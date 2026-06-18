Día del Padre es el tercer domingo de junio. Foto: ANDINA

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) proyecta que el Día del Padre dejará una derrama económica de 5 mil 506 millones de pesos en el sector comercio, servicios y turismo de la capital, lo que representa un crecimiento de 11.7% frente a lo registrado en el mismo periodo de 2025. La fecha, que este año se celebra el domingo 21 de junio, consolida su lugar como una de las jornadas comerciales más activas del año en la ciudad.

El gasto promedio por padre supera los 3 mil pesos

La Canaco CDMX estima que cada padre recibirá obsequios y atenciones por un valor promedio de 3 mil 059 pesos. Ese monto contempla tanto la compra de regalos como las reuniones familiares y salidas a restaurantes.

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De acuerdo con datos demográficos del INEGI, en la Ciudad de México habitan entre 1.7 y 1.9 millones de padres, quienes serán los principales homenajeados durante esta jornada.

Los giros que más ventas registrarán

La cámara empresarial identifica cinco sectores con mayor repunte en sus ventas durante esta temporada:

Restaurantes, bares y centros de entretenimiento

Tiendas de ropa, calzado y accesorios para caballero

Artículos electrónicos, gadgets y telefonía celular

Tiendas departamentales y de autoservicio

Venta de vinos, licores y artículos de cuidado personal

Conaco prevé que Día del Padre deje una derrama económica que supere los 5 mil millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la institución, llamó a la ciudadanía a realizar sus compras en comercios formalmente establecidos, que garantizan la calidad de los productos, la seguridad en las transacciones y la generación de empleos en la capital.

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Actividades gratuitas en la CDMX para festejar a papá

La agenda del fin de semana ofrece varias opciones sin costo para celebrar la fecha. En la alcaldía Tláhuac, el Gran Festival de la Garnacha y el Pulque se lleva a cabo el 19 y 20 de junio, de 11:00 a 20:00 horas, en la Explanada de la Plaza Centenario —Plaza Centenario 260, San Francisco Tlaltenco—, con antojitos tradicionales, pulque natural y curado, música en vivo y talleres.

En la alcaldía Tlalpan, el Festival Taquero ocupa la Plaza del Bolero —calle Moneda, Tlalpan Centro— del 19 al 21 de junio, de 10:00 a 20:00 horas. El domingo 21, la Explanada de esa misma alcaldía recibirá el concierto gratuito de Aarón y Su Grupo Ilusión a las 19:00 horas, dentro del programa “Tlalpan Mundialista”.

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En Gustavo A. Madero, el Spider-Fest abre puertas el 20 y 21 de junio desde las 11:00 horas en el Centro Cultural Futurama (Otavalo 7, Lindavista), con actores de doblaje del Spider-verse, proyecciones, talleres y concurso de cosplay.

Y en la alcaldía Venustiano Carranza, el festival “Grasa y Gasolina” arranca a las 12:00 horas del domingo con bandas de rockabilly, exhibición de autos y motos antiguas, concurso de pin up y lucha libre.

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Conaco ha advertido sobre millonarias pérdidas por plantón de la CNTE

CIUDAD DE MÉXICO, 01JUNIO2026.- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Eduación (CNTE) marcharon del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, en donde pretenden instalarse en plantón, sin embargo, un copioso operativo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) impido su paso con vallas metánicas. En la calle de 20 de noviembre a unos metros del primer cuadro los maestros intentaron derribar las vallas, pero fueron repelidos con gas extintor, un participante de la marcha recibió una esquirla que le provocó una herida considerable. El magisterio de la CNTE ha llamado a la huelga general hasta que sean atendidas sus demandas, entre las que destacan la derogación de la Reforma Educativa y la de sus pensiones. (FOTO: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM)

Las movilizaciones de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron días previos al Mundial 2026, concretando el plantón a partir del 1 de junio, por lo que Conaco condenó los actos de violencia, vandalismo y desestabilización social que ocurrieron durante los primeros días de protestas.

La Cámara de Comercio aseguró que solo del 25 de mayo al 3 de junio, las afectaciones económicas ascendían a 355 millones 770 mil pesos, acumulados durante diez días consecutivos.

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Tan solo el 1 de junio, día en el que las protestas subieron de tono por el desencuentro con policías de la CDMX, confirmaron que la cifra sumaba 49 millones 700 mil pesos. Por lo que, la cantidad total fue de 405 millones 470 mil pesos.