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Canelo Álvarez manda mensaje a la Selección Mexicana de cara al duelo contra Corea del Sur

El boxeador apuesta por el triunfo de la Selección Nacional, en el duelo de la fecha 2 del Mundial 2026 que se disputará en su natal Guadalajara

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El Lobo Mexicano festeja con Gilberto Mora y Julián Quinones. REUTERS/Raquel Cunha
El Lobo Mexicano festeja con Gilberto Mora y Julián Quinones. REUTERS/Raquel Cunha

Saúl Canelo Álvarez estuvo presente en el juego inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica celebrado en el estadio Ciudad de México. El boxeador tapatío alentó desde la tribuna junto a su esposa Fernanda Gómez. Ambos combinaron sus atuendos con chamarras verdes tipo bomber que incluyeron la frase de “Viva México cab...” y era exclusiva de una marca mexicana.

Los miles de aficionados que acudieron al estadio Ciudad de México corearon el nombre del Canelo Álvarez al ver que se encontraba en uno de los palcos del recinto. El pelirrojo, como muestra de agradecimiento, mostró el dedo pulgar a los fans que lo hicieron sentir como en aquellas noches donde se gana al público en uno de sus combates de boxeo.

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Tal como hace una semana la fanaticada nacional espera que Saúl Álvarez sea uno de los invitados de la Selección Mexicana para su encuentro frente a Corea del Sur, en vista que el partido se jugara desde el estadio Guadalajara, sede que se localiza en la ciudad natal del Canelo.

El público se rindió ante el boxeador supermediano en la inauguración
El público se rindió ante el boxeador supermediano en la inauguración del Mundial 2026. (Instagram / canelo)

Al momento se desconoce si Saúl Álvarez estará en el inmueble donde jugará la Selección de Javier Aguirre, pero no se olvida del Tricolor y en sus redes sociales Canelo afirmó que “hoy se gana” en Guadalajara, preparando un jarabe tapatío para esta noche que termine el partido de la Copa del Mundo.

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Canelo Álvarez en el estadio Guadalajara

La última vez que Saúl Canelo Álvarez fue protagonista en el estadio Guadalajara data el 6 de mayo del 2023. El pugilista regresó a su tierra natal 12 años después para combatir ante el británico John Ryder ante más de 60 mil 257 personas, logrando un récord de asistencia en el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Aunque no hay alguna confirmación de su asistencia para el juego de esta noche, muchos aseguran que Saúl Álvarez llegará al recinto acompañado de Fernanda Gómez, sobre todo porque el deportista se encuentra en recuperación debido a una cirugía en el codo a la que se sometió después de su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

Canelo derrotó por decisión unánime al británico John Ryder en Guadalajara. Reuters/Henry Romero
Canelo derrotó por decisión unánime al británico John Ryder en Guadalajara. Reuters/Henry Romero

Aunque inicialmente se estimaba que el proceso de recuperación tomaría alrededor de dos meses, la rehabilitación fue más lenta de lo previsto, lo que impidió que pudiera regresar a entrenar con intensidad y prepararse adecuadamente para una pelea en mayo último.

¿Cuándo volverá a pelear Saúl Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez regresará a los encordados hasta el próximo mes de septiembre. El jalisciense tendrá una pelea este año y será contra Christian Mbilli, boxeador camerunés y nacionalizado francés en Riad, capital de Arabia Saudita.

Saúl Álvarez, en 68 peleas, cuenta con una foja de 63 victorias (39 por nocaut y 24 por decisión), dos empates y tres derrotas, frente a Floyd Mayweather (2013), Dmitry Bivol (2022) y Terence Crawford (2025).

¿A qué hora juega México ante Corea del Sur?

Dónde ver México vs Corea del Sur HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026.
México y Corea del Sur se enfrentan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Imagen creada con IA).

El partido México-Corea perteneciente a la jornada 2 del Mundial 2026 se llevará a cabo este jueves 18 de junio desde el estadio Guadalajara, escenario de la Perla Tapatía con capacidad máxima para 45 mil 664 aficionados. Será la primera vez que el Tri dispute un duelo mundialista en la capital de Jalisco.

De acuerdo a la programación expuesta por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), el juego debe comenzar exactamente a las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Tanto México como Corea del Sur podrían calificar a la siguiente ronda en caso de ganar en Guadalajara.

Historial mundialista entre México y Corea del Sur<b> </b>

Banderas de México y Corea del Sur ondean en un estadio de fútbol con césped verde. Hay un público difuminado en las gradas iluminadas y el texto "VS 2026" al centro.
México y Corea del Sur rivales esta noche en Guadalajara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En duelos oficiales de las Copas del Mundo, el Tricolor dos veces se ha cruzado con los Tigres de Asia y en ambas ocasiones se retiró con la victoria: primero México consiguió un triunfo de 3-1 sobre Corea del Sur, en el Mundial de Francia 1998 y en Rusia 2018 la victoria mexicana concluyó en un 2-1.

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