sábado 1 de noviembre

17:00 | Atlas vs. Toluca

19:00 | Monterrey vs. Tigres21:00 | América vs. León

Domingo 2 de noviembre

12:00 | Pumas vs. Tijuana

17:00 | Querétaro vs. Mazatlán19:00 | Pachuca vs. Chivas