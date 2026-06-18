Desmantelan banda dedicada a extorsiones gota a gota en Chiapas tras triple operativo: hay nueve extranjeros detenidos

Uno de los sujetos detenidos (FGE Chiapas)

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas informó sobre el desmantelamiento de una banda dedicada a la extorsión mediante el esquema conocido como gota a gota en Tuxtla Gutiérrez, con once detenidos de nacionalidades venezolana, colombiana y mexicana.

Las autoridades del estado de Chiapas anunciaron el desmantelamiento de una organización criminal dedicada a la extorsión a través del modelo de préstamos usurarios conocido como gota a gota.

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El secretario Óscar Aparicio, al frente de la Secretaría de Seguridad estatal, detalló que la operación fue producto de una investigación derivada de múltiples denuncias ciudadanas recibidas a través de plataformas digitales, en las que habitantes de Tuxtla Gutiérrez reportaban amenazas, extorsiones e intimidaciones por parte de personas del sexo masculino con características de ciudadanos extranjeros.

La investigación, coordinada por acuerdo de la mesa encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Policía Cibernética, permitió ubicar tres objetivos. Con las respectivas órdenes de cateo en mano, se ejecutaron tres operativos simultáneos cuyo resultado fue la detención de 11 personas: ocho de nacionalidad venezolana, una de nacionalidad colombiana y dos de origen mexicano.

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Conferencia de prensa en la Secretaría de Seguridad del Pueblo, donde dos funcionarios anuncian una operación de seguridad. La acción resultó en la desarticulación de una banda de extorsión y la detención de once individuos, de nacionalidades venezolana, colombiana y mexicana. También se aseguraron drogas, armas de fuego, cartuchos, vehículos y motocicletas (FGE Chiapas)

Identifican forma de operar de los detenidos

El modus operandi de la banda consistía en el otorgamiento de préstamos de dinero con un incremento alarmante de intereses que tornaba las deudas en impagables. Ante la imposibilidad de los deudores de cubrir los montos, los integrantes de la organización escalaban a amenazas, extorsiones, lesiones físicas y daños al patrimonio de las víctimas.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron 35 dosis de cristal (metanfetamina), 42 dosis de marihuana, dos armas de fuego cortas, un arma de fuego larga, 42 cartuchos útiles, cuatro cargadores, dos vehículos y cuatro motocicletas.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que las personas que hayan sido víctimas de extorsión, amenazas o daños patrimoniales acudan a denunciar ante la Fiscalía General del Estado o ante la propia Secretaría de Seguridad del Pueblo, con el fin de integrar las carpetas de investigación correspondientes. El delito de extorsión agravada contempla una pena máxima de hasta 45 años de prisión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Queremos enviar un mensaje muy claro que no habrá impunidad a ninguna conducta delictiva y que en el caso de Tuxtla Gutiérrez estamos trabajando muy de la mano para hacer de Tuxtla la capital más segura del país”, es parte del mensaje de las autoridades compartido en redes sociales.

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Detenido presunto líder del Cártel de Sinaloa en Chiapas; aseguran miles de pesos en droga

Por su parte, el 16 de junio fue informado que elementos de la Semar detuvieron a un hombre identificado como Rigoberto “N”, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, junto con otras tres personas. La captura se produjo cuando los sujetos viajaban en un vehículo sobre la autopista San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez.

Los sujetos capturados (Especial)

El titular de la FGE de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló en un video que Rigoberto “N” es “el líder de esta célula criminal, este grupo generador de violencia allá en Mapastepec, que traía, por supuesto, varias carpetas de investigación donde es señalado por los delitos de extorsión, de homicidios, de desaparición forzada de personas y otros". El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que quienes lo reconozcan presenten sus denuncias ante las autoridades.

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Durante la detención, los elementos de la Semar aseguraron 45 dosis de presunta metanfetamina, 60 dosis de posible cocaína, un arma, un cargador y 25 artefactos ponchallantas. El valor total de lo incautado representa una afectación de 13 mil pesos.