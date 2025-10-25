Dodgers de Los Ángeles vs Azulejos de Toronto: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México el juego 2 de la Serie Mundial 2025

Tras vencer contundentemente a los Dodgers 11-4 en el primer encuentro, Toronto intentará consolidar su dominio en Rogers Centre y acercarse al título de la MLB

El inicio de la Serie Mundial 2025 de la MLB dejó una impresión inesperada para muchos aficionados, pues los Toronto Blue Jays dominaron de manera contundente a los Los Angeles Dodgers con un marcador final de 11-4. La victoria no solo sorprendió por la magnitud del resultado, sino también por la forma en que los canadienses dieron vuelta a un partido que parecía en manos de los angelinos.

Desde el primer episodio, los Blue Jays dejaron en claro sus intenciones con tres cuadrangulares consecutivos, demostrando que tras 30 años de ausencia en la lucha por el título, llegan con hambre de campeonato. La clave de la victoria llegó en la sexta entrada, cuando Toronto consiguió 11 carreras sin respuesta, consumando una impresionante voltereta que cambió por completo el rumbo del partido.

Oct 24, 2025; Toronto, Ontario, CAN; Fans celebrate after game one of the 2025 MLB World Series between the Los Angeles Dodgers and the Toronto Blue Jays at Rogers Centre. Mandatory Credit: Dan Hamilton-Imagn Images

Entre los protagonistas de la jornada destacaron Daulton Varsho, Addison Barger y Alejandro Kirk, quienes conectaron los tres jonrones que cimentaron la ventaja de Toronto. El batazo de Kirk, originario de Tijuana, se convirtió en un momento histórico: es el primer mexicano en conectar un cuadrangular en esta Serie Mundial, además de ser el décimo octavo pelotero azteca en aparecer en el Clásico de Otoño.

Por su parte, los Dodgers comenzaron con ventaja y mostraron solidez inicial, pero no pudieron mantener el control en la mitad del juego. La impresionante reacción de Toronto los dejó atrás, evidenciando que, pese a haber blanqueado a los Mariners en la Serie de Campeonato, enfrentar a los Blue Jays sería un desafío completamente distinto.

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un jonrón de dos carreras ante los Azulejos de Toronto en el primer juego de la Serie Mundial, el viernes 24 de octubre de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

Shohei Ohtani aportó las últimas dos carreras para Los Angeles gracias a un cuadrangular, aunque su noche no fue la mejor en Rogers Centre. Pese a su aporte ofensivo, el marcador final reflejó la superioridad de Toronto en todos los aspectos del juego.

El Juego 2 se disputará nuevamente en el Rogers Centre, donde los Blue Jays buscarán ampliar su ventaja y encaminar la serie a su favor. En caso de que la eliminatoria se extienda hasta un sexto o séptimo partido, los equipos volverán a enfrentarse en suelo canadiense; de lo contrario, el Dodger Stadium será testigo de la definición del campeón de la MLB 2025.

Oct 24, 2025; Toronto, Ontario, CAN; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) dives back to first base safely as Toronto Blue Jays first baseman Vladimir Guerrero Jr. (27) applies the tag in the ninth inning during game one of the 2025 MLB World Series at Rogers Centre. Mandatory Credit: Kevin Sousa-Imagn Images

Los aficionados interesados en seguir la acción podrán hacerlo este sábado 25 de octubre a partir de las 6:00 PM (hora del centro de México), con transmisión por Fox, Caliente TV, ESPN, Disney Plus e Imagen TV. La expectativa por el segundo encuentro es alta, ya que los Dodgers buscarán recuperar el control de la serie mientras que los Blue Jays intentarán mantener el dominio que les da la primera victoria.

Con un arranque de Serie Mundial lleno de emociones y récords históricos, la rivalidad entre Toronto y Los Angeles promete momentos memorables para los fanáticos de la MLB, consolidando el Clásico de Otoño 2025 como uno de los más entretenidos de los últimos años.