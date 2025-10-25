Souvenirs, jerseys, comidas y bebidas: así gastan los fans en el GP de México 2025 de la F1: “He gastado hasta 70 mil pesos”

El público dispuesto a pagar cifras altas por convivir con la F1 en la capital mexicana. (Foto: Daniel Montes de Oca)

Fans de la Fórmula 1 declararon cuánto han gastado al asistir al Gran Premio de México 2025, un evento que volvió a reunir a miles de aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez a pesar de que Sergio “Checo” Pérez no participa este año. En un recorrido realizado por Infobae México, seguidores de distintas escuderías compartieron sus experiencias y los altos costos que implica vivir de cerca una de las competencias más esperadas del calendario.

Un fanático de Red Bull Racing aseguró que su pasión por el automovilismo no depende de la presencia del piloto tapatío. “No, en ningún momento. La verdad es que yo siempre he sido fan de la Fórmula uno, independientemente de Checo. Obviamente, soy muy fan de él, pero no, no, no, no, no he perdido el interés”, explicó sobre su decisión de asistir al Gran Premio de México 2025. Relató que acudió los tres días y el gasto, acompañado de otra persona, ascendió a alrededor de setenta mil pesos, considerando boletos, alimentos y bebidas, todo con la intención de vivir una experiencia inolvidable.

Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 25, 2025 Red Bull's Max Verstappen ahead of practice REUTERS/Raquel Cunha

Otro aficionado de Ferrari también reveló que continúa apoyando a su escudería sin importar la ausencia del mexicano en la pista. “Ya son varias veces. No perdí el interés a pesar de que no esté Checo Pérez compitiendo. He gastado como unos diez mil pesos más o menos contando solo playeras y souvenirs”, comentó mientras mostraba sus compras.

Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 23, 2025 Ferrari's Lewis Hamilton ahead of the Mexico Grand Prix REUTERS/Raquel Cunha

La presencia internacional tampoco faltó. Un seguidor chileno de McLaren destacó que el Gran Premio de México ha sido su experiencia favorita entre otros eventos de la categoría en los que ha estado presente. “Sí, primera vez que vengo al Gran Premio de México. He ido a San Pablo, he ido a Austin, al de Monza y otros más. Para mí el mejor premio que he asistido, el de México. La gente muy amable, muy cariñosa. Hay de todo. Realmente, no falta nada para divertirnos y pasarlo bien”, compartió emocionado.

El australiano Oscar Piastri, de McLaren, sonríe durante una entrevista en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, el jueves 23 de octubre de 2025 (AP Foto/Fernando Llano)

El fan sudamericano aseguró que, aunque en el evento gastó poco, también ha disfrutado de la ciudad con restaurantes y actividades especiales. Asimismo, dejó clara su postura respecto al piloto originario de Guadalajara. “Soy hincha furibundo del Chico Pérez. Creo que a Checo Pérez se cometió una injusticia con él y ahora le van a voltear que con Cádiz pueda hacer algo mejor”, expresó celebrando el ambiente del público mexicano.

Aunque para muchos asistentes el gasto puede resultar elevado, la pasión por la Fórmula 1 impulsa a miles de aficionados a llenar las gradas de la llamada “Catedral del Automovilismo” en México. Entre jerseys oficiales, comida, transporte y la emoción del espectáculo, el gasto se convierte en una inversión emocional que están dispuestos a realizar para vivir de cerca la intensidad de la máxima categoría.

Infobae preguntó a aficionados de la F1 su gusto por dicho deporte y cuánto han gastado por acudir al evento Crédito: Jesús Flores Beltrán

Con Checo o sin Checo en la pista, el Gran Premio de México se mantiene como uno de los eventos más vibrantes, apoyado por una fanaticada que no pierde el entusiasmo y continúa demostrando que esta plaza es una de las mejores para recibir la Fórmula 1 año con año.