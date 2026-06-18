A una semana de la inauguración, Alejandro Fernández sigue emocionado por su interpretación del himno nacional de México

Alejandro Fernández siente un honor interpretar el Himno de México en el Mundial 2026. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Alejandro Fernández Abarca fue el elegido para interpretar el Himno Nacional Mexicano en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, celebrada en el estadio Ciudad de México el pasado 11 de junio. Tras una semana de aquella tarde memorable, el cantante mexicano compartió en sus redes sociales un mensaje donde expresa el valor que representa cantar las notas de nuestro lábaro patrio, en un evento de máxima circulación.

“Y qué les puedo decir, fue un privilegio cantar el Himno Nacional. Sigo muy emocionado de haber escuchado a todos los mexicanos en el estadio (Ciudad de México) y en sus casas cantándolo al unísono conmigo... eso no tiene precio. Gracias a todos por sus mensajes, por su apoyo y por tanto cariño. Súper agradecido”, posteó Alejandro Fernández

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Al paso de siete días de aquel momento único en la vida profesional del Potrillo, en su misma publicación Alejandro Fernández recapituló algunos momentos previos a su interpretación del Himno Nacional Mexicano, desde su llegada al Coloso de Santa Úrsula hasta ser anunciado para cantar ante los ojos del mundo entero.

Alejandro Fernández, asimismo, presentó varias fotos en las que estuvo junto a las demás estrellas que hicieron de la inauguración del Mundial 2026 en México el preferido del público, entre ellos: Shakira, Belinda, Salma Hayek, J Balvin, Maná, Danny Ocean y amigos y colegas del interprete nacional.

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¿Alejandro Fernández estará en Guadalajara?

El Potrillo siente emoción después de siete días de cantar el Himno Nacional. REUTERS/Kai Pfaffenbach

El cantante de pop latino confirmó que estaría en su ciudad natal, Guadalajara, el jueves 25 de junio para ofrecer un concierto totalmente gratuito en la Glorieta de la Minerva, el monumento más emblemático de la capital de Jalisco, donde Alejandro Fernández presentará la “serenata más grande del mundo”.

El hijo del siempre recordado Vicente Fernández (1940-2021), hará su presentación en la ciudad que es sede del Mundial 2026 y el día de hoy jueves 18 de junio albergará, por primera vez en la historia, un partido de la Selección Mexicana de Futbol en Copas del Mundo.

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Música mexicana incrementa gracias al Mundial 2026

Los artistas mexicanos brillaron en la inauguración del Mundial 2026 (Instagram / alexoficial)

La interpretación de Alejandro Fernández, en la ceremonia Inaugural de la justa mundialista, provocó una reacción positiva en redes sociales y un notable aumento en las reproducciones de la música mexicana en plataformas digitales, reflejando el impacto cultural del evento.

El Himno Nacional Mexicano alcanzó un incremento de más de 1,000% en reproducciones durante el climax de la inauguración de la Copa del Mundo, tanto en México como a nivel global.

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Artistas nacionales como Alejandro Fernández, Juan Gabriel (1950-2016) y Luis Miguel registraron un repunte en la popularidad de sus temas clásicos tras la fiesta de apertura en la Ciudad de México.

Canciones emblemas de Alejandro Fernández, tales como “Me dediqué a perderte”, “Nube viajera” y “Como quien pierde una estrella”, figuraron entre las más escuchadas en plataformas digitales después de cantar el Himno Nacional Mexicano en la inauguración del Mundial 2026.

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¿Quién es Alejandro Fernández?

El Potrillo causó sensación tras cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026. (Imagen Creada con IA)

Alejandro Fernández Abarca nació en Guadalajara, Jalisco en 1971 y es reconocido internacionalmente por su trayectoria en la música ranchera, el pop latino y la balada romántica, además de ser hijo del emblemático cantante Vicente Fernández (1940-2021).

A lo largo de su carrera, Alejandro Fernández ha lanzado más de 15 discos de estudio y ha vendido millones de copias a lo largo de América Latina, Estados Unidos y España. Su repertorio incluye éxitos como “Como quien pierde una estrella”, “Me dediqué a perderte”, “Si tú supieras” y “Nube viajera”.

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El Potrillo es conocido por su capacidad para fusionar géneros tradicionales mexicanos con sonidos contemporáneos, lo que le ha brindado distintos premios internacionales y colaboraciones con artistas de diversos estilos. Su reconocimiento ha sido por preservar y difundir la música mexicana a nivel mundial, participando en eventos de gran relevancia nacional e internacional.