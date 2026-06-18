Captan explosión en la Línea 1 del Metro CDMX: usuarios fueron desalojados de la estación Zaragoza

Captan momento de una explosión en la Línea 1 del Metro CDMX (Captura X/ @MrElDiablo8)

Una explosión en la Línea 1 del Metro CDMX fue captada por usuarios que esperaban el arribo de trenes en la estación Zaragoza, luego de que un objeto metálico cayó a la zona de vías y provocó un cortocircuito este 18 de junio de 2026.

La caída accidental de un bastón en la estación Zaragoza de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México generó un arco eléctrico y una interrupción momentánea del servicio, sin que se registraran personas lesionadas, informó el director del Metro, Adrián Rubalcava.

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En el video se observa el momento en que una persona con discapacidad visual deja caer su bastón al área de vías, justo cuando el convoy había cerrado las puertas para continuar su recorrido. La grabación fue difundida en X y muestra el instante exacto en que ocurre la explosión en esa zona de la Línea 1.

Se registró un incidente en la Línea 1 del Metro CDMX. Se observa a pasajeros en andenes y pasillos llenos de humo tras una explosión que se originó en la zona de vías . Varias personas transitan a pie mientras algunas graban con teléfonos móviles. La situación, atribuida a una explosión por un objeto metálico, afectó la circulación de los trenes (X/ @MrElDiablo8)

¿Qué provocó la explosión?

La causa fue la caída de un objeto metálico a la zona de vías. En este caso, el bastón que se soltó de forma accidental provocó el cortocircuito. De acuerdo con la explicación oficial, el contacto generó un arco eléctrico. Ese hecho derivó en una interrupción momentánea del servicio en la estación.

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Qué dijo el STC Metro

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que no hubo personas lesionadas por este hecho. También señaló que el cortocircuito causó una afectación temporal en la operación de la estación Zaragoza.

Rubalcava dijo: “Este incidente nos permite recordar la importancia de sujetar firmemente nuestras pertenencias y objetos de apoyo al permanecer cerca del andén, ya que una situación involuntaria puede generar afectaciones a la operación y retrasos para miles de usuarios”.

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Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (Redes sociales)

Por su parte, la administración del Metro CDMX pidió a las personas usuarias resguardar sus pertenencias y respetar la línea de seguridad.

En su mensaje señaló: “Exhortamos a las personas usuarias a resguardar sus pertenencias al permanecer en el andén y a respetar la línea de seguridad. La caída de objetos metálicos puede generar cortocircuitos y ocasionar afectaciones en la operación del servicio”.

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Cerca de las 13:00 horas se normalizó paulatinamente la circulación de los trenes en la Línea 1, luego de que personal del Metro atendió el cortocircuito en la estación Zaragoza.

Gobierno CDMX ha retrasado entrega de obras en la Línea 2 del Metro

La entrega oficial de las estaciones remodeladas de la Línea 2 del Metro en CDMX volvió a posponerse por decisión del gobierno de Clara Brugada, primero el 9 de junio y después este miércoles 17 de junio, en medio de manifestaciones de la CNTE y con la estación Chabacano todavía cerrada por obras de conexión con la Calzada Flotante de Tlalpan.

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El corredor peatonal elevado con el que se relaciona ese cierre costó más de 2 mil millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas en el portal de transparencia mundialista citado en el texto fuente. El secretario de Obras de la CDMX Raúl Basulto defendió una inversión de $1,913,934,356 procedente del FIMAS y sostuvo, según el texto fuente, que no existe sobreprecio porque se trata de un contrato a precio alzado con monto fijo desde el primer día.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro tiene pendiente la entrega formal de las estaciones intervenidas de la línea azul, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña. Las obras comenzaron en febrero de 2026 para mejorar el aspecto y las condiciones operativas de varias estaciones, pero la promesa de concluir antes del arranque de la Copa Mundial 2026 no se cumplió, según el texto fuente.

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