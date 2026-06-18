Banco del Bienestar: así puedes abrir una cuenta de ahorro desde 50 pesos con pocos requisitos

Una tarjeta de débito del Banco del Bienestar con chip EMV y símbolo de pago sin contacto reposa junto a aproximadamente 5,000 pesos mexicanos en billetes de 200 y 500 en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco del Bienestar se consolida como una de las principales opciones para quienes buscan acceder a servicios bancarios básicos y seguros en México.

Con requisitos mínimos y procesos simplificados, esta institución facilita la apertura de cuentas de ahorro para personas de distintas regiones, especialmente en comunidades donde otros bancos no tienen presencia.

PUBLICIDAD

Además, ofrece beneficios como la ausencia de comisiones, acceso directo a programas sociales y operaciones gratuitas en su red de sucursales, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan inclusión financiera y facilidad de uso.

Esta cuenta de ahorro brinda beneficios que otros bancos no otorgan a sus clientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se puede abrir una cuenta de ahorro en el banco del bienestar

Para abrir una cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar necesitas cumplir con algunos requisitos básicos y seguir estos pasos:

Requisitos

Ser mayor de 18 años.

Presentar una identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional).

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses).

CURP (puede estar en la identificación o presentarse por separado).

Número de celular activo.

Pasos para abrir la cuenta

Acude a una sucursal del Banco del Bienestar: Ubica la sucursal más cercana en el portal oficial del banco o preguntando en tu localidad. Solicita la apertura de cuenta: Indica que deseas abrir una cuenta de ahorro (generalmente llamada “Cuenta Bienestar”). Entrega tus documentos: Presenta los documentos solicitados al ejecutivo de la sucursal. Llena la solicitud: El personal te facilitará un formato para registrar tus datos y firmar el contrato de la cuenta. Recibe tu tarjeta: Una vez que el trámite esté completo, te entregarán una tarjeta de débito asociada a tu cuenta.

Consideraciones adicionales

No se exige monto mínimo de apertura, aunque se suele recomendar realizar un primer depósito mínimo de 50 pesos

Puedes depositar y retirar dinero en ventanilla, cajeros automáticos y corresponsales autorizados.

No cobran comisiones por manejo de cuenta.

Para mayor información puedes consultar el sitio oficial del banco: Banco del Bienestar

No es necesario comprobar ingresos ni contar con historial crediticio para solicitar la apertura. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Qué beneficios tienen abrir una cuenta de ahorro en el banco del bienestar

Abrir una cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar ofrece varios beneficios, especialmente para personas que buscan servicios bancarios básicos y accesibles en México. Los principales beneficios son:

PUBLICIDAD

Sin comisiones por manejo de cuenta: No cobran por mantener activa la cuenta ni por saldo mínimo.

Apertura sencilla: Solo necesitas identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP y un número de celular activo.

Acceso a programas sociales: Es el canal oficial para recibir apoyos y transferencias de programas sociales federales como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Becas Benito Juárez, entre otros.

Tarjeta de débito: Puedes hacer compras en comercios, retirar dinero en cajeros automáticos y consultar tu saldo sin costo en sucursales del Banco del Bienestar.

Red de sucursales en zonas rurales: El banco está enfocado en llevar servicios financieros a comunidades donde otros bancos no tienen presencia.

Operaciones básicas gratuitas: Depósitos, retiros y consultas de saldo en ventanillas y cajeros del mismo banco no generan costo.

Seguridad: Tus recursos están protegidos por el IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario).

Otros puntos a considerar

Facilidad para recibir depósitos: Puedes recibir depósitos de familiares o instituciones sin costo adicional.

Educación financiera: El banco promueve la inclusión y educación financiera, especialmente en zonas marginadas.

Simplicidad: No exige historial crediticio ni comprobante de ingresos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes pueden abrir una cuenta de ahorro en el banco del bienestar

Pueden abrir una cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar las personas que cumplan con los siguientes criterios:

Mayores de 18 años con identificación oficial vigente.

Ciudadanos mexicanos y, en algunos casos, extranjeros que residan legalmente en el país y cuenten con documentación oficial válida.

Beneficiarios de programas sociales federales (aunque no es requisito exclusivo; cualquier persona puede solicitar la cuenta).

Personas que cuenten con CURP y comprobante de domicilio reciente.

El Banco del Bienestar está orientado a brindar servicios principalmente a quienes no tienen acceso fácil a la banca comercial, por lo que facilita la apertura de cuentas a trabajadores, estudiantes, adultos mayores, personas en comunidades rurales y beneficiarios de apoyos sociales.

PUBLICIDAD